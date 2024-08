As ações do Reino Unido estão preparadas para ganhos potenciais após a decisão do Banco de Inglaterra (BOE) de reduzir a taxa de juro diretora em 25 pontos base, para 5,0%.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta medida, que visa estimular o crescimento económico, alinha-se com tendências históricas que sugerem uma perspectiva positiva para os índices de referência do Reino Unido nos próximos meses.

Desempenho histórico do FTSE 100 e FTSE 250

Copy link to section

Historicamente, os índices FTSE 100 e FTSE 250 responderam favoravelmente aos cortes nas taxas do BOE.

Em três dos últimos quatro casos em que o Banco de Inglaterra reduziu as taxas – especificamente em 1986, 1990 e 1998 – o FTSE 100 registou um aumento médio superior a 20% nos 12 meses subsequentes.

Da mesma forma, o FTSE 250 registou ganhos ainda mais significativos, recuperando 25% ou mais nestes períodos.

No entanto, é importante notar que a única excepção a esta tendência ocorreu em 2007, quando ambos os índices registaram quedas.

O FTSE 100 caiu 38% e o FTSE 250 caiu 46% ao longo do ano, após um corte nas taxas.

Esta recessão foi em grande parte atribuída à crise financeira global, tornando-a uma situação atípica nos dados históricos.

Impacto das taxas mais baixas na libra esterlina e no mercado imobiliário

Copy link to section

A decisão do BOE de baixar as taxas foi aprovada por uma margem estreita de cinco a quatro votos no Comité de Política Monetária (MPC).

Esta decisão reflecte o foco do banco central na promoção da estabilidade económica sem desencadear novas pressões inflacionistas.

A inflação dos preços no consumidor no Reino Unido moderou-se significativamente, situando-se em 2,0% anualmente em maio e junho, abaixo do pico de 11,1% em outubro de 2022.

O atual corte nas taxas ocorre em meio às expectativas do mercado de reduções adicionais.

Os mercados monetários estão a sinalizar que o BOE poderá implementar mais dois cortes nas taxas nos próximos cinco meses. Em resposta ao corte da taxa, a libra esterlina (GBP) enfraqueceu inicialmente em relação ao dólar americano, mas mais tarde começou a recuperar. Esta volatilidade sublinha a sensibilidade do mercado aos sinais futuros da política monetária.

Prevê-se também que o corte das taxas do BOE proporcione um impulso muito necessário ao mercado imobiliário.

Stephanie Daley, do Alexander Hall, comentou sobre os potenciais efeitos positivos, afirmando: “A decisão do BOE oferece uma oportunidade significativa para proprietários e compradores de casas. Embora as taxas hipotecárias possam não cair imediatamente, esta mudança deverá ajudar a libertar a procura reprimida e a restaurar a confiança no sector da habitação.”

No geral, a recente medida do BOE poderá preparar o terreno para um período favorável para as ações do Reino Unido, especialmente se os padrões históricos se mantiverem verdadeiros.

Os investidores e analistas de mercado estarão atentos ao desenrolar destes desenvolvimentos e ao impacto que terão no panorama económico mais amplo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.