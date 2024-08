Entrevista: A Índia precisa revisar a postura tributária sobre criptografia, diz Sumit Gupta da CoinDCX

O ecossistema de criptomoedas na Índia está passando por uma crise.

Por um lado, o interesse dos investidores nesta classe de activos está a aumentar, com vilas e cidades mais pequenas também a adoptá-la activamente, juntamente com indivíduos com elevado património líquido; por outro lado, a tributação sobre os activos não tem sido bem recebida pelas partes interessadas.

O orçamento recente também não proporcionou qualquer flexibilização nesse aspecto. Além disso, um recente ataque cibernético a uma das bolsas proeminentes destacou a necessidade de proteção dos investidores.

Invezz conversou com Sumit Gupta, cofundador da CoinDCX, uma das principais bolsas de criptografia da Índia e o primeiro unicórnio criptográfico do país, sobre uma série de assuntos – desde os planos da empresa de entrar em novas geografias até encorajar novas tendências na criptografia indiana e por que A Índia está preparada para contribuir significativamente para o setor global da Web3. Trechos editados:

Invezz: Você expandiu recentemente para os Emirados Árabes Unidos com a aquisição da BitOasis. Que outros mercados estão à sua vista para expansão a curto e médio prazo?

Nossa primeira expansão internacional foi nos Emirados Árabes Unidos, com a BitOasis. Queremos seguir um mercado progressivo regulado por criptografia.

Os EAU são um excelente exemplo desse mercado, com regulamentações claras e favoráveis que atraem muitas empresas globais. Isto estabelece uma base sólida para nos expandirmos ainda mais na região do CCG.

A entrada na Turquia, no Sudeste Asiático e na Europa está prevista?

Também estamos avaliando outras regiões com regulamentações progressivas, como Turquia, Sudeste Asiático e Europa.

Singapura é há muito tempo líder em clareza regulamentar e a Europa está a crescer rapidamente como um mercado significativo.

Ao avaliar ativamente estas regiões, o nosso foco principal continua a ser encontrar os parceiros certos com quem colaborar para garantir uma expansão bem-sucedida.

Invezz: Com muitas economias desenvolvidas lançando Bitcoin e ETFs ETH, você acha que a Índia precisa rever sua posição em relação à criptografia agora? Qual é a direção que o país deve seguir no que diz respeito à regulamentação no espaço?

A introdução global de ETFs Bitcoin e Ethereum é um forte indicador da crescente confiança nesta classe de ativos.

Na Índia, é necessário rever a posição atual em relação à criptografia, especialmente no que diz respeito à tributação.

Propusemos diversas alterações ao governo para tornar o quadro fiscal mais propício ao crescimento. Estas incluem a redução da taxa de TDS ao abrigo da Secção 194S(1) de 1% para 0,01% e o alinhamento das taxas de imposto sobre ganhos de capital com a taxa fiscal real do avaliado. Estas medidas são cruciais para a sustentabilidade da indústria de ativos virtuais na Índia e podem posicionar o país como uma jurisdição progressista para ativos digitais.

Tais alterações incentivariam as transações através de plataformas compatíveis e promoveriam um quadro fiscal mais equilibrado.

Necessidade de tratar ativos criptográficos de forma semelhante às ações

Tratar os ativos criptográficos de forma semelhante às ações poderia desbloquear um potencial económico significativo, uma vez que a indústria pode adicionar 1,1 biliões de dólares à economia do país durante a próxima década.

Invezz: Como a empresa se saiu após a tributação sobre os ganhos criptográficos e o TDS de 1%? Você acha que isso teve um impacto maior no sentimento indiano em relação à criptografia?

A implementação de TDS e de novas políticas fiscais levou, de facto, a uma diminuição notável nos volumes de negociação, à medida que muitos investidores migraram para plataformas não conformes.

No final de 2023, o governo indiano bloqueou as bolsas offshore que não cumpriam os regulamentos da FIU IND. Em março de 2023, o governo da Índia determinou que todas as bolsas se registrassem na UIF e aderissem às diretrizes da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

Isso ajudou exchanges compatíveis como CoinDCX. Observamos um retorno gradual dos investidores às plataformas compatíveis.

No entanto, ainda assim, um número significativo de investidores continua a negociar em plataformas não conformes através de P2P e VPN, expondo-se a riscos potenciais de elementos anti-sociais. Esperamos que o governo resolva as principais questões da indústria de ativos virtuais.

Invezz: Como foram os volumes de negociação da CoinDCX no primeiro semestre e quais são suas perspectivas para o segundo semestre do ano? Há alguma dica e percepção interessante que você está captando em relação ao interesse dos investidores em sua plataforma, em termos demográficos e geográficos?

No primeiro semestre de 2024, a CoinDCX facilitou volumes médios de negociação trimestrais superiores a US$ 840 milhões em negociações à vista.

Observamos vários desenvolvimentos positivos no espaço criptográfico, como a proibição de plataformas criptográficas não compatíveis com a FIU na Índia e a aprovação de ETFs Bitcoin nos EUA. Isso gerou um interesse significativo dos investidores.

Cidades indianas de nível 2 lideram a adoção de criptomoedas e a idade média dos investidores aumenta

A nossa plataforma atrai um público diversificado, com um aumento notável no interesse de investidores mais jovens e mais maduros, abrangendo várias geografias.

Contrariamente às expectativas, cidades de nível 2 como Lucknow e Patna emergiram como líderes surpreendentes na adoção de criptografia. Jaipur, Indore, Bhubaneswar e Ludhiana, entrando no top 15, desafiaram a noção de grandes centros urbanos monopolizando o espaço de investimento em criptografia.

