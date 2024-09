Explicado: Qual é o motivo da liquidação global de ações e quem é o culpado?

Os mercados globais registaram uma reviravolta significativa à medida que os traders reagiram aos recentes dados económicos, desfazendo apostas que tinham dominado grande parte do ano.

O índice Topix do Japão sofreu uma queda dramática de mais de 12%, marcando a liquidação mais substancial desde o crash da “Segunda-feira Negra” de 1987.

Esta onda de vendas estendeu-se aos mercados dos EUA e da Europa, com o S&P 500 de Wall Street a cair cerca de 4%.

Por que a liquidação de ações?

O principal catalisador para esta turbulência no mercado foram os dados económicos recentes, que desafiaram a crença prevalecente de que os decisores políticos globais, especialmente a Reserva Federal dos EUA, poderiam arrefecer a inflação sem graves danos colaterais.

Os dados mais surpreendentes vieram do relatório de emprego dos EUA divulgado na sexta-feira, que indicou uma desaceleração nas contratações muito mais acentuada do que o previsto.

Este relatório aumentou os receios de que a economia dos EUA esteja sob pressão significativa devido aos elevados custos dos empréstimos.

Os executivos empresariais notaram que os gastos dos consumidores, um motor crítico da economia dos EUA, estão a começar a diminuir.

“Ao entrar neste ano, as expectativas dos investidores eram de um resultado ‘Cachinhos Dourados’”, afirmaram os estrategistas de ações do JPMorgan.

No entanto, esta narrativa optimista está agora a ser “severamente testada”.

O Goldman Sachs reviu a sua previsão no fim de semana, estimando agora uma probabilidade de uma em quatro de os EUA entrarem numa recessão no próximo ano, acima da probabilidade anterior de 15%.

Os sinais de dificuldades económicas também são evidentes noutras regiões, com os inquéritos às empresas da zona euro a destacarem o impacto das tensões geopolíticas, do crescimento global mais fraco e da frágil confiança dos consumidores.

Entretanto, o sector industrial dominante da China mostrou sinais de abrandamento da actividade nos três meses anteriores a Julho.

Severas perturbações do mercado explicadas

Os mercados accionistas globais têm estado numa trajectória ascendente, impulsionados pelas esperanças de um cenário económico “Cachinhos Dourados” e por um aumento nas acções tecnológicas dos EUA, impulsionadas pelo entusiasmo pela tecnologia de inteligência artificial.

O S&P 500, considerado o barómetro de ações mais crítico do mundo, subiu quase 20% desde o início do ano, atingindo um máximo histórico em 16 de julho.

No entanto, as retrações do mercado são normalmente mais rápidas do que os ganhos. Desde o seu pico em julho, o S&P 500 caiu mais de 9%.

A subida das ações também fez com que as ações parecessem mais caras, com o S&P 500 a ser negociado a aproximadamente 20,5 vezes os lucros esperados nos próximos 12 meses, em comparação com uma média de 16,5 vezes desde 2000, segundo dados da FactSet.

O índice VIX, muitas vezes referido como o “medidor do medo” de Wall Street, disparou para 50 pontos, face aos 16 pontos de há apenas uma semana, o nível mais elevado desde a pandemia de COVID-19 de 2020, indicando que poderá haver mais volatilidade no mercado.

Os Magnificent 7 do setor de tecnologia têm um papel fundamental

Os investidores têm estado particularmente preocupados com a forte dependência de um pequeno número de ações de tecnologia, conhecidas como as “Sete Magníficas” da América.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta e Nvidia foram responsáveis por 52% dos retornos acumulados no ano no S&P 500 até julho, de acordo com Howard Silverblatt, analista sênior da S&P Dow Jones Indices.

Estas ações estão agora sob pressão, transformando a sua influência de mercado, outrora positiva, num fator significativo na liquidação. O índice Nasdaq Composite, de alta tecnologia, caiu cerca de 14% em relação ao pico de julho.

Os problemas do setor tecnológico foram agravados pelas notícias de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, tinha reduzido para metade a sua participação na Apple como parte de uma mudança mais ampla das ações, levando o investidor bilionário a vender 76 mil milhões de dólares em ações.

Outras preocupações relacionadas com a tecnologia também surgiram, como o anúncio da Intel de cortar 15.000 empregos num plano de recuperação abrangente, fazendo com que as suas ações caíssem cerca de 30% na semana passada.

Da mesma forma, a ansiedade quanto à sustentabilidade de um boom impulsionado pela IA na procura de chips especializados pesou sobre o sentimento, com a fabricante de chips Nvidia a cair 35% em relação aos máximos de junho.

Mercado de ações do Japão foi o mais atingido

O mercado de ações do Japão suportou o peso da liquidação, anulando todos os seus ganhos do ano após a queda na segunda-feira.

Esta descida foi desencadeada por uma rápida subida do iene, depois de o Banco do Japão ter aumentado a sua principal taxa de juro para 0,25%, o nível mais elevado desde a crise financeira global do final de 2008.

Esta postura agressiva contrastou com as expectativas de uma mudança pacífica na política monetária dos EUA, conduzindo a um desfazer das “carry trades”, em que os investidores contraem empréstimos em países com taxas baixas para investir em países com taxas mais elevadas.

A recuperação de mais de 12% do iene em relação ao dólar americano desde o final de junho, para 142,5 ienes, representa um movimento sísmico nos mercados cambiais.

Um iene mais forte representa um obstáculo significativo para os índices de referência das ações dos grandes exportadores do Japão.

O mercado de ações do Japão, fortemente exposto à economia global, tornou-se um alvo principal para a redução do risco quando os fundos globais entram em modo de pânico.

Apesar da recente retórica otimista sobre o ressurgimento económico do Japão e os máximos históricos alcançados pelas ações de Tóquio em julho, esta história teve um apoio frágil.

As instituições e os indivíduos nacionais não tinham uma forte convicção no mercado, deixando o trabalho pesado da recuperação para os investidores estrangeiros, que podem sair do mercado rapidamente quando o sentimento muda.

Qual é a culpa do Federal Reserve dos EUA?

A decisão da Reserva Federal na semana passada de manter as taxas de juro no máximo dos últimos 23 anos, acima de 5%, esteve em linha com as expectativas dos investidores.

No entanto, o fraco relatório sobre o emprego de Julho, que revelou contratações mais lentas e uma taxa de desemprego crescente, espalhou o pânico de que a Fed possa ter adiado a redução dos custos dos empréstimos durante demasiado tempo, aumentando o risco de uma recessão nos EUA.

O chefe do Fed, Jay Powell, pode enfrentar uma situação desafiadora se a instabilidade do mercado continuar.

Os mercados estão agora a precificar 1,25 pontos percentuais de cortes da Fed, equivalentes a cinco reduções de 25%, até ao final do ano.

Os investidores também estão a considerar a possibilidade de o banco central dos EUA ser forçado a reagir com um corte de emergência não programado antes da sua próxima reunião em Setembro.

Os mercados globais estão a passar por uma turbulência significativa devido às preocupações crescentes sobre a trajetória da economia dos EUA. A forte liquidação do índice Topix do Japão e as quedas mais generalizadas nos mercados dos EUA e da Europa sublinham os receios crescentes entre os investidores.

Os dados económicos que apontam para um abrandamento nas contratações e nos gastos dos consumidores, juntamente com os elevados custos dos empréstimos, aumentaram os riscos de recessão.

A influência descomunal das ações tecnológicas e as políticas monetárias contrastantes das principais economias agravaram ainda mais a volatilidade do mercado.

À medida que os investidores se preparam para mais turbulências potenciais, o foco permanece na forma como os decisores políticos globais, especialmente a Reserva Federal dos EUA, irão navegar nestas condições económicas desafiantes.