Com benefícios fiscais e vistos gold, Portugal está a tornar-se um favorito dos expatriados

Portugal está a emergir rapidamente como um destino privilegiado para expatriados ricos que procuram mais do que apenas sol e sardinhas.

De acordo com o ‘Relatório do Inquérito aos Expatriados Ricos em Portugal 2024/25’ da World Digital Foundation, que entrevistou mais de mil indivíduos abastados que consideram a possibilidade de se mudarem, o apelo do país reside nos seus regimes fiscais favoráveis, segurança, excelentes cuidados de saúde e qualidade de vida em geral. .

Incentivos fiscais e programas de residência

Uma das atrações significativas para os expatriados ricos são as políticas fiscais vantajosas de Portugal. O regime fiscal da Residência Não Habitual (RNH), introduzido em 2009, tem sido particularmente atraente, oferecendo benefícios fiscais substanciais aos residentes estrangeiros durante uma década.

Embora este regime seja substituído pelo novo regime NHR 2.0 em 2025, espera-se que continue a ser apelativo, especialmente para profissionais de tecnologia, empresários e indivíduos com elevado património líquido.

Este regime continuará a apoiar a riqueza e a inovação estrangeiras, assegurando ao mesmo tempo que os benefícios locais são protegidos.

Além disso, o programa de residência por investimento Golden Visa de Portugal tem sido um fator chave na atração de investidores internacionais.

Este programa concede residência a cidadãos de países terceiros que invistam 500.000 euros em fundos regulamentados.

Após cinco anos, os investidores podem solicitar residência permanente e até cidadania, oferecendo liberdade de circulação em toda a UE.

Este programa passou de investimentos imobiliários para setores como energias renováveis, cuidados de saúde, tecnologia e turismo, promovendo o crescimento económico e a diversificação.

Segurança e qualidade de vida

A segurança é uma preocupação primordial para os expatriados abastados, e Portugal apresenta baixas taxas de criminalidade e uma reputação de ser acolhedor e seguro. De acordo com Mathilda Green, uma expatriada rica de Amsterdã,

Portugal parece um santuário. Posso passear por Lisboa a qualquer hora do dia ou da noite sem me sentir inseguro.

Portugal também possui um elevado padrão de cuidados de saúde e um próspero mercado imobiliário de luxo, especialmente em cidades como Lisboa, Porto e regiões populares como o Algarve.

O afluxo de expatriados ricos levou a um boom no mercado imobiliário de luxo, com propriedades em áreas como Cascais, Comporta e Ferragudo oferecendo locais deslumbrantes e excelentes retornos de investimento.

De acordo com o Property Market-Index, o mercado imobiliário de Portugal deverá crescer duas vezes mais rápido em 2024 em comparação com a América do Norte, Europa e Reino Unido.

A ascensão dos nômades digitais

A rica herança cultural de Portugal e a comunidade acolhedora são atrações significativas para os expatriados. O país oferece uma mistura única de charme histórico e comodidades modernas, tornando-o um local ideal para famílias internacionais.

A ascensão dos nómadas digitais e dos empreendedores também contribuiu para o crescente ecossistema de start-ups em Portugal. Cidades como Lisboa tornaram-se centros de talentos internacionais, atraídas por impostos mais baixos e por um cenário empresarial vibrante.

Uma próspera comunidade de expatriados

O relatório indica que Portugal continua a atrair famílias ricas de países como os EUA, Canadá, Reino Unido, Israel e várias partes da Europa e Ásia.

Esses indivíduos são atraídos pela estabilidade política do país, pelo ambiente fiscal favorável e pela alta qualidade de vida.

Paul Stannard, Presidente da Portugal Pathways, uma plataforma online que apoia famílias abastadas que se mudam para Portugal, afirma,

“Não há abrandamento no afluxo de indivíduos com elevado património líquido que chegam a Portugal, graças à segurança do país, à rica cultura, aos regimes fiscais favoráveis e ao próspero mercado imobiliário de luxo.”

As iniciativas estratégicas de Portugal, desde os incentivos fiscais ao programa Golden Visa, combinadas com a sua elevada qualidade de vida e riqueza cultural, tornam-no num destino cada vez mais popular para expatriados ricos.

À medida que o país continua a evoluir e a adaptar as suas políticas para atrair talentos e investimentos internacionais, continua a ser uma excelente escolha para aqueles que procuram um ambiente estável, acolhedor e próspero.

