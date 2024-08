Julho vê aumento em hacks de criptografia, US$ 266 milhões perdidos em 16 grandes violações

O setor de criptomoedas enfrentou uma crise de segurança significativa em julho de 2024, quando hackers orquestraram 16 violações importantes que resultaram em aproximadamente US$ 266 milhões em ativos roubados.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este aumento dramático nos roubos destaca uma tendência preocupante, com as perdas de Julho a ultrapassarem os 176 milhões de dólares de Junho em 20 incidentes.

Principais violações e vítimas

Copy link to section

O ataque mais notável ocorreu em 18 de julho, quando a exchange de criptomoedas indiana WazirX foi violada, levando a uma perda impressionante de mais de US$ 230 milhões – respondendo por 86,4% das perdas totais do mês.

As investigações sugerem que os cibercriminosos norte-coreanos podem estar por trás desse hack massivo.

De acordo com a empresa de segurança blockchain PeckShield, os fundos WazirX roubados, totalizando 61.154 Ether, ainda estavam sob controle dos hackers em 1º de agosto.

Outras vítimas significativas em julho incluíram a Compound Finance, que perdeu US$ 24 milhões, e o protocolo de ponte Li.Fi, que sofreu um roubo de US$ 10 milhões.

Além disso, o protocolo descentralizado de IA Bittensor e o provedor de liquidez Rho Markets sofreram perdas de US$ 8 milhões cada.

Muitos dos ativos roubados foram canalizados através do misturador de criptomoedas Tornado Cash, uma tática comum empregada por hackers para ocultar as origens dos fundos roubados e evitar a detecção.

Blockchain Terra atingido por hack de US$ 6 milhões

Copy link to section

No final de julho, o blockchain Terra enfrentou um grande incidente de segurança.

Os hackers exploraram uma vulnerabilidade conhecida, levando ao roubo de 60 milhões de tokens ASTRO, 500.000 USD, 3,5 milhões de USD Coin e 2,7 Bitcoin, totalizando uma perda de US$ 6 milhões.

O ataque forçou a Terra a interromper temporariamente as operações na altura do bloco 11430400.

Os desenvolvedores responderam rapidamente com uma atualização emergencial da cadeia, retomando a produção de blocos no mesmo dia.

A equipe da Terra relatou que os validadores que detêm mais de 67% do poder de voto atualizaram seus nós para evitar explorações futuras, e espera-se que validadores adicionais sigam o exemplo.

Deddy Lavid, cofundador e CEO da empresa de segurança Web3 Cyvers, observou uma mudança preocupante nos alvos dos hackers em 2024.

As entidades financeiras centralizadas (CeFi) surgiram como alvos principais, com um número crescente de ataques direcionados a projetos baseados em contratos inteligentes.

Lavid atribuiu essas violações a vulnerabilidades de codificação e negligência pessoal.

Taxa de recuperação recorde em meio a ameaças persistentes

Copy link to section

Apesar do aumento de hacks e fraudes, o mercado criptográfico mostrou resiliência.

O segundo trimestre de 2024 viu uma taxa recorde de recuperação de 77% para fundos roubados.

De acordo com o Web3 Security Report Q2 2024 da Hacken, US$ 347,4 milhões dos US$ 512,9 milhões perdidos em roubos foram recuperados ou congelados com sucesso.

O relatório destacou que “pelo segundo trimestre consecutivo, a quantidade de fundos recuperados fornece uma fresta de esperança em meio às alarmantes taxas de roubo”.

No entanto, a ameaça de fraudes com criptomoedas persiste, com plataformas como o X (antigo Twitter) continuando a ser um ponto de acesso para atividades fraudulentas.

Scam Sniffer, uma empresa anti-scam da web3, revelou que quase US$ 50 milhões são perdidos a cada mês devido à falsificação de identidade de conta na plataforma.

Este aumento nos roubos de criptomoedas sublinha a necessidade de medidas de segurança e vigilância reforçadas na indústria.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.