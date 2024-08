O que está impulsionando a corrida de touros da Zomato? O crescimento do Blinkit e os fortes lucros do primeiro trimestre impulsionam as ações

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Há três anos, em 17 de julho, Harsh Goenka, presidente da RPG Enterprises, zombou com humor do frenesi de IPOs em torno da Zomato nas redes sociais. A sua publicação sublinhou o cepticismo que muitos investidores sentiam sobre o potencial da Zomato.

Avançando até hoje, a Zomato mais do que duplicou a sua capitalização de mercado, atingindo quase 30 mil milhões de dólares.

Esta notável história de crescimento é impulsionada pelos lucros robustos do primeiro trimestre e pelo desempenho impressionante do seu segmento de comércio rápido, Blinkit.

Um IPO estelar e capitalização de mercado crescente

A Zomato, plataforma líder de entrega de alimentos na Índia, estreou-se na bolsa com um IPO que foi subscrito 38,25 vezes.

Apesar do ceticismo inicial, as ações foram cotadas com um prémio de mais de 50%, o que lhe confere uma capitalização de mercado de aproximadamente 12 mil milhões de dólares.

Nos últimos três anos, a capitalização de mercado da Zomato disparou, mais do que duplicando. Só no ano passado, o preço das ações subiu mais de 209%.

Na sexta-feira, as ações da Zomato subiram 19%, atingindo um máximo histórico, com o seu valor de mercado a atingir quase 30 mil milhões de dólares, impulsionados por resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre.

Fortes ganhos no primeiro trimestre aumentam a confiança

O relatório de lucros do primeiro trimestre da Zomato revelou um aumento significativo no lucro líquido, saltando de Rs 20 milhões no trimestre abril-junho de 2023 para Rs 2,53 bilhões no mesmo período de 2024.

O valor bruto do pedido (GOV) em seus negócios B2C, incluindo entrega de alimentos, comércio rápido e saídas, cresceu 53% ano a ano, para 15.455 milhões de rupias.

Enquanto a entrega de alimentos teve um aumento de 27% no GOV, o GOV do Blinkit disparou 130% e o segmento de saídas cresceu 106%.

Os planos agressivos de expansão da Zomato incluem aumentar o número de lojas Blinkit das actuais 639 para 1.000 até Março de 2025 e mais para 2.000 até 2026.

Estas metas ambiciosas são definidas mantendo a rentabilidade, destacando a estratégia de crescimento da empresa.

Corretoras aumentam preços-alvo

Os fortes resultados do primeiro trimestre levaram várias corretoras, incluindo Goldman Sachs, Jefferies e Bank of America Securities, a aumentar os seus preços-alvo para as ações da Zomato.

Jefferies e Bank of America definiram seu preço-alvo em Rs 275, enquanto o Goldman Sachs fixou-o em Rs 280.

A Goldman Sachs destacou a Zomato como uma das empresas de Internet de crescimento mais rápido, esperando uma receita CAGR de 38% do ano fiscal de 24 ao ano fiscal de 27, com margens superiores às dos pares alimentares globais.

Blinkit: a virada de jogo

A Zomato adquiriu a Blinkit, uma startup de entrega de alimentos em 10 minutos, por US$ 568 milhões em um acordo com todas as ações em 2022.

Inicialmente, esta aquisição foi recebida com cepticismo, fazendo com que o preço das acções da Zomato caísse 20%.

No entanto, o Blinkit revelou-se um motor de crescimento significativo.

Os dados de lucros mais recentes mostram contribuições crescentes do Blinkit e da subsidiária de fornecimento de alimentos da Zomato, Hyperpure, levando a fortes resultados do primeiro trimestre.

A Goldman Sachs observou que a avaliação implícita da Blinkit excede agora o principal negócio de entrega de alimentos da Zomato, atingindo 13 mil milhões de dólares, quase metade da capitalização de mercado da Zomato.

Esta avaliação representa um aumento de seis vezes em relação ao ano anterior, impulsionada por estimativas do Governo superiores às esperadas.

Futuro do comércio rápido na Índia

A pandemia da COVID-19 acelerou o crescimento da indústria do comércio rápido (Q-commerce), uma vez que os confinamentos e as preocupações de segurança mantiveram as pessoas dentro de casa.

A adoção de modelos de trabalho a partir de casa alimentou ainda mais esta tendência, especialmente entre os millennials urbanos e os consumidores da Geração Z.

De acordo com um relatório do Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, o segmento Q-commerce deverá crescer a um CAGR de 27,9% entre o ano fiscal de 22 e o ano fiscal de 27.

A Goldman Sachs estima que as plataformas de Q-commerce, atualmente ativas em menos de 30 cidades, têm potencial para se expandir para 40-50 cidades, representando um mercado total endereçável (TAM) de aproximadamente 150 mil milhões de dólares para produtos alimentares e não alimentares até 2023.

Eles acreditam que o segmento de comércio rápido pode capturar cerca de 70% do mercado de alimentos on-line da Índia dentro de 2 a 3 anos, alcançando um equilíbrio entre preços e prazos de entrega.

A notável trajetória de crescimento da Zomato é impulsionada pela aquisição estratégica da Blinkit e pelos lucros robustos do primeiro trimestre.

À medida que o sector do comércio rápido continua a expandir-se, a Zomato está bem posicionada para capitalizar esta tendência, impulsionando ainda mais o crescimento e a confiança dos investidores. Com planos de expansão ambiciosos e foco na rentabilidade, a corrida altista da Zomato parece prestes a continuar.

