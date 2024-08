Taxa de desemprego nos EUA sobe para 4,3% em julho em meio a uma crise econômica mais ampla

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A taxa de desemprego nos EUA subiu para 4,3% em Julho, realçando um abrandamento acentuado nas contratações e aprofundando as ansiedades económicas mais amplas.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a economia criou apenas 114.000 empregos no mês passado, o menor ganho desde Dezembro de 2020, um período marcado por perturbações económicas induzidas pela pandemia.

Este crescimento do emprego ficou aquém das expectativas dos economistas, que previam que a taxa de desemprego permaneceria nos 4,1% de Junho.

A resposta política do Fed sob escrutínio

Copy link to section

Este último relatório sobre o emprego suscitou preocupações sobre a política monetária da Reserva Federal, particularmente o momento em que ajusta as taxas de juro.

O presidente do Fed, Jay Powell, havia sugerido anteriormente que o banco central poderia iniciar seu primeiro corte nas taxas pós-pandemia já em setembro.

O lento crescimento do emprego e o aumento do desemprego lançam agora dúvidas sobre se a Fed esperou demasiado tempo para enfrentar a inflação através de cortes nas taxas.

O aumento do desemprego foi parcialmente atribuído a despedimentos temporários e perturbações relacionadas com o clima.

O BLS indicou que as condições meteorológicas adversas deslocaram temporariamente alguns trabalhadores, contribuindo para o aumento da taxa de desemprego.

Apesar destes factores de curto prazo, a tendência geral aponta para um abrandamento mais amplo no mercado de trabalho.

Ganhos salariais e participação da força de trabalho

Copy link to section

Em meio ao aumento da taxa de desemprego, há alguns sinais positivos.

Os ganhos salariais continuaram a superar a inflação, uma tendência que se manteve nos últimos meses.

Além disso, a taxa de participação na população activa aumentou em Julho, reflectindo um aumento no número de pessoas que procuram activamente trabalho.

No entanto, o crescimento do emprego em sectores fora dos cuidados de saúde, construção e certas funções de transporte e armazenamento foi mínimo.

Notavelmente, a indústria transformadora registou apenas um aumento modesto de 1.000 postos de trabalho, enquanto os serviços profissionais e empresariais registaram um declínio de 1.000 postos de trabalho.

Comentando o último relatório de desemprego, Jag Kooner, chefe de derivativos da Bitfinex, disse: “A divulgação do relatório de empregos aumentou as potenciais tensões de recessão. O número de 4,3% poderia desencadear a Regra Sahm, historicamente um indicador de recessão confiável”.

“Fatores como o aumento da participação na força de trabalho, especialmente entre os imigrantes, e o contínuo descompasso entre os candidatos a emprego e as vagas disponíveis também contribuíram para a situação do desemprego. Estas complexidades, combinadas com uma curva de rendimento invertida – outro sinal de recessão – criaram uma atmosfera de incerteza .”

“Se o número do desemprego apoiar a visão do FED de que a inflação está sob controle, podemos ver um corte nas taxas em setembro, criando um argumento otimista para o bitcoin”, acrescentou Kooner.

O controlo da Reserva Federal sobre as perspectivas económicas continua a ser fundamental. No seu último anúncio, a Fed decidiu manter a sua taxa de juro diretora em aproximadamente 5,5%. Powell indicou que um corte nas taxas está a ser considerado para a próxima reunião, uma medida que poderá reduzir os custos dos empréstimos e potencialmente estimular a procura e a contratação em toda a economia.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.