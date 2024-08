As ações da Rolls-Royce sobem 11% com fortes resultados no primeiro semestre e reintegração de dividendos

As ações da Rolls-Royce (LON: RR) saltaram mais de 11%, atingindo um máximo histórico na quinta-feira, após o anúncio da empresa de resultados robustos no primeiro semestre, restabelecimento de seus dividendos e uma previsão otimista de lucro.

As ações estavam sendo negociadas 10,7% mais altas às 11h30, horário de Londres.

Desempenho impressionante no primeiro semestre e previsões atualizadas

A Rolls-Royce reportou um lucro subjacente de £ 1,1 bilhão (US$ 1,4 bilhão) no primeiro semestre do ano, superando as expectativas do mercado e significativamente acima dos £ 673 milhões no mesmo período do ano passado.

A empresa espera agora que o lucro subjacente aumente entre £ 2,1 mil milhões e £ 2,3 mil milhões em 2024, um aumento dos £ 1,7 mil milhões para £ 2,0 mil milhões previstos nos seus resultados anuais de 2023.

Além disso, a empresa elevou a sua projeção de fluxo de caixa livre para o ano inteiro para um intervalo de £2,1 mil milhões a £2,2 mil milhões, acima da previsão anterior de £1,7 mil milhões a £1,9 mil milhões.

Estas previsões revistas reflectem a confiança da empresa na sua transformação contínua e na sua capacidade de navegar no ambiente desafiante da cadeia de abastecimento.

A reintegração de dividendos da Rolls-Royce sinaliza resiliência financeira

Num movimento significativo, a Rolls-Royce anunciou a retomada dos dividendos para todo o ano de 2024, começando com uma taxa de pagamento de 30% do lucro subjacente após impostos.

Esta decisão marca um regresso às distribuições aos acionistas após a suspensão dos pagamentos em 2020, quando a pandemia da COVID-19 afetou gravemente a indústria da aviação.

O CEO Tufan Erginbilgic, que assumiu em 2023 com o mandato de revitalizar a empresa, expressou otimismo em relação ao futuro.

Nossa transformação da Rolls-Royce em um negócio de alto desempenho, competitivo, resiliente e em crescimento está avançando com ritmo e intensidade. Estamos expandindo o potencial de ganhos e caixa do negócio em um ambiente desafiador de cadeia de suprimentos, que estamos gerenciando de forma proativa.

Erginbilgic também destacou a maior resiliência financeira que permitiu à empresa aumentar a sua orientação para 2024 e restabelecer as distribuições aos acionistas.

Seu foco estratégico em programas de otimização e eficiência de custos parece estar valendo a pena, posicionando a Rolls-Royce para um crescimento sustentado.

Forte crescimento de receita e melhorias operacionais

As receitas do grupo Rolls-Royce aumentaram para £ 8,2 bilhões no primeiro semestre do ano, acima dos £ 7 bilhões no mesmo período do ano passado. O lucro operacional subjacente atingiu £1,15 mil milhões, marcando um aumento substancial em relação aos £673 milhões do ano anterior.

Estes números sublinham os esforços bem sucedidos da empresa para melhorar a sua eficiência operacional e capitalizar a recuperação do sector da aviação.

A empresa aeroespacial e de defesa britânica, que fornece grandes fabricantes de aviação como Boeing e Airbus, tem passado por uma renovação significativa sob a liderança de Erginbilgic.

As iniciativas do CEO concentraram-se em transformar a Rolls-Royce numa entidade mais ágil e competitiva, capaz de prosperar num cenário industrial em rápida evolução.

Como reagiram os mercados?

A resposta positiva do mercado aos anúncios da Rolls-Royce reflete a confiança na direção estratégica e na saúde financeira da empresa.

A subida das ações para um máximo histórico significa a aprovação dos investidores ao desempenho da empresa e às perspectivas futuras.

Olhando para o futuro, a Rolls-Royce pretende continuar a desenvolver o seu forte desempenho no primeiro semestre, com foco na manutenção da excelência operacional e da resiliência financeira.

A capacidade da empresa de enfrentar os desafios da cadeia de abastecimento e alavancar a sua posição no mercado será crucial para alcançar as suas metas ambiciosas para 2024 e além.

Os resultados robustos da Rolls-Royce no primeiro semestre melhoraram as previsões de lucros e a reposição dos dividendos aumentaram significativamente a confiança dos investidores, levando a um aumento notável no preço das suas ações.

As iniciativas estratégicas do CEO Tufan Erginbilgic estão impulsionando a transformação da empresa, posicionando a Rolls-Royce para crescimento contínuo e resiliência em um ambiente industrial desafiador.

