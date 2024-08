Os preços das casas no Reino Unido registam o aumento anual mais rápido em julho desde o final de 2022

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os preços das casas no Reino Unido subiram à taxa anual mais rápida desde o final de 2022, um período em que o mercado imobiliário estava a sofrer com o impacto do mini-orçamento de Liz Truss.

De acordo com o credor hipotecário Nationwide, os preços das casas aumentaram 2,1% em julho, acima dos 1,5% em junho, com o preço médio dos imóveis atingindo £ 266.334.

Recuperação do mercado e a próxima decisão do Banco de Inglaterra

Os dados mais recentes surgem num momento em que o Banco de Inglaterra se prepara para decidir sobre um potencial corte nas taxas de juro.

A taxa básica do banco central está no nível mais alto em 16 anos, de 5,25%, há quase um ano. A decisão é acompanhada de perto, pois poderá influenciar ainda mais a trajetória do mercado imobiliário.

Robert Gardner, economista-chefe da Nationwide, observou que, apesar dos ganhos recentes, os preços das casas ainda estão aproximadamente 2,8% abaixo dos níveis máximos do verão de 2022.

A actividade do mercado imobiliário tem-se mantido relativamente estável nos últimos meses, com o número de hipotecas aprovadas para aquisição de habitação a rondar as 60.000 por mês.

Este valor está cerca de 10% abaixo dos níveis pré-pandemia, mas permanece respeitável dado o ambiente de taxas de juro mais elevadas.

Os desafios de acessibilidade persistem

Apesar da tendência positiva nos preços das casas, a acessibilidade continua a ser um desafio significativo para muitos compradores.

Gardner destacou que, para um comprador típico de primeira viagem, os pagamentos mensais da hipoteca equivalem agora a cerca de 37% do salário líquido, em comparação com 28% antes da pandemia.

Gardner salientou que as expectativas dos investidores de uma descida modesta da taxa básica do Banco de Inglaterra nos próximos anos poderiam ajudar a reduzir os custos dos empréstimos.

No entanto, advertiu que o impacto seria modesto, uma vez que os actuais preços das hipotecas de taxa fixa já têm em conta as descidas previstas das taxas.

É provável que a acessibilidade só melhore gradualmente através de uma combinação de um crescimento salarial superior ao crescimento dos preços da habitação, com algum apoio de custos de financiamento modestamente mais baixos.

Confiança do mercado e possíveis cortes nas taxas

Alice Haine, analista da Bestinvest by Evelyn Partners, atribuiu o aumento dos preços à crescente confiança no mercado imobiliário, apesar das contínuas pressões de acessibilidade.

Ela sugeriu que um potencial corte nas taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra poderia catalisar ainda mais a actividade do mercado.

O mercado imobiliário está a apresentar sinais de ressurgimento após a difícil trajetória de 2023, quando os elevados custos dos empréstimos e a baixa oferta sufocaram a atividade.

Ela fez referência a dados da Zoopla que indicam que o número de vendas acordadas nas quatro semanas até 21 de julho aumentou 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este aumento, juntamente com o maior número de casas no mercado em seis anos, sugere que os vendedores estão ansiosos por capitalizar a melhoria das condições.

Nathan Emerson, da Propertymark, ecoou esse sentimento, destacando o retorno da positividade ao mercado imobiliário.

Ele enfatizou que um corte nas taxas de juro, combinado com o compromisso do novo governo de construir quase dois milhões de novas casas até 2029, poderia rejuvenescer o sector da habitação.

Tem sido amplamente antecipado que poderão procurar reduzir a taxa básica, e esta combinação de factores poderá levar a um rejuvenescimento do sector da habitação.

O mercado imobiliário do Reino Unido está a mostrar sinais de recuperação, com os preços das casas a subir à taxa anual mais rápida desde finais de 2022.

Embora continuem a existir desafios em termos de acessibilidade, a crescente confiança do mercado e os potenciais cortes nas taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra estão a fomentar uma perspetiva positiva.

À medida que o mercado continua a navegar nesta dinâmica, prevê-se que o segundo semestre do ano traga mais crescimento e estabilidade.

