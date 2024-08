Por dentro da liquidação de ações de US$ 76 bilhões da Berkshire: o que está motivando a decisão de Buffett de cortar participação na Apple?

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu drasticamente a sua participação na fabricante do iPhone, Apple, como parte de uma estratégia mais ampla que envolve a venda de 76 mil milhões de dólares em ações.

A empresa reduziu sua posição na Apple em mais de US$ 50 bilhões, para US$ 84,2 bilhões no segundo trimestre, gerando lucros de investimento substanciais, de acordo com documentos publicados no sábado.

Redução significativa nas ações da Apple

Os dados sugerem que a Berkshire vendeu cerca de 390 milhões de ações da Apple, o que equivale a cerca de metade da sua participação.

Estas vendas, juntamente com outras alienações de ações, produziram um ganho realizado após impostos de 47,2 mil milhões de dólares, marcando um retorno significativo num investimento iniciado pela primeira vez por um dos deputados de Buffett em 2016.

Este movimento estratégico impulsionou a liquidez da Berkshire para um máximo recorde de 277 mil milhões de dólares, um aumento de 88 mil milhões de dólares em relação ao trimestre anterior.

A empresa realocou estes rendimentos em títulos do Tesouro de curto prazo, reflectindo a posição cautelosa de Buffett em relação aos actuais mercados accionistas nos EUA.

Compromisso de longo prazo com a Apple

Apesar da venda substancial, Buffett reiterou o seu compromisso de longo prazo com a Apple. Em maio, ele indicou aos acionistas que a Apple continuaria a ser um investimento fundamental para a Berkshire, ao lado de outras participações significativas como Coca-Cola e American Express.

“A menos que aconteça algo dramático que realmente mude a estratégia de alocação de capital, teremos a Apple como nosso maior investimento”, afirmou Buffett na reunião anual da Berkshire.

Ele adicionou,

“Mas não me importo nem um pouco, nas condições atuais, de construir a posição de caixa quando olho para a alternativa do que está disponível nos mercados acionários e olho para a composição do que está acontecendo no mundo, achamos bastante atraente .”

Contexto histórico e estratégia de investimento

A Apple tem sido um dos investimentos de capital mais cruciais da Berkshire nos últimos anos, especialmente porque as ações de tecnologia dos EUA geraram ganhos de mercado mais amplos.

Historicamente, Buffett e seu falecido sócio de investimentos Charlie Munger eram cautelosos ao investir em empresas de tecnologia.

Eles perderam oportunidades notavelmente com empresas como o Google e tiveram um empreendimento menos bem-sucedido com a IBM em 2011.

No entanto, esta abordagem mudou em 2016, quando Buffett decidiu investir pesadamente na Apple.

A Berkshire gastou aproximadamente 40 mil milhões de dólares em ações da Apple desde então, uma soma que inclui compras por Buffett, o seu representante de investimentos, e uma unidade de seguros propriedade da Berkshire.

Reação do mercado e planos futuros

As ações da Apple proporcionaram um retorno total de quase 800 por cento desde que a Berkshire divulgou pela primeira vez o seu investimento, demonstrando os ganhos substanciais obtidos com esta estratégia.

Christopher Rossbach, diretor de investimentos da J Stern & Co, investidora da Berkshire, observou que as vendas de ações da Apple refletiam a adesão de Buffett à disciplina de avaliação.

Rossbach observou,

“A questão de como ele aplicará o dinheiro e se conseguirá encontrar oportunidades de investimento entre ações ou devolvê-lo aos acionistas por meio de recompras será uma questão constante que não irá desaparecer.”

Desinvestimentos adicionais e desempenho financeiro

Além da Apple, a Berkshire divulgou desinvestimentos contínuos em outras posições após o final do segundo trimestre.

A empresa vendeu US$ 3,8 bilhões em ações do Bank of America durante 12 pregões consecutivos, reduzindo sua participação no banco para 12,1%.

A Berkshire também beneficiou do aumento das taxas de juro fixadas pela Reserva Federal ao longo dos últimos dois anos, aumentando significativamente as receitas de juros da sua carteira de títulos do Tesouro.

A empresa obteve 2,6 mil milhões de dólares em receitas de juros no segundo trimestre e 8 mil milhões de dólares no ano passado, superando os 5,4 mil milhões de dólares que recebeu em dividendos da sua carteira de ações de 285 mil milhões de dólares.

Insights econômicos dos resultados trimestrais da Berkshire

Os lucros trimestrais da Berkshire são acompanhados de perto para obter informações sobre as perspectivas de investimento de Buffett e o desempenho geral da economia dos EUA.

Os resultados mais recentes sugerem um arrefecimento do crescimento económico, embora a economia permaneça geralmente robusta.

Os lucros operacionais aumentaram 15% em relação ao ano anterior, para 11,6 mil milhões de dólares, impulsionados por uma recuperação na unidade de seguros da Berkshire.

Os lucros de subscrição antes de impostos da seguradora de automóveis Geico mais do que triplicaram, para US$ 1,8 bilhão, atribuídos ao aumento dos preços para os segurados.

As receitas da BNSF, subsidiária ferroviária da Berkshire, permaneceram estáveis, com maiores volumes de remessas de produtos de consumo compensados por uma diminuição no transporte de carvão. As vendas em vários dos seus negócios de produção, incluindo Marmon e Iscar, diminuíram durante o trimestre, enquanto as receitas aumentaram em segmentos como NetJets e Precision Castparts.

No entanto, a empresa notou um declínio nas vendas da Fruit of the Loom e de seu negócio de fornecimento para restaurantes.

A decisão estratégica de Warren Buffett de reduzir significativamente a participação da Berkshire Hathaway na Apple destaca uma abordagem cautelosa ao actual cenário do mercado accionista.

Embora mantendo um compromisso de longo prazo com a Apple, a medida reflete uma estratégia mais ampla para construir reservas de caixa e capitalizar oportunidades de investimento mais estáveis.

À medida que a Berkshire continua a ajustar a sua carteira, a comunidade financeira continua atenta aos próximos passos de Buffett.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.