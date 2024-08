Banco de Inglaterra reduz taxas de juro pela primeira vez em quatro anos

Numa decisão fortemente contestada, o Banco de Inglaterra cortou as taxas de juro pela primeira vez em mais de quatro anos, proporcionando um potencial impulso aos esforços do governo trabalhista para estimular o crescimento económico.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O Comité de Política Monetária (MPC) votou por cinco a quatro na quinta-feira para reduzir a taxa básica do banco em um quarto de ponto percentual, baixando-a para 5%.

Pressões inflacionárias e contexto económico

Copy link to section

O BoE manteve os custos dos empréstimos em 5,25% durante o ano passado, numa tentativa de conter a inflação.

Contudo, dados recentes que mostram uma diminuição da inflação global para 2% em Maio e Junho permitiram ao MPC considerar um corte nas taxas.

Apesar desta descida global, a inflação dos serviços manteve-se persistentemente elevada, realçando a complexidade do ambiente económico.

O governador do BoE, Andrew Bailey, que votou a favor do corte das taxas, declarou:

As pressões inflacionistas diminuíram o suficiente para que hoje tenhamos conseguido cortar as taxas de juro. Mas precisamos de garantir que a inflação se mantém baixa e de ter cuidado para não reduzir as taxas de juro demasiado rapidamente ou em demasia. Garantir uma inflação baixa e estável é a melhor coisa que podemos fazer para apoiar o crescimento económico e a prosperidade do país.

Reações do mercado e impacto financeiro

Copy link to section

Após o anúncio, a libra esterlina caiu para o mínimo de quatro semanas em relação ao dólar, ampliando as perdas anteriores para 0,8% e sendo negociada a US$ 1,276. Além disso, os rendimentos dos gilts de dois anos, sensíveis às taxas de juros, caíram 0,06 pontos percentuais, para 3,76%.

Estas reacções imediatas do mercado reflectem a resposta mais ampla da comunidade financeira à mudança política do BoE.

A decisão de cortar as taxas, a primeira desde Março de 2020, durante o pico da pandemia da COVID-19, é um alívio para muitas famílias e empresas do Reino Unido. Os custos de financiamento mais elevados durante o ano passado fizeram parte da estratégia do BoE para controlar a inflação galopante, que atingiu o máximo dos últimos 16 anos.

Perspectivas económicas e implicações políticas

Copy link to section

Espera-se que o corte das taxas proporcione algum alívio e potencialmente impulsione a actividade económica, alinhando-se com os objectivos do governo trabalhista de aumentar o crescimento.

No entanto, a margem estreita da votação do MPC sublinha o debate em curso entre os decisores políticos sobre o equilíbrio apropriado entre estimular a economia e manter o controlo sobre a inflação.

A cautela do Governador Bailey sobre não cortar as taxas de forma demasiado rápida ou significativa destaca a abordagem cuidadosa do BoE. O banco central pretende encontrar um equilíbrio que apoie a estabilidade económica sem reacender as pressões inflacionistas.

A decisão do Banco de Inglaterra de reduzir as taxas de juro marca uma mudança significativa na política monetária, reflectindo o alívio das pressões inflacionistas e um movimento estratégico para apoiar o crescimento económico.

A votação apertada do MPC e as subsequentes reacções do mercado indicam as complexidades e os desafios que os decisores políticos enfrentam à medida que navegam no actual cenário económico.

À medida que o BoE continua a monitorizar a inflação e os indicadores económicos, poderão ser necessários mais ajustamentos para manter a estabilidade e promover a prosperidade.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.