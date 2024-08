Trocas de criptografia na Coreia do Sul pagarão taxas de supervisão

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As exchanges de criptomoedas licenciadas na Coreia do Sul estarão sujeitas a uma taxa de supervisão. O novo mandato faz parte da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais do país.

Reportagens da mídia local sugerem que as taxas serão impostas com base na receita operacional da exchange de criptomoedas no último ano fiscal.

Especificamente, as taxas são calculadas usando uma taxa de contribuição fixada em 2,686818 por 10.000 won.

Como tal, por cada 10.000 won que uma exchange gera em receitas, estará sujeita a aproximadamente 2,686818 won como taxa de supervisão ao Serviço de Supervisão Financeira (FSS).

Exchanges maiores sentirão a pressão

Segundo estimativas, as taxas para as principais bolsas de criptografia como Upbit, Bithumb e Coinone podem chegar a 300 milhões de won.

As taxas de supervisão financiarão as atividades regulatórias do FSS, incluindo inspeções e supervisão, que garantem que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) operem dentro das diretrizes estabelecidas pela Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.

No entanto, esta taxa aplica-se apenas a bolsas com receitas operacionais de 3 mil milhões de won ou mais no ano passado.

Por exemplo, a exchange de criptomoedas Korbit ficará isenta dessas despesas devido à sua receita de 1,7 bilhão de won no ano passado.

Enquanto isso, espera-se que a exchange de criptomoedas Upbit pague perto de 272 milhões de won (aproximadamente US$ 200.000) com base em sua receita.

O mandato foi introduzido como parte do ‘Decreto de Execução da Lei sobre o Estabelecimento da Comissão de Serviços Financeiros, etc.’ revisado. e o ‘Regulamento sobre a cobrança de contribuições de instituições financeiras, etc.’ atualizado. anunciado em 1º de julho.

Inicialmente, esperava-se que a implementação desta taxa fosse atrasada, mas o processo foi acelerado devido à próxima inspeção do FSS após a aplicação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 19 de julho.

A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais

Ao abrigo da nova lei, foram introduzidos vários requisitos para VASPs, incluindo um mandato para manter pelo menos 80% dos activos dos utilizadores em armazenamento refrigerado. Além disso, estes fundos devem ser segregados dos fundos da empresa e investidos em activos “livres de risco” para gerar rendimento.

Além disso, as exchanges de criptomoedas também reavaliarão as criptomoedas listadas para negociação, verificando sua circulação e revisando os white papers.

Qualquer ativo criptográfico que não atendesse ao requisito determinado teria que ser retirado da lista.

A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais foi uma resposta direta às falhas do FTX e do Terra Luna. A Coreia do Sul era um mercado importante para ambas as entidades, e a sua implosão resultou em perdas de milhares de milhões de dólares para os sul-coreanos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.