Presidente Tinubu aborda protestos nigerianos em meio à crise do custo de vida

Num discurso televisionado no domingo, o Presidente Bola Tinubu dirigiu-se aos nigerianos, especialmente aos jovens, que têm protestado contra o aumento do custo de vida.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O Presidente reconheceu as suas frustrações e apelou à suspensão das manifestações e ao fim da violência, sublinhando a sua abertura ao diálogo.

Meus queridos nigerianos, especialmente os nossos jovens, ouvi-vos em alto e bom som. Compreendo a dor e a frustração que motivam estes protestos e quero assegurar-vos que o nosso governo está empenhado em ouvir e responder às preocupações dos nossos cidadãos.

No entanto, sublinhou a importância de manter a paz e evitar ações que possam desestabilizar ainda mais a nação.

Anistia Internacional relata mortes em meio a protestos

Copy link to section

A Amnistia Internacional informou que pelo menos 13 manifestantes foram mortos pelas forças de segurança desde o início das manifestações na semana passada. Contrariamente, a polícia nigeriana reconheceu sete mortes, mas negou a responsabilidade pelas mortes.

Quase 700 pessoas foram presas nos primeiros dias dos protestos, acusadas de crimes como assalto à mão armada, incêndio criminoso e destruição de propriedade.

“O pessoal de segurança nos locais onde se perderam vidas usaram deliberadamente tácticas destinadas a matar enquanto lidavam com aglomerações de pessoas que protestavam contra a fome e a pobreza profunda”, afirmou a Amnistia Internacional num comunicado.

O grupo de direitos humanos instou a polícia a libertar os manifestantes detidos e a abster-se de usar força letal para dispersar multidões.

Tinubu defende reformas económicas

Copy link to section

O Presidente Tinubu, em funções desde Maio de 2023, defendeu as políticas económicas da sua administração, que incluem a remoção parcial dos subsídios à gasolina e à electricidade e a desvalorização da naira. Estas medidas, argumentou ele, são essenciais para reverter anos de má gestão económica.

No seu discurso, Tinubu enfatizou a necessidade de paz e adesão às convenções de direitos humanos.

Os agentes de segurança devem continuar a manter a paz, a lei e a ordem no nosso país, seguindo as necessárias convenções sobre direitos humanos, das quais a Nigéria é signatária.

Os desafios económicos da Nigéria e a resposta do governo

Copy link to section

Os protestos, que começaram em 1 de agosto, levaram milhares de nigerianos a sair às ruas e a mobilizar-se online para exigir reduções nos preços da gasolina e nas tarifas de eletricidade, entre outras questões.

As manifestações foram motivadas pelo descontentamento generalizado relativamente às políticas governamentais e ao elevado custo de vida.

Em resposta aos desafios económicos, Tinubu destacou várias iniciativas governamentais destinadas a aliviar a situação.

Estas incluem o aumento dos gastos em projectos de infra-estruturas, a introdução de um regime de empréstimos para estudantes universitários e a construção de milhares de unidades habitacionais nos 36 estados da Nigéria.

As receitas do governo, observou Tinubu, mais do que duplicaram para 9,1 biliões de nairas (5,55 mil milhões de dólares) no primeiro semestre do ano.

Além disso, a proporção das receitas afectadas ao serviço da dívida diminuiu de 97% para 68% desde que assumiu o cargo.

Apela ao diálogo e ao caminho a seguir

Copy link to section

O apelo de Tinubu ao diálogo e a sua garantia de responder às preocupações dos manifestantes marcam um momento crítico na resposta da sua administração à crise em curso.

O seu compromisso em ouvir as queixas dos cidadãos e em implementar as reformas necessárias será crucial para determinar a trajetória futura dos protestos e a situação económica mais ampla na Nigéria.

Embora o reconhecimento do Presidente das frustrações dos manifestantes e o seu apelo à paz possam ajudar a aliviar as tensões, a eficácia das medidas da sua administração na abordagem das questões económicas subjacentes continua por ver.

Os protestos sublinham a necessidade urgente de soluções abrangentes e sustentáveis para os desafios económicos que a Nigéria enfrenta.

À medida que Tinubu atravessa este período tumultuado, o foco estará na forma como o seu governo equilibra a implementação das reformas económicas necessárias com as necessidades e preocupações imediatas da população nigeriana.

Implicações mais amplas para a governação e a estabilidade

Copy link to section

Os recentes protestos na Nigéria destacam as implicações mais amplas das decisões de política económica e o seu impacto na estabilidade social.

A capacidade do governo para gerir o descontentamento público e implementar reformas eficazes será fundamental para manter a ordem e promover a recuperação económica.

A administração de Tinubu enfrenta o duplo desafio de resolver as queixas económicas imediatas e, ao mesmo tempo, lançar as bases para o crescimento e a estabilidade a longo prazo.

O recente discurso do Presidente e as medidas delineadas sugerem um reconhecimento destes desafios e um compromisso para os enfrentar.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.