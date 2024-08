O lucro líquido da gigante dos jogos Nintendo no primeiro trimestre cai 55% à medida que as vendas do Switch caem

A gigante japonesa de videogames Nintendo anunciou um declínio significativo de 55% nos lucros no trimestre de abril a junho de 2024, principalmente devido à queda nas vendas de seus consoles de jogos e software, com as vendas do Switch caindo consideravelmente.

O período viu o lucro da Nintendo cair para 80,95 bilhões de ienes (US$ 543 milhões), de 181 bilhões de ienes um ano antes, enquanto as vendas trimestrais despencaram 46,5%, para 246,6 bilhões de ienes (US$ 1,7 bilhão).

O Nintendo Switch, agora em seu oitavo ano, ultrapassou 140 milhões de unidades vendidas globalmente. No entanto, como costuma acontecer com os consoles de jogos à medida que envelhecem, as vendas estão começando a diminuir.

Vendas de switch caem, queda nas vendas de filmes reduz lucros

O último trimestre relatou um declínio acentuado de 46% em relação ao ano anterior nas vendas do Switch, de 3,9 milhões de unidades para apenas 2,1 milhões.

Da mesma forma, as vendas de software também sofreram um declínio notável de 41%.

Apesar dos lançamentos bem-sucedidos de jogos como “Paper Mario: The Thousand-Year Door” e “Luigi’s Mansion 2 HD”, que venderam 1,76 milhão e 1,19 milhão de unidades respectivamente, as vendas gerais de software não conseguiram igualar o desempenho do ano anterior, disse a Nintendo.

As vendas de hardware e software no primeiro trimestre do último ano fiscal foram substancialmente impulsionadas pelo lançamento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom em maio de 2023, portanto, em comparação com então, as vendas de hardware caíram 46,3% e as vendas de software caíram 41,3% no ano. -no ano.

Acrescentou que os resultados excepcionais do ano passado também foram impulsionados pelo lançamento de “The Super Mario Bros. Movie”, que aumentou substancialmente o envolvimento do público e as vendas relacionadas.

No entanto, uma diminuição na receita relacionada ao filme no primeiro trimestre arrastou as vendas nos negócios móveis e relacionados a IP em 53,8%, para 14,7 bilhões de ienes.

Em termos de vendas digitais, a Nintendo relatou um declínio de 32,6% em relação ao ano anterior, totalizando 80,7 bilhões de ienes. Essa queda foi atribuída principalmente à diminuição das vendas de versões para download de software empacotado para o Nintendo Switch.

A Nintendo não divulgou nenhuma nova informação sobre um prometido sucessor do Switch. No início deste ano, o seu presidente, Shuntaro Furukawa, disse que um anúncio seria feito antes de abril de 2025.

Ações da Nintendo caem

As ações da Nintendo caíram 2,3% nas negociações de Tóquio, pouco antes do anúncio dos lucros. O índice de referência geral do Nikkei registou uma queda maior de 5,8% no mesmo dia.

O enfraquecimento do dólar americano em relação ao iene, agora negociado a cerca de 149 ienes, depois de anteriormente estar acima de 160 ienes, também impactou os resultados financeiros da Nintendo.

Um iene mais fraco beneficia geralmente exportadores como a Nintendo, ao aumentar o valor dos lucros no estrangeiro.

Perspectiva futura

A Nintendo não ofereceu nenhuma alteração em sua previsão financeira publicada em 7 de maio de 2024.

Para o ano fiscal que termina em março de 2025, a Nintendo manteve sua previsão de lucro em 300 bilhões de ienes (US$ 2 bilhões).

A Nintendo está planejando lançar novos títulos de franquias populares como Mario Party, Donkey Kong e Zelda nos próximos meses.

Além disso, outro filme do Super Mario está previsto para ser lançado em 2026, à medida que a empresa continua a alavancar suas valiosas propriedades intelectuais.

Para envolver ainda mais a sua base de fãs, a Nintendo também está expandindo a sua presença física. Um novo Museu Nintendo está previsto para ser inaugurado ainda este ano em Kyoto, no Japão, sede da empresa.

Além disso, está prevista a abertura de uma nova loja da Nintendo na Union Square, em São Francisco, no próximo ano, com o objetivo de atrair mais clientes e aumentar a fidelidade à marca.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.