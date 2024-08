O que uma guerra total entre o Irão e Israel poderia significar para a economia do Médio Oriente?

Um aumento acentuado do risco geopolítico e o conflito Israel-Gaza que pode evoluir para uma guerra regional envolvendo o Irão e o Hezbollah estão a levantar preocupações económicas significativas para o Líbano, Israel e o Irão.

Os analistas prevêem consequências graves para estes países, prevendo-se que o Líbano sofra mais.

Líbano enfrenta grave contracção económica

O Líbano, que já se debate com um impasse político prolongado e uma crise económica, deverá ver o seu produto interno bruto diminuir significativamente se o conflito se estender até às suas fronteiras.

“Com base nas ameaças israelitas de destruir vastas partes da infra-estrutura do Líbano e de punir o Estado libanês, prevejo uma contracção de 10% a 15% este ano”, disse Nassib Ghobril, chefe do grupo de investigação económica da Byblos, com sede em Beirute. Banco.

Os riscos geopolíticos aumentaram no Médio Oriente após o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, e do comandante do Hezbollah, Fouad Shukr, num subúrbio ao sul de Beirute.

Estes acontecimentos aumentaram as tensões, com o líder supremo do Irão a prometer retaliação contra Israel.

Impacto na infraestrutura e na economia do Líbano

O Líbano tem um histórico de guerras por procuração e conflitos armados, mas a sua atual fragilidade económica coloca-o em risco de um “colapso total”, segundo Naeem Aslam, diretor de investimentos da Zaye Capital Markets.

Um conflito militar agravado entre Israel e o Hezbollah prejudicaria ainda mais a já em dificuldades economia do Líbano.

O impacto não será nada parecido com o que aconteceu na Palestina. Não creio que alguém que esteja olhando para esse cenário pense isso atualmente. Vai ser muito contido.

Num cenário de escalada, os prováveis alvos libaneses poderiam incluir activos militares do Hezbollah perto de infra-estruturas críticas, como o Aeroporto Internacional Beirute-Rafic Hariri e o porto marítimo de Beirute, bem como portos mais pequenos no sul do Líbano, de acordo com a S&P Global Market Intelligence.

A economia do país já sofreu danos no valor de 1,5 mil milhões de dólares devido ao conflito em curso, sugerem relatos dos meios de comunicação locais.

O Líbano atravessa atualmente uma das piores crises financeiras globais desde meados do século XIX, com o setor bancário a enfrentar mais de 70 mil milhões de dólares em perdas e a sua moeda a desvalorizar-se em mais de 90% desde 2019.

Ramificações económicas para o Irão

O Irão, que já enfrentou confrontos militares directos com Israel, também está em risco.

O assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, complica os esforços do Presidente Pezeshkian para se envolver com o Ocidente e aliviar as sanções que paralisaram a economia do Irão.

Uma retaliação contra Israel por parte de Teerão poderia prejudicar os seus esforços para aumentar o investimento em sectores como as energias renováveis e as suas infra-estruturas de petróleo e gás. A economia do Irão continuou a crescer apesar das sanções, com o PIB a atingir 4,7% no ano passado.

No entanto, o crescimento deverá abrandar para 3,3% este ano e 3,1% em 2025, segundo o Fundo Monetário Internacional.

A economia de Israel sob pressão

O crescimento económico de Israel abrandou desde que lançou a sua ofensiva em Gaza, na sequência dos ataques de 7 de Outubro perpetrados por militantes liderados pelo Hamas, que resultaram em 1.200 mortes israelitas e 240 raptos.

Os ataques israelenses em Gaza mataram quase 40 mil pessoas.

A economia israelita, que agora deverá crescer 1,5% em 2024 e 4,2% em 2025, está sob pressão.

O Banco de Israel rebaixou as perspectivas de crescimento do país devido ao impacto da guerra, estimando o custo do conflito em cerca de 255 mil milhões de shekels ou 13% do PIB previsto para 2024.

Isto inclui gastos civis e de defesa mais elevados e receitas fiscais mais baixas.

Implicações regionais mais amplas

A escalada do conflito também poderá ter impacto nos sectores do turismo, transporte marítimo e petróleo. Os países emitiram avisos de viagem contra o Líbano, Israel e as fronteiras da Jordânia e do Egito. A Air Algerie suspendeu voos de e para o Líbano, destacando a vulnerabilidade do sector do turismo.

O turismo, que representa 12% a 26% das receitas da conta corrente do Líbano, Jordânia e Egipto, poderá perder cerca de 16,1 mil milhões de dólares em receitas devido ao conflito, estima a S&P.

O conflito também ameaça as rotas marítimas globais. A milícia Houthi do Iémen prometeu intensificar a sua campanha no Mar Vermelho, um corredor comercial vital.

Os ataques Houthi podem aumentar, causando perturbações significativas na navegação comercial e no apoio naval implantado, disse Jack Kennedy, chefe de risco país MENA da S&P Global Market Intelligence.

Aumento dos preços do petróleo e implicações económicas globais

O envolvimento directo do Irão no conflito poderá levar a um aumento dos preços do petróleo e ao aumento da volatilidade do mercado, com impacto na economia global.

Um aumento nos preços globais do petróleo reacenderia as preocupações com a inflação, segundo Aslam.

A ameaça económica global estende-se para além da região imediata, afectando a confiança dos investidores e vários sectores a nível mundial. As repercussões do conflito sublinham a interligação entre a estabilidade geopolítica e a saúde económica.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.