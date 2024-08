Meta sobe 8% no pré-mercado após a queda dos lucros do segundo trimestre: você deve comprar agora?

(NASDAQ: META) mais uma vez chamou a atenção dos investidores, subindo mais de 8% nas negociações pré-mercado após seu impressionante relatório de lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2024.

A gigante da tecnologia relatou lucro por ação (EPS) de US$ 5,16, superando as expectativas dos analistas em US$ 0,40, e receita de US$ 39,07 bilhões, superando as projeções em US$ 760 milhões.

Este crescimento de receita de 22,1% ano a ano mostra o domínio contínuo da Meta no espaço digital.

Analistas aumentam preço-alvo

Investidores e analistas estão entusiasmados à medida que as ações da Meta continuam a subir. Após a divulgação dos lucros, o analista do Rosenblatt, Barton Crockett, reiterou sua classificação de excesso de peso para as ações, aumentando seu preço-alvo de US$ 545 para US$ 575.

Da mesma forma, o analista da Piper Sandler, Thomas Champion, aumentou seu preço-alvo de US$ 572 para US$ 643, mantendo uma classificação de Compra. Esta perspectiva optimista dos analistas reflecte a confiança na direcção estratégica e nas perspectivas de crescimento da Meta.

Detalhes dos lucros do segundo trimestre e fatores de crescimento

O desempenho robusto dos lucros da Meta é sustentado por vários fatores-chave.

A família de aplicativos da empresa, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp, viu os usuários ativos diários atingirem 3,27 bilhões em junho de 2024, marcando um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

As impressões de anúncios entregues nessas plataformas aumentaram 10% e o preço médio por anúncio também aumentou 10%.

O segmento de publicidade continua a ser a base da receita da Meta, respondendo por 98% de sua receita total no segundo trimestre do ano fiscal de 2024.

A empresa relatou US$ 38,3 bilhões em receita de publicidade, um aumento de 22% ano a ano.

Apesar destes sucessos, o compromisso da Meta com a inovação, especialmente em inteligência artificial (IA), continua a ser um ponto focal. O CEO Mark Zuckerberg enfatizou o investimento da empresa em IA, com a Meta AI preparada para se tornar o assistente de IA mais usado globalmente até o final do ano.

A Meta também lançou o primeiro modelo de IA de código aberto de nível de fronteira e está avançando com seus óculos Ray-Ban Meta alimentados por IA.

Financeiramente, a Meta reportou lucro operacional de US$ 14,85 bilhões, um aumento de 58%, e um lucro líquido de US$ 13,5 bilhões, um aumento de 73% em relação ao ano anterior.

A margem operacional da empresa melhorou para 38%, indicando gestão eficiente e controle de custos.

No entanto, prevê-se que as despesas de capital da Meta aumentem, com uma previsão de 37 mil milhões a 40 mil milhões de dólares até ao final do ano e um crescimento significativo previsto para 2025.

Este aumento é impulsionado pela necessidade de construir capacidade de infraestrutura para apoiar modelos avançados de IA, como o próximo Llama 4.

A divisão Reality Labs, embora ainda sofra perdas, representa a visão de longo prazo da Meta em realidade aumentada e IA. A Reality Labs relatou uma perda de US$ 4,49 bilhões sobre uma receita de US$ 353 milhões no trimestre.

O crescimento da Meta não está isento de desafios, especialmente no que diz respeito à sua forte dependência das receitas de publicidade. Embora a empresa explore novos caminhos como IA e AR, a atual dependência de anúncios representa um risco se a dinâmica do mercado mudar.

No entanto, os esforços de diversificação estratégica da Meta, incluindo a expansão dos Threads e das mensagens empresariais, oferecem potenciais fluxos de receitas para mitigar este risco ao longo do tempo.

Em termos de perspectivas futuras, a Meta espera que a receita do terceiro trimestre de 2024 fique entre US$ 38,5 bilhões e US$ 41 bilhões, um pouco acima das expectativas dos analistas. Embora as flutuações cambiais representem um obstáculo ao crescimento das receitas, os investimentos estratégicos da Meta e o foco na IA posicionam-na bem para o crescimento sustentado.

O balanço da empresa permanece forte, com aproximadamente US$ 40 bilhões em caixa líquido, proporcionando amplos recursos para inovação contínua e retorno aos acionistas.

Avaliação e retorno ao acionista

A avaliação da Meta continua atraente, apesar do recente aumento das ações. A relação preço/lucro da empresa é de 23x, o que é razoável para uma gigante da tecnologia com perspectivas de crescimento de dois dígitos.

A abordagem disciplinada da Meta à alocação de capital, incluindo um programa de recompra de ações no valor de 50 mil milhões de dólares, sublinha o seu compromisso em devolver valor aos acionistas. A empresa recomprou ações no valor de 6,32 mil milhões de dólares no segundo trimestre, reforçando a confiança dos investidores no seu crescimento futuro.

Com os seus fundamentos sólidos e foco estratégico na inovação, a Meta Platforms continua a ser uma oportunidade de investimento atraente.

À medida que transitamos para a análise técnica, o desempenho financeiro robusto da empresa e as promissoras perspectivas de crescimento proporcionam um cenário sólido para examinar a trajectória do preço das suas acções. Agora, vamos ver o que os gráficos têm a dizer sobre a direção futura das ações.

A resistência de médio prazo em US$ 532 deve ser ultrapassada

As ações da Meta tiveram uma evolução fenomenal entre o início de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, quando valorizaram perto de 500%. No entanto, desde abril deste ano, a ação tem enfrentado dificuldades para negociar acima de US$ 532, o que atua como uma resistência de médio prazo.



Gráfico META por TradingView

A subida de hoje certamente dará esperança aos touros, mas os investidores que ainda não compraram as ações não devem saltar imediatamente, uma vez que as ações estão a apresentar um movimento limitado no médio prazo.

Eles podem iniciar uma pequena posição hoje perto de US$ 510, mas devem adicionar mais somente se a ação fechar acima de US$ 532 no gráfico diário.

Os comerciantes que têm uma perspectiva de baixa sobre as ações devem evitar que elas sejam vendidas a descoberto atualmente. Eles devem iniciar uma posição curta apenas perto de US$ 532 com um stop loss estrito em US$ 546 ou podem esperar que a ação mostre fraqueza e caia abaixo de US$ 500 novamente para assumir novas posições.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.