A criptografia fica triste na segunda-feira: o que vem a seguir após quedas drásticas de BTC, ETH, Solana?

O mercado de criptografia experimentou sua maior liquidação de três dias em quase um ano, perdendo até US$ 510 bilhões desde 2 de agosto.

Este declínio acentuado coincide com um desempenho vacilante das ações, com o S&P 500 a cair até 4,4% no mesmo período.

Vários factores, incluindo dados fracos sobre o emprego, o abrandamento do crescimento das principais acções tecnológicas e o recrudescimento dos receios de recessão, contribuíram para a desaceleração do mercado.

Dados fracos sobre emprego e receios de recessão

Os dados mais recentes sobre o emprego ficaram aquém das expectativas, reavivando os receios de uma recessão iminente. Esta incerteza económica levou a uma mudança no sentimento dos investidores, contribuindo para a forte liquidação no mercado criptográfico.

Desempenho inferior das principais ações de tecnologia

Grandes empresas como Microsoft e Intel divulgaram resultados abaixo do esperado no segundo trimestre, impactando o sentimento do mercado. Além disso, a NVIDIA foi duramente atingida pelas expectativas de cortes iminentes nas taxas em setembro, fazendo com que o capital voltasse para empresas menores e atrasadas.

Venda agressiva por Jump Crypto

A transferência significativa de ativos da Jump Crypto agravou a desaceleração do mercado. De acordo com dados da Arkham Intelligence, a empresa comercial transferiu centenas de milhões de dólares em ativos nos últimos dias.

Bitcoin e Ethereum veem quedas drásticas

Bitcoin e Ethereum sofreram quedas de preços significativas durante esta liquidação do mercado. Em 5 de agosto, o Bitcoin caiu 10% e o Ethereum despencou 18% em apenas duas horas. A partir de agora, Bitcoin e Ethereum caíram 20% e 28% na semana passada, respectivamente.

Solana lidera perdas entre as principais criptomoedas

Solana foi a criptomoeda mais atingida entre as 10 principais por valor de mercado, caindo 30,6% desde 30 de julho. Este declínio significativo destaca o impacto mais amplo da desaceleração do mercado nas principais criptomoedas.

Índice Crypto Fear and Greed cai em ‘medo’

O Crypto Fear and Greed Index, que rastreia o sentimento do mercado em relação ao Bitcoin e à criptografia, caiu novamente no território do “medo”, exibindo uma pontuação de 26 no momento da publicação. Esta mudança no sentimento reflecte a crescente incerteza e cautela entre os investidores.

Potencial recuperação impulsionada por instituições financeiras tradicionais

A recuperação do mercado de criptografia provavelmente dependerá de um aumento na atividade à vista e de derivativos das instituições financeiras tradicionais. Keith Alan, cofundador da Material Indicators, observou que o Bitcoin entrou no CME Gap, mas só pode ser preenchido durante o horário de negociação financeira tradicional.

Análise técnica aponta para novas quedas

A recente queda do Bitcoin para US$ 54.000 marca uma queda intradiária de 7,31% e um declínio de 17% em quatro dias. Essa queda acentuada empurrou o Bitcoin abaixo de sua EMA de 200 dias, com uma queda na EMA de 50 dias sinalizando uma cruz mortal iminente.

Da mesma forma, o Ethereum enfrentou perdas significativas, caindo para US$ 2.350, uma queda de 30% em sete dias.

O aumento das taxas do Japão impacta os preços das criptomoedas

O recente aumento de 25 pontos base nas taxas de juros do Japão aumentou todos os ativos de risco, incluindo Bitcoin e Ethereum, que caíram mais de 12% e 22%, respectivamente. Os mercados financeiros do Japão têm registado perdas significativas, contribuindo para a desaceleração do mercado global.

Instabilidade do mercado global

Uma onda de colapsos financeiros nos mercados globais levantou preocupações sobre um potencial evento do Cisne Negro ou uma Segunda-feira Negra.

A Coreia do Sul suspendeu todas as ordens de venda e as ações das 7 Magníficas nos Estados Unidos perderam quase 500 mil milhões de dólares durante a noite.

Além disso, a taxa de emprego nos EUA caiu, aumentando a possibilidade de uma recessão.

O que vem a seguir para os mercados de criptografia?

Apesar dos receios prevalecentes, alguns touros e comerciantes retalhistas vêem as actuais condições de mercado como uma oportunidade para comprar a queda.

O sentimento social em torno da compra a preços mais baixos disparou, embora os dados da Santiment sugiram que os níveis permanecem abaixo do limite exigido, indicando um potencial para novas descidas quando os mercados dos EUA reabrirem.

O caminho para a recuperação

O mercado criptográfico enfrentará desafios significativos nas próximas semanas. O sentimento dos investidores será crucial na determinação da trajetória do mercado, com potencial para novas descidas se as atuais incertezas económicas persistirem.

Contudo, a resiliência do mercado e a entrada de instituições financeiras tradicionais poderão proporcionar um caminho para a recuperação a longo prazo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.