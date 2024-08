O sentimento de Wall Street piora com o Dow caindo mais de 700 pontos devido a temores de recessão

O S&P 500 enfrentou na sexta-feira sua pior sessão em quase dois anos, estimulado por temores de recessão após um relatório de emprego surpreendentemente fraco para julho.

O índice de mercado amplo caiu 1,8%, o Nasdaq Composite caiu 2,2% e o Dow Jones Industrial Average caiu 729 pontos, ou 1,8%.

O declínio acentuado realça preocupações económicas crescentes, à medida que os investidores se preparam para uma potencial turbulência no mercado.

Principais índices despencam em meio a preocupações econômicas

A queda acentuada nas ações foi impulsionada pelos números do crescimento do emprego em julho, que mostraram um aumento mais lento do que o esperado.

O Departamento do Trabalho informou que as folhas de pagamento não-agrícolas cresceram apenas 114 mil no mês passado, uma queda significativa em relação aos 179 mil empregos criados em Junho e abaixo dos 185 mil previstos pelos economistas. A taxa de desemprego também subiu para 4,3%, a mais elevada desde Outubro de 2021, intensificando ainda mais os receios de uma recessão.

Várias grandes empresas de tecnologia sofreram perdas substanciais durante o dia. Os resultados do segundo trimestre da Amazon não atingiram as estimativas de receita e a empresa divulgou uma previsão decepcionante, resultando em uma queda de 12,5% no preço de suas ações.

Esta queda impactou significativamente o setor de consumo discricionário, que viveu o seu pior dia desde maio de 2022, quando caiu 6,6%.

As ações da Intel despencaram 29% depois que a empresa anunciou orientações fracas e demissões planejadas.

A Nvidia também registrou uma queda de mais de 5,5%, após uma perda de 6% no dia anterior.

Estas perdas foram agravadas pelas preocupações crescentes sobre os elevados níveis de despesas de capital relacionadas com a inteligência artificial por parte das grandes empresas tecnológicas.

Mercado de títulos reage à liquidação de ações

Enquanto os investidores procuravam segurança, o rendimento do Tesouro a 10 anos caiu para o seu nível mais baixo desde dezembro, fixando-se em 3,82%.

Esta mudança para obrigações é vista como um curso natural num mercado altista que está a passar por uma reversão após uma tendência ascendente acentuada.

A semana foi marcada por uma volatilidade significativa, com uma forte liquidação na sessão anterior afetando os mercados de ações globais.

Na quarta-feira, o mercado de ações subiu depois de a Reserva Federal ter sugerido um potencial corte nas taxas em setembro, mantendo as taxas atuais.

Os fracos números do emprego divulgados na sexta-feira levaram muitos investidores a acreditar que o banco central deveria ter tomado medidas mais cedo.

As recentes quedas do mercado bolsista sublinham a actual incerteza na economia.

Embora alguns investidores considerem a actual recessão como uma correcção natural, outros estão preocupados com as implicações mais amplas do fraco crescimento do emprego e do aumento do desemprego.

A próxima reunião da Reserva Federal, em Setembro, será observada de perto em busca de mais indicações de potenciais cortes nas taxas e da avaliação do cenário económico por parte do banco central.

À medida que o mercado continua a navegar nestes tempos turbulentos, os investidores terão de permanecer vigilantes e adaptáveis às condições em mudança.

A interacção entre os indicadores económicos, o desempenho empresarial e as políticas do banco central será crucial na definição da direcção futura do mercado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.