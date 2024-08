Chevron mudará sua sede para o Texas em meio a mudanças políticas: Kamala Harris é uma ameaça para as grandes petrolíferas?

A Chevron Corp (NYSE: CVX) anunciou planos de mudar sua sede da Califórnia para o Texas, uma mudança estratégica que se alinha com a resposta da empresa ao cenário político em evolução. Esta medida surge num momento em que as perspectivas da vice-presidente Kamala Harris nas próximas eleições de Novembro parecem cada vez mais robustas.

A decisão de mudar a sede reflecte tensões políticas mais amplas. Embora o ex-presidente Donald Trump seja umfirme defensor da indústria petrolífera, Kamala Harris tem sido associada a políticas progressistas que podem desafiar os interesses tradicionais do petróleo e do gás.

A corrida presidencial é cada vez mais enquadrada como uma disputa entre agendas pró-petróleo e amigas da tecnologia, sublinhando o impacto dos fortes laços de Harris com Silicon Valley, na Califórnia.

Texas está feliz

O estado do Texas, que vota principalmente nos republicanos, acolhe com satisfação a medida. O governador Greg Abbott recorreu a X para expressar sua alegria com a decisão.

WELCOME HOME Chevron!



Texas is your true home.



Drill baby drill.



— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 2, 2024

O CEO da empresa, Mike Wirth, e o VC Mark Nelson se mudarão para o Texas bem antes da data de mudança de 1º de janeiro, a fim de garantir uma transição tranquila da força de trabalho. Cerca de 2.000 funcionários da empresa estão atualmente localizados em San Ramon, Califórnia.

Este não é o único incidente de uma empresa saindo do Texas. Recentemente, grandes empresas como Tesla, Oracle, Hewlett Packard Enterprises e SpaceX de Elon Musk saíram da Califórnia.

Para a Chevron, a razão é principalmente a ação judicial do ano passado, movida no ano passado por um grupo industrial sobre as alterações climáticas. A Chevron foi uma das cinco empresas petrolíferas envolvidas nesse processo.

Ao sair do Estado, estas empresas podem agora melhorar a sua tomada de decisões corporativas e ter menos com que se preocupar quando lidam com as autoridades estatais.

À medida que as empresas mudam de localização, as cidades que as albergam irão provavelmente beneficiar de qualquer apoio governamental concedido a estas empresas.

No entanto, o motivo da saída do estado também pode ser a crescente popularidade de Kamala Harris na corrida presidencial.

Kamala Harris parece forte

Esta medida da Chevron e o posto de ‘drill baby drill’ do governador do Texas também sugerem que há motivos políticos por detrás desta medida. Trump é obviamente amigo das grandes companhias petrolíferas e não hesita em dizê-lo tal como é.

Kamala Harris, por outro lado, tem raízes na Califórnia e também mantém boas relações com os executivos do Vale do Silício. O ambiente politicamente carregado está a fazer com que as empresas tomem decisões extremas, apesar de quererem fingir que são apolíticas.

A “exigência” de mil milhões de dólares de Trump às empresas petrolíferas para apoiar a sua nomeação resultará em políticas amigáveis para estas empresas se o dinheiro o ajudar a chegar ao poder. Com estas políticas, as empresas petrolíferas podem ganhar muito mais milhares de milhões, tornando-se mais ricas do que antes.

As ações da Chevron não tiveram um ano especial até agora, com o preço preso na faixa de US$ 140 a US$ 160. A empresa anunciou seus lucros hoje e reportou lucros de US$ 4,4 bilhões no trimestre, uma queda significativa em relação aos US$ 6 bilhões do mesmo período do ano passado.

Os lucros ficaram abaixo das expectativas e, como resultado, o preço das ações está caindo.

