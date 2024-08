Notcoin, Lost Dogs NFTs e Getgems lançarão jogo baseado em história na TON

Notcoin, um nome proeminente no mundo dos jogos Web3, está definido para revelar um novo jogo baseado em história em colaboração com a coleção Lost Dogs NFT e o mercado Getgems NFT na The Open Network (TON).

Esta mudança marca uma mudança significativa em relação ao seu modelo anterior de jogo clicker, que teve um crescimento explosivo, mas enfrentou desafios de sustentabilidade.

Notcoin desenvolvendo seu jogo clicker

Anteriormente, Notcoin ganhou ampla atenção com seu jogo clicker, que atraiu mais de 30 milhões de usuários em menos de dois meses.

No entanto, apesar do seu sucesso, o modelo tap-to-earn do projecto revelou-se inadequado para o envolvimento e o crescimento a longo prazo.

Reconhecendo isto, a Notcoin decidiu concluir a sua fase de mineração no dia 1 de abril, orientando-se para um formato mais sustentável e envolvente.

Lost Dogs NFTs como personagens jogáveis

O próximo jogo incorporará Lost Dogs NFTs como personagens jogáveis. Os jogadores irão interagir com esses NFTs em uma experiência baseada em narrativa, completando tarefas e fazendo escolhas que influenciam o jogo.

Esta transição destaca o compromisso da Notcoin em criar uma experiência de usuário mais profunda e significativa, além de meros incentivos de criptomoeda.

Mad Tail, o chefe da coleção Lost Dogs, enfatizou a importância da narrativa nos jogos.

Tail disse isso porque tudo em nossas vidas é uma forma de narrativa. A própria vida é um conceito narrativo e por isso decidiram estabelecer esta sincronicidade no seu jogo.

Esta filosofia sustenta o design do novo jogo, com o objetivo de ressoar pessoal e emocionalmente nos jogadores.

Apesar das recentes quedas nas vendas de NFT, muitos na indústria, incluindo Mad Tail, permanecem otimistas quanto ao potencial da tecnologia.

Tail argumentou que os NFTs melhoram a experiência de jogo, proporcionando um maior senso de propriedade e imersão, dizendo que eles veem os NFTs como uma ferramenta que pode enriquecer a experiência de jogo, melhorando o senso de propriedade dentro do jogo.

Além da jogabilidade, os jogadores podem ganhar tokens Notcoin (NOT) e um novo token no jogo.

Este sistema de token duplo foi projetado para recompensar o envolvimento do jogador e integrar-se perfeitamente aos elementos do jogo baseados na história.

À medida que a Notcoin embarca neste novo empreendimento, representa uma tendência mais ampla no setor de jogos Web3, onde a narração de histórias e o envolvimento da comunidade estão se tornando fundamentais para o design de jogos.

Com a sua abordagem inovadora, a Notcoin pretende redefinir a interação do jogador e estabelecer um novo padrão para experiências de jogo sustentáveis e imersivas no espaço blockchain.

Reação do preço Notcoin

A notícia teve impacto mínimo no preço do token NOT da Notcoin, que está em tendência de baixa desde 04 de junho.

O preço do token NOT subiu brevemente para US$ 0,01351 antes de cair mais de 5%, para US$ 0,01256 até o momento, destacando o cenário complicado que NOT se encontra em meio ao aumento da pressão de baixa.

