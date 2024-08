Lululemon caiu 50% em 2024: agora é o momento certo para investir?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Lululemon Athletica (LULU) viu suas ações despencarem 54% este ano, incluindo uma queda de 5,5% na sexta-feira. Esta tendência descendente foi agravada pelas recentes revisões em baixa por parte de vários analistas, principalmente da Goldman Sachs.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Apesar destes desafios, alguns investidores vêem potencial na forte posição de mercado e no desempenho histórico da empresa.

A questão permanece: agora é a hora de comprar ou devemos esperar que o estoque atinja o fundo do poço?

Goldman Sachs rebaixa Lululemon

Copy link to section

Brooke Roach, analista do Goldman Sachs, recentemente rebaixou as ações da Lululemon de Compra para Neutra, reduzindo o preço-alvo para US$ 286.

O rebaixamento de Roach é baseado em preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa no curto prazo, citando a má execução e a rápida retirada da nova franquia Breezethrough. Estas questões sugerem que a Lululemon pode não estar totalmente no controlo das suas operações neste momento.

Lululemon está subvalorizado?

Copy link to section

Apesar da actual recessão, alguns investidores argumentam que a Lululemon está historicamente subvalorizada, dadas as suas taxas de crescimento.

Contudo, confiar no desempenho passado pode ser enganador devido às actuais condições macroeconómicas.

O declínio acentuado das ações indica desafios comerciais significativos, mas os touros acreditam que a marca forte e os produtos de alta qualidade da Lululemon proporcionam-lhe um fosso sólido na indústria.

Perspectiva dos analistas: Muito pouco, muito tarde?

Copy link to section

Alguns analistas podem ter demorado a rebaixar a classificação da Lululemon, pois as ações já haviam perdido metade do seu valor.

Os touros argumentam que os fundamentos da empresa permanecem fortes. Nos últimos três anos, a Lululemon recomprou 2 mil milhões de dólares em ações, manteve margens brutas acima de 50% e superou consistentemente as estimativas de EPS durante 15 trimestres consecutivos.

Analistas da Jeffries e do Citi apontaram uma mudança nas preferências dos consumidores, afetando a popular linha de leggings da Lululemon, que agora enfrenta a concorrência de empresas menores como Alo Yoga e Vuori.

Embora os sentimentos atuais dos consumidores favoreçam outras marcas, as tendências da moda são cíclicas e há potencial para a Lululemon recuperar popularidade à medida que as tendências evoluem.

Impacto das condições macroeconómicas

Copy link to section

As descidas também destacam o impacto das más condições económicas, que levaram à redução dos gastos dos consumidores em vestuário.

Embora isto seja verdade para muitas empresas, a administração da Lululemon admitiu erros de execução, especialmente no segmento feminino dos EUA. Questões como uma paleta de cores limitada e uma gama restrita de núcleos, especialmente em leggings, contribuíram para o mau desempenho.

Numa recente teleconferência de resultados, a administração reconheceu estas questões, observando que as respostas dos clientes às cores disponíveis foram positivas, mas era necessária mais variedade.

Além disso, a escassez de estoque em tamanhos menores foi identificada como um problema.

Estes factores sugerem que os erros da gestão, em vez de apenas alterarem os gostos dos consumidores, tiveram impacto no desempenho.

Olhando para o futuro: dor a curto prazo, ganho a longo prazo?

Copy link to section

Dada a situação actual, os analistas poderão estar a concentrar-se demasiado no cenário de curto prazo. A Lululemon tem potencial para realinhar as suas estratégias e recuperar, independentemente das condições económicas.

Se a empresa conseguir resolver os problemas de gestão e adaptar-se às exigências do mercado, poderá recuperar mais forte.

As dificuldades atuais da Lululemon, refletidas no desempenho das suas ações e nas recentes descidas, destacam desafios significativos.

No entanto, a marca forte, o desempenho histórico e o potencial de realinhamento estratégico da empresa oferecem uma fresta de esperança.

Os investidores devem considerar se a actual subvalorização representa uma oportunidade de compra ou se é mais sensato esperar por mais estabilidade.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.