Uma das tendências mais marcantes é o amadurecimento dos investidores indianos em criptografia na plataforma CoinDCX. A idade média aumentou de 25 anos em 2022 para 30 anos em 2023, atraindo investidores experientes para além do grupo demográfico tradicionalmente jovem.

Esta mudança indica uma crescente compreensão e aceitação da criptografia como um investimento legítimo.

Estamos felizes em testemunhar um nível crescente de interesse de indivíduos com alto patrimônio líquido (HNIs) em ativos criptográficos. A CoinDCX já integrou mais de 100 investidores institucionais, mais de 2.500 clientes HNI e atende mais de 25 family offices.

Existe uma procura significativa por parte desta categoria de investidores, razão pela qual lançámos os Prime Services. Esses investidores buscam valor no longo prazo e necessitam de serviços especializados.

Invezz: Espera-se que Binance e KuCoin reentrem no mercado indiano. Será um desafio para você?

A introdução de bolsas mais conformes aumentará a confiança entre investidores e partes interessadas, beneficiando todo o ecossistema.

O ataque cibernético WazirX provavelmente não afetará o sentimento do mercado

Invezz: WazirX sofreu um ataque cibernético significativo no início deste mês. Como o incidente impactou outras exchanges de criptomoedas, incluindo a CoinDCX? Você usou isso como uma dica para fazer alguma mudança na área de segurança?

Os ativos criptográficos operam num contexto global e é pouco provável que qualquer evento único tenha um impacto significativo no mercado como um todo. Na CoinDCX, tudo correu normalmente.



A segurança da nossa carteira permanece robusta e estamos empenhados em manter os mais elevados padrões de proteção para os seus investimentos. Garantimos que 100% dos fundos dos clientes sejam armazenados em carteiras frias, minimizando o risco de ameaças cibernéticas.

A plataforma da CoinDCX possui certificação ISO 27001 para segurança e está equipada com computação multipartidária (MPC), autenticação de dois fatores (2FA) e criptografia avançada.

Passamos por auditorias regulares de segurança e conformidade para garantir que nossos sistemas estejam atualizados com os mais recentes protocolos de segurança. Além disso, fornecemos prova de reservas em tempo real para garantir transparência e confiança em nosso sistema.

Invezz: Bitcoin saltou para o máximo em 2 semanas após a tentativa de assassinato de Trump. Você acha que as eleições presidenciais dos EUA terão um papel importante a desempenhar na formação do sentimento criptográfico no último trimestre e no final do ano? Que outros eventos podem influenciar o sentimento?

Certamente, os EUA, sendo um dos principais intervenientes na economia global, têm um impacto significativo nas políticas económicas globais, incluindo as relacionadas com a criptografia.

O endosso da criptografia por candidatos presidenciais dos EUA pode influenciar positivamente o sentimento dos investidores, como vimos com a aprovação do ETF BTC.

Os ETFs Bitcoin já estabeleceram uma narrativa positiva no mercado, com mais de US$ 50 bilhões investidos em 10 ETFs Bitcoin recém-lançados até agora.

Os ETFs Ethereum já estão causando muito impacto. Os ETFs Solana também estão em preparação. A introdução destes ETFs é crucial, pois atraem investidores institucionais, trazendo para o mercado capital substancial e perspetivas de investimento a longo prazo.

Esta tendência contribui para a estabilidade do mercado e acelera o crescimento da classe de ativos. Eventos como esses, juntamente com outros fatores macroeconômicos, moldarão o sentimento criptográfico nos próximos meses.

Crescente interesse de HNIs e investidores institucionais

Invezz: Sua perspectiva sobre o crescimento da criptografia na Índia.

Os ativos criptográficos estão sendo cada vez mais aceitos como uma classe de ativos emergente, com a Índia liderando em termos de adoção. Espera-se um aumento significativo na adoção nos próximos anos, especialmente entre HNIs e investidores institucionais que reconheceram amplamente esta classe de ativos.

Um estudo da Bain divulgado em 2022 indicou que mais de metade dos indivíduos com património líquido muito elevado e ultraelevado e quase 40% dos indivíduos com património líquido elevado a nível mundial planeiam aumentar a sua alocação para alternativas nos próximos três anos, além dos investimentos convencionais.

Esta tendência é impulsionada pelo desejo de maior diversificação e retornos mais elevados.

Com os ativos criptográficos recebendo validação após a aprovação dos ETFs Bitcoin e Ethereum pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a participação institucional e o interesse em criptografia aumentaram.

Ativos criptográficos como Bitcoin e Ethereum são agora reconhecidos como “ativos investíveis”, com a sua natureza descentralizada proporcionando uma proteção contra a inflação, tensões geopolíticas e outros fatores que afetam as economias.

No que diz respeito à Web3, a qualidade dos projetos construídos na Índia melhorou significativamente, com os participantes motivados por objetivos de longo prazo, em vez de por entusiasmo de curto prazo.

Há um interesse crescente na construção de aplicações e na exploração de casos de uso não financeiros, como a tokenização.

Com a evolução positiva das regulamentações globais, esperamos um aumento nas soluções que abordam a usabilidade, uma vez que os desafios de infraestrutura e escalabilidade já foram resolvidos.

Em 2023, a Índia abrigava mais de 900 startups Web3, com cinco alcançando o status de unicórnio.

Prevê-se que o setor Web3 contribua com US$ 1,1 trilhão para o PIB da Índia até 2032. A Índia é líder global na adoção popular de criptografia, classificada entre os cinco primeiros em várias categorias. Em 2023, 11% do pool global de desenvolvedores Web3 está baseado na Índia, e espera-se que o pool de talentos do país na indústria de blockchain cresça mais de 120% nos próximos 1-2 anos.



Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.