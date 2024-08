Mercado global de aconselhamento online dobrará até 2032, atingindo US$ 4,14 bilhões

O mercado global de aconselhamento online, avaliado em 2,35 mil milhões de dólares em 2023, está a caminho de mais do que duplicar, atingindo 4,14 mil milhões de dólares em 2032.

Este crescimento, refletindo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6,52%, é impulsionado pela crescente conscientização dos consumidores, pelos avanços tecnológicos e pela crescente adoção de smartphones.

A melhoria da infra-estrutura da Internet e os crescentes problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão, alimentam ainda mais esta expansão.

Benefícios do aconselhamento online

O aconselhamento online oferece vantagens significativas, incluindo acessibilidade, preço acessível e conveniência.

Esses benefícios são fundamentais para impulsionar o crescimento do mercado. Indivíduos em áreas remotas ou rurais, onde os serviços de aconselhamento tradicionais são escassos, podem aceder à terapia através de plataformas online.

Aqueles com deficiências físicas ou problemas de mobilidade também consideram os serviços online benéficos. Ao eliminar a necessidade de espaço físico de escritório e reduzir custos administrativos e de transporte, a terapia online reduz despesas tanto para clientes quanto para terapeutas.

Além disso, a flexibilidade de agendamento e o potencial de alcance global tornam o aconselhamento online uma opção atraente.

Apesar dos seus benefícios, o aconselhamento online não é ideal para todos os cenários.

Indivíduos que necessitam de tratamento intensivo e prático ou interação pessoal, como aqueles com dependência grave ou problemas complexos de saúde mental, podem considerar a terapia online insuficiente sem apoio presencial suplementar.

Esta limitação poderá dificultar o crescimento do mercado, especialmente para aqueles que necessitam de uma intervenção mais imediata e direta.

O aumento dos problemas de saúde mental cria oportunidades

A crescente prevalência de ansiedade e depressão apresenta uma oportunidade substancial para o mercado de aconselhamento online.

A pandemia de COVID-19 registou um aumento nos problemas de saúde mental, com a ansiedade a aumentar quase 33% e a depressão em mais de 20% entre Abril de 2020 e Janeiro de 2021.

Embora estas taxas tenham diminuído desde o pico da pandemia, a necessidade de serviços de saúde mental continua elevada. Espera-se que esta procura persistente impulsione o crescimento no sector de aconselhamento online.

O aconselhamento online depende muito de acesso estável à Internet, dispositivos adequados e proficiência tecnológica.

Os indivíduos mais velhos, em particular, podem ter dificuldades com estes requisitos, levando a potenciais interrupções nas sessões de terapia.

Tais desafios tecnológicos podem impedir o crescimento do mercado e destacar a necessidade de soluções que abordem estas barreiras.

Domínio do segmento de terapia online

O mercado está segmentado em terapia online e reservas online, com a terapia online prestes a dominar.

Este segmento inclui uma variedade de tratamentos de saúde mental, como aconselhamento individual, terapia de casal, terapia familiar e grupos de apoio.

A acessibilidade e conveniência oferecidas pelas plataformas de terapia online tornam-nas uma escolha popular para quem procura apoio em saúde mental.

Entre as categorias de mercado – amor e casamento, pais e filhos, vida profissional, saúde e outras – espera-se que o segmento da saúde comande a maior fatia.

Condições como ansiedade, depressão e doenças crónicas, juntamente com uma crescente população geriátrica, impulsionam esta procura.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, prevê-se que a população mundial com 60 anos ou mais cresça de mil milhões em 2020 para 2,1 mil milhões em 2050, apoiando a expansão do aconselhamento online no sector da saúde.

América do Norte liderará o crescimento do mercado

Prevê-se que a América do Norte lidere o mercado de aconselhamento on-line, impulsionado pela maior conscientização sobre saúde mental e pela mudança de atitudes em relação à terapia.

As estatísticas da Aliança Nacional sobre Doenças Mentais revelam que um em cada cinco adultos nos EUA e um em cada seis jovens enfrentam problemas de saúde mental anualmente, sublinhando a necessidade de serviços acessíveis.

A monetização das plataformas de terapia online está evoluindo. As principais tendências incluem modelos de preços baseados em valor, serviços integrados de bem-estar e personalização baseada em IA.

As plataformas podem oferecer assinaturas em níveis e pacotes holísticos de bem-estar, aproveitando a IA para experiências personalizadas.

As parcerias empresariais e a monetização de dados também apresentam novos fluxos de receitas, enquanto um modelo freemium pode atrair utilizadores e convertê-los em serviços premium ao longo do tempo.

O mercado de aconselhamento online está preparado para um crescimento substancial, impulsionado pelos avanços na tecnologia e um foco contínuo na saúde mental. À medida que a indústria evolui, estas tendências e estratégias moldarão a sua trajetória futura, oferecendo novas oportunidades tanto para fornecedores como para consumidores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.