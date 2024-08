Eleições nos EUA: campanha de Harris arrecada US$ 310 milhões em julho, superando Trump

A campanha presidencial de Kamala Harris alcançou um marco notável na arrecadação de fundos, arrecadando US$ 310 milhões em julho.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este valor é mais do que o dobro dos 137 milhões de dólares arrecadados pela campanha de Donald Trump durante o mesmo período, de acordo com um relatório do Politico.

Vantagem financeira significativa para Harris

Copy link to section

A partir de agora, a campanha de Harris e os comités afiliados detêm 377 milhões de dólares em dinheiro, dando-lhe uma vantagem de 50 milhões de dólares sobre Trump, cujos fundos totais são de 327 milhões de dólares.

Esta liderança financeira sublinha o apoio crescente a Harris desde a sua entrada na corrida, após a decisão de Joe Biden de não procurar a reeleição.

Forte apoio entre os democratas

Copy link to section

Harris galvanizou com sucesso os democratas em todo o país. Uma sondagem recente da Associated Press indica que cerca de oito em cada 10 democratas ficariam um pouco ou muito satisfeitos se ela se tornasse a candidata democrata à presidência.

Esta aprovação generalizada destaca a forte posição de Harris dentro do seu partido à medida que ela continua os seus esforços de campanha.

Pesquisas mostram Harris liderando em estados-chave

Copy link to section

A campanha de Harris também está a fazer progressos significativos em estados decisivos cruciais. Uma nova sondagem do grupo conservador Competitiveness Coalition revela que Harris está à frente de Trump na Pensilvânia e no Wisconsin por margens de 48% a 45% e 48% a 46%, respetivamente.

Além disso, os dois estão empatados com 45% cada em Michigan. Estes números demonstram o apelo crescente de Harris entre os eleitores em estados críticos para as eleições presidenciais de 2024.

Próximo tour da campanha

Copy link to section

Para capitalizar esse impulso, Harris está programado para viajar para vários estados indecisos importantes na próxima semana, incluindo Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada.

Durante esta viagem de campanha de cinco dias, ela irá interagir com os eleitores e desenvolver a sua liderança atual nestas áreas cruciais.

Anúncio de companheiro de chapa iminente

Copy link to section

Espera-se que Harris anuncie seu companheiro de chapa na terça-feira da próxima semana.

Os finalistas para a vaga de vice-presidente incluem o governador de Minnesota, Tim Walz, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o governador de Illinois, JB Pritzker, o governador de Kentucky, Andy Beshear, o senador do Arizona, Mark Kelly, e o secretário de transportes, Pete Buttigieg.

A escolha de um companheiro de chapa será crucial para solidificar ainda mais a posição da sua campanha.

JD Vance está sob escrutínio

Copy link to section

Entretanto, JD Vance foi alvo de escrutínio por comentários feitos em 2021, onde criticou Alexandria Ocasio-Cortez pela sua “atitude sociopata” em relação às crianças e à família num discurso a um grupo católico.

Esta controvérsia aumenta o discurso político em curso à medida que as eleições de 2024 se aproximam.

Além disso, a Courage Tour, uma tenda itinerante com autoproclamados profetas, está a percorrer estados indecisos para reunir os cristãos para votarem em Trump, de acordo com um relatório do The Guardian.

Esta iniciativa sublinha as diversas estratégias utilizadas por diferentes facções políticas para garantir o apoio dos eleitores.

A impressionante arrecadação de fundos de Kamala Harris e o apoio crescente entre os democratas a posicionam como uma candidata formidável na corrida presidencial de 2024. Com um dinheiro significativo disponível e números favoráveis nas pesquisas nos principais estados, sua campanha está ganhando força.

Enquanto ela se prepara para anunciar seu companheiro de chapa e embarca em uma campanha crucial, todos os olhos estarão voltados para o desenrolar de sua estratégia nas próximas semanas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.