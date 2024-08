Exxon dispara nos lucros do segundo trimestre, Chevron cai: o que os investidores devem saber

A ExxonMobil e a Chevron, as maiores empresas de petróleo e gás dos EUA em capitalização de mercado, divulgaram os seus lucros do segundo trimestre na sexta-feira, destacando estratégias e resultados divergentes num mercado desafiante.

Embora ambas as empresas tenham enfrentado a pressão do declínio das margens de refinação, a Exxon conseguiu resistir à tempestade de forma mais eficaz do que a Chevron, demonstrando os seus robustos ajustamentos estratégicos e eficiências operacionais.

Forte desempenho da Exxon Mobil no segundo trimestre

A ExxonMobil reportou um lucro líquido de US$ 9,2 bilhões, ou US$ 2,14 por ação, marcando um aumento de 17% em relação aos US$ 7,9 bilhões, ou US$ 1,94 por ação, registrados no mesmo trimestre do ano passado.

Este desempenho superou as expectativas dos analistas, que previam lucro por ação de US$ 2,01. A receita também subiu para US$ 93,06 bilhões, acima dos US$ 82,91 bilhões do ano anterior, superando os US$ 90,99 bilhões previstos.

A empresa alcançou estes resultados impressionantes através de níveis recordes de produção na Guiana e na Bacia do Permiano, e de uma fusão bem sucedida com a Pioneer Natural Resources, que acrescentou 0,5 mil milhões de dólares aos seus lucros.

Além disso, a expansão da refinaria de Beaumont reforçou as margens e as poupanças estruturais de custos, juntamente com as vendas de produtos de elevado valor, ajudaram a mitigar o impacto das margens de refinação mais baixas da indústria.

A Exxon também aumentou sua meta de produção para 2024 em 13%, para 4,3 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (boepd), após a fusão da Pioneer.

Darren Woods, presidente e CEO da Exxon, comentou: “Alcançamos uma produção trimestral recorde a partir de nossos ativos de baixo custo de fornecimento no Permiano e na Guiana, com a maior produção de petróleo desde a fusão da Exxon e da Mobil. Também estabelecemos um recorde em alta- vendas de produtos de valor, crescendo 10% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Nossa fusão transformadora com a Pioneer foi concluída em cerca de metade do tempo de negócios semelhantes, e continuamos a investir em negócios de alto potencial, como ProxximaTM, materiais de carbono. , e hidrogênio praticamente livre de carbono.”

As dificuldades da Chevron em meio a margens de refino mais baixas

Em contraste, a Chevron reportou lucros de 4,4 mil milhões de dólares, ou 2,43 dólares por ação, um declínio significativo em relação aos 6 mil milhões de dólares, ou 3,16 dólares por ação, obtidos no mesmo trimestre do ano passado.

O lucro ficou aquém das projeções dos analistas, que estimaram lucro por ação de US$ 2,93.

Embora as receitas da Chevron de 51,18 mil milhões de dólares tenham excedido as expectativas, o seu lucro foi afectado negativamente pelas margens de refinação mais baixas, pelo aumento das despesas operacionais e pelas dificuldades cambiais.

A produção líquida global equivalente de petróleo da Chevron aumentou 11%, para 3,29 milhões de barris por dia, impulsionada pela integração da PDC Energy e pelo forte desempenho em regiões-chave. No entanto, os lucros downstream da empresa nos EUA caíram para 280 milhões de dólares, contra 1,08 mil milhões de dólares um ano antes, e os lucros downstream internacionais caíram para 317 milhões de dólares, contra 426 milhões de dólares.

O CEO Mike Wirth reconheceu os desafios operacionais, afirmando: “Neste trimestre, entregamos uma produção forte e melhoramos nosso portfólio de exploração global, mas enfrentamos tempos de inatividade operacional e margens mais fracas”.

Após os relatórios de lucros, as ações da Chevron caíram 2,4%, enquanto as ações da Exxon também caíram 1,63%.

O preço das ações da Chevron caiu cerca de 4,5% no ano passado, enquanto as ações da Exxon subiram 9%.

A proposta de aquisição da Hess por 53 mil milhões de dólares pela Chevron, que lhe daria uma participação de 30% num campo petrolífero guianense controlado pela Exxon, permanece paralisada devido a um pedido de arbitragem apresentado pela Exxon.

Esta aquisição poderia potencialmente aumentar a produção e as margens upstream da Chevron, uma vez concluída.

No geral, o forte desempenho e os movimentos estratégicos da Exxon posicionam-na favoravelmente no sector da energia, enquanto os desafios e os esforços contínuos de aquisição da Chevron oferecem um conjunto misto de oportunidades e riscos para os investidores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.