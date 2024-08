Revolut anuncia venda de ações de US$ 45 bilhões para funcionários

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Revolut, a startup mais valiosa da Europa, informou a sua equipe sobre uma próxima venda de ações existentes no valor de até US$ 500 milhões.

A venda, que avalia a empresa em US$ 45 bilhões, permitirá que funcionários elegíveis vendam uma parte de suas opções de ações adquiridas.

Esta mudança representa um marco significativo para a Revolut, reforçando a sua posição na indústria fintech.

Compartilhe detalhes da venda e elegibilidade

Os funcionários que trabalham na Revolut há pelo menos um ano e não estão em licença de jardinagem podem vender até 20% de suas opções de ações adquiridas.

As ações serão cotadas a US$ 865,42 cada, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Diferentemente das vendas anteriores, esta oportunidade não é estendida aos ex-funcionários, enfatizando o foco da empresa em recompensar os atuais funcionários.

O compromisso da Revolut com a participação dos funcionários no seu sucesso foi destacado numa declaração:

Estamos empenhados em permitir que os nossos funcionários participem no sucesso da empresa, tornando-se acionistas e, ao mesmo tempo, proporcionando-lhes oportunidades regulares de venda de ações.

Licença bancária recente no Reino Unido impulsiona o crescimento da Revolut

O anúncio da venda de ações segue a recente conquista da Revolut na obtenção de uma licença bancária no Reino Unido. Este marco é um passo significativo para a fintech, que já conta com 9 milhões de clientes no país.

A licença bancária não só aumenta a credibilidade da Revolut, mas também expande a sua oferta de serviços, atraindo potencialmente mais clientes e investidores.

Impacto na posição de mercado da Revolut

A avaliação de 45 mil milhões de dólares consolida o estatuto da Revolut como a startup mais valiosa da Europa, refletindo o seu rápido crescimento e a sua forte presença no mercado.

A empresa fintech expandiu continuamente a sua gama de produtos, desde serviços bancários até negociação de criptomoedas, atendendo a uma ampla base de clientes.

Espera-se que esta venda de ações solidifique ainda mais a sua posição no mercado, retendo e motivando os melhores talentos através de incentivos financeiros.

Reações dos funcionários e do mercado

A venda de ações foi bem recebida internamente, com muitos funcionários encarando-a como uma recompensa pelas suas contribuições para o crescimento da empresa.

Os analistas de mercado externos também veem esta medida como um esforço estratégico para aumentar o moral e a lealdade dos funcionários, essencial para sustentar o crescimento a longo prazo no cenário competitivo das fintech.

No entanto, alguns analistas alertam que a exclusão de antigos funcionários da venda de ações pode levantar preocupações sobre justiça e inclusão. Esta decisão, argumentam, poderia afetar a reputação da Revolut como empregador.

No entanto, o sentimento geral permanece positivo, dada a impressionante valorização e trajetória de crescimento da empresa.

Perspectivas futuras para Revolut

Com a nova licença bancária e o sucesso da venda de ações, a Revolut está bem posicionada para uma maior expansão.

A empresa planeia aproveitar as suas capacidades melhoradas para introduzir novos produtos e serviços financeiros, aumentando potencialmente a sua base de clientes e a sua quota de mercado.

O influxo de capital proveniente da venda de ações será provavelmente reinvestido em projetos inovadores, alimentando a ambição da Revolut de se tornar uma potência financeira global.

O anúncio da Revolut de uma venda de ações de US$ 500 milhões com uma avaliação de US$ 45 bilhões marca um momento crucial para a gigante fintech.

Ao permitir que os funcionários atuais vendam uma parte das suas ações adquiridas, a Revolut demonstra o seu compromisso em partilhar o seu sucesso com a sua força de trabalho.

A recente licença bancária do Reino Unido fortalece ainda mais a sua posição no mercado, preparando o terreno para o crescimento contínuo e a inovação na indústria fintech.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.