Poodlana (POODL) atinge US$ 4,9 milhões em pré-venda apesar do colapso no mercado de criptomoedas

O Bitcoin caiu para menos de US$ 50 mil, atingindo mínimos vistos pela última vez em fevereiro, na segunda-feira, enquanto o Ethereum caiu para perto de US$ 2.100.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

As quedas ocorreram em meio a uma forte venda de criptomoedas que refletiu a fraqueza do mercado de ações em meio a catalisadores como o nervosismo em torno das taxas de juros e as tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Mas, enquanto as moedas meme caíam em meio ao colapso, investidores que buscam lucrar estão comprando na baixa. Também atraindo interesse está Poodlana (POODL).