Roblox Corp (NYSE: RBLX) está vendo um impulso pré-mercado na quinta-feira, depois de relatar resultados financeiros impressionantes para seu segundo trimestre, apresentando um aumento anual de 21% em usuários ativos diários (DAUs). Este forte desempenho sinaliza uma recuperação mais ampla na indústria de jogos.

No segundo trimestre, a Roblox reduziu seu prejuízo para 32 centavos por ação e viu um aumento de 31% na receita, atingindo US$ 893,5 milhões.

Os analistas previam perdas de 37 centavos por ação e receita de US$ 898 milhões. A empresa encerrou o trimestre com 79,5 milhões de DAUs, acima dos 65,7 milhões de um ano atrás e superando os 76,39 milhões esperados. Este aumento no envolvimento dos usuários destaca a crescente influência da Roblox no setor de jogos.

O envolvimento robusto do usuário aumenta o desempenho do Roblox

Roblox relatou uma perda total de US$ 206 milhões no trimestre, uma melhoria significativa em relação à perda de US$ 283 milhões do ano anterior.

As reservas da empresa aumentaram 22% ano a ano, para US$ 955 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 897 milhões.

David Baszucki, CEO da Roblox Corp, destacou o sucesso da empresa, afirmando: “O ecossistema dinâmico de conteúdo Roblox é único e continua a atrair usuários de todas as idades de todo o mundo. No futuro, continuaremos a investir em nossa plataforma principal para ajudar nossa comunidade de criadores cria experiências melhores e mais seguras e alcança mais pessoas.”

O segundo trimestre da Roblox também registrou um aumento de 24% nas horas engajadas, totalizando 17,4 bilhões de horas.

Isso ressalta a popularidade do conteúdo diversificado e de alta qualidade em sua plataforma. Os analistas de Wall Street atualmente classificam as ações da Roblox como “sobreponderadas”, em média, refletindo a confiança em seu crescimento futuro.

Roblox ganha com orientação otimista

Roblox melhorou ligeiramente sua reserva média por usuário para US$ 12,01 no segundo trimestre e prevê reservas de até US$ 4,23 bilhões para 2024.

Apesar do desempenho positivo no segundo trimestre, a previsão da empresa para o ano inteiro de EBITDA ajustado e receita, definida entre US$ 92 milhões e US$ 132 milhões e US$ 3,49 bilhões a US$ 3,54 bilhões, respectivamente, ficou aquém da receita de US$ 4,08 bilhões prevista pelos especialistas.

O aumento no preço das ações da Roblox é digno de nota, especialmente dada a modesta previsão para o ano inteiro.

O analista de mercado Ritesh A. previu em junho que, se o impulso de alta continuasse, as ações da Roblox poderiam chegar a US$ 50 nos próximos meses.

Atualmente, o RBLX está sendo negociado a US$ 45. No entanto, continua a ser menos atraente para investidores em rendimentos, uma vez que não paga dividendos.

O forte relatório de ganhos do segundo trimestre da Roblox, marcado por um crescimento significativo no número de usuários ativos diários e melhor desempenho financeiro, ressalta uma recuperação promissora na indústria de jogos.

Com investimento contínuo em sua plataforma e foco no envolvimento do usuário, a Roblox está bem posicionada para crescimento futuro, apesar de algumas previsões conservadoras para o ano inteiro.

A abordagem inovadora da empresa e a expansão da base de usuários fazem dela um player importante a ser observado no cenário de jogos em evolução.

