A Intel Corp (NASDAQ: INTC) tem se esforçado para se estabelecer como um player significativo no setor de inteligência artificial (IA). No entanto, Eric Ross, estrategista-chefe de investimentos da Cascend Securities, alerta que a Intel não é verdadeiramente uma ação de IA.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Ross critica a Intel pelo atraso nos avanços da tecnologia de processos na última década, o que contribuiu para os resultados decepcionantes da empresa no seu segundo trimestre financeiro.

No segundo trimestre, a Intel relatou um declínio anual de 3% nas receitas de seus data centers, sugerindo que a IA pode não ser o motor de crescimento esperado para a gigante dos semicondutores.

Após esta notícia, as ações da Intel despencaram mais de 20% nas negociações de pré-mercado na sexta-feira.

Intel segue atrás da TSMC

Copy link to section

Durante uma aparição na CNBC, Ross rotulou a Intel como “história antiga” devido ao seu fracasso em fazer uma transição agressiva de sua tecnologia de processo de 14 nm para 10 nm e depois para 7 nm.

Ele destacou que a Intel está agora quase duas gerações atrás da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que executou suas transições tecnológicas na perfeição.

Como resultado, a Intel está perdendo participação de mercado até mesmo para Advanced Micro Devices (AMD), que se beneficia da tecnologia avançada da TSMC.

Ross também destacou que a Intel capitalizou mal a iniciativa multibilionária do governo dos EUA para a fabricação de chips onshore.

Ele prevê que a Intel precisará de pelo menos dois a três anos de investimentos agressivos para alcançar a TSMC em tecnologia de processos, tornando as ações pouco atraentes no curto e médio prazo.

Ações da Intel caem em meio a orientação sombria

Copy link to section

As ações da Intel estão a sofrer um impacto significativo, não só devido aos resultados decepcionantes, mas também devido aos seus planos de reduzir o seu número de funcionários global em 15%.

Isto significa que aproximadamente 18.000 funcionários serão demitidos, já que a empresa pretende alcançar US$ 10 bilhões em economias anuais de custos.

Além disso, a Intel suspendeu o pagamento de dividendos do quarto trimestre na sexta-feira.

Para o atual trimestre financeiro, a Intel previu uma perda por ação de 3 centavos em até US$ 13,5 bilhões em receitas, significativamente abaixo das expectativas dos analistas de 31 centavos por ação em lucros e US$ 14,35 bilhões em receitas.

Este forte contraste na orientação levou o analista do Bank of America, Vivek Arya, a rebaixar as ações da Intel para “desempenho inferior” e a reduzir seu preço-alvo para US$ 23, alinhando-se com o preço de negociação atual da Intel.

As lutas recentes da Intel destacam os desafios que enfrenta na competitiva indústria de semicondutores.

Apesar dos seus esforços para se renomear como uma empresa focada na IA, os atrasos tecnológicos e os erros estratégicos da Intel impediram o seu progresso.

A necessidade da empresa de acompanhar os líderes da indústria como a TSMC e o seu fracasso em alavancar eficazmente as iniciativas governamentais sugerem um caminho desafiador pela frente.

Contudo, o compromisso da Intel com poupanças significativas de custos e potenciais investimentos futuros em tecnologia de processos poderá eventualmente posicioná-la melhor no mercado.

Os investidores terão de observar atentamente como a Intel enfrenta estes desafios e se consegue recuperar a sua posição no cenário tecnológico altamente competitivo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.