O que é o carry trade do iene e por que está destruindo os mercados?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Segunda-feira trouxe notícias indesejáveis para os investidores, já que o mercado de ações japonês sofreu uma queda significativa. A causa principal? O carry trade do iene, uma estratégia financeira popular, mas arriscada.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O carry trade do iene envolve pedir dinheiro emprestado a taxas de juros baixas no Japão e investi-lo em mercados com retornos mais elevados, como os EUA.

O lucro vem do diferencial entre o baixo custo do empréstimo e os maiores retornos do investimento.

No entanto, esta estratégia apresenta riscos inerentes, especialmente quando ocorrem mudanças repentinas no mercado, dificultando o fechamento de posições abertas.

Esta semana, a decisão do banco central japonês de aumentar as taxas de juro desencadeou precisamente esse cenário.

O que é o carry trade do iene?

Copy link to section

Para ilustrar, imagine um empréstimo de 1 milhão de ienes do Banco do Japão a uma taxa de juros de 0,1%.

Em seguida, você converte esses fundos em dólares americanos e os investe no mercado dos EUA, onde pode ganhar cerca de 5,5% ao ano.

No final do ano, você converte seus lucros de volta para ienes, paga o empréstimo inicial mais os juros de 0,1% e embolsa a diferença.

Esta estratégia funciona desde que o Banco do Japão mantenha as taxas de juro baixas e estáveis, permitindo aos comerciantes investir com confiança em mercados de maior rendimento.

Contudo, quando as taxas de juro no Japão sobem, o carry trade torna-se problemático.

Entendendo a crise atual

Copy link to section

No mês passado, o dólar americano atingiu máximos históricos em relação ao iene.

Para proteger o iene, o Banco do Japão aumentou as taxas de juro de 0,1% para 0,25%.

Este movimento fez com que o iene se fortalecesse em relação ao dólar, criando um problema significativo para os comerciantes envolvidos no carry trade.

Se vendessem os seus activos estrangeiros e convertessem os rendimentos de volta em ienes, receberiam muito menos ienes do que o previsto, desvalorizando assim os seus activos em termos de ienes e desencadeando chamadas de margem.

Para fazer face a estes pedidos de margem, os investidores enfrentaram duas opções: vender os seus activos estrangeiros ou pedir emprestado mais ienes à nova taxa de juro mais elevada e convertê-los em dólares americanos a uma taxa de câmbio menos favorável.

Muitos optaram por vender os seus activos, levando à liquidação do carry trade do iene, o que está a contribuir para a actual volatilidade do mercado.

A repentina reversão do carry trade do iene provocou ondas de choque nos mercados globais.

A única forma de estabilizar a situação é o valor do iene diminuir, mas com os comerciantes a lutarem para comprar mais ienes para fecharem as suas posições, a moeda permanece forte.

Espera-se que esta situação tumultuada persista, conduzindo a uma volatilidade contínua nos mercados financeiros em todo o mundo.

A resolução final permanece incerta, pois depende de os governos ou o mercado cambial poderem intervir eficazmente para reduzir o valor do iene.

O carry trade do iene, embora lucrativo em condições estáveis, tornou-se uma fonte significativa de instabilidade do mercado devido às recentes alterações nas taxas de juro por parte do Banco do Japão.

Os investidores e comerciantes devem agora navegar neste cenário desafiador, com os mercados globais a reagir às mudanças repentinas nos valores das moedas.

À medida que este drama financeiro se desenrola, a principal conclusão é o risco inerente à dependência de fundos emprestados e a importância de monitorizar de perto as políticas do banco central.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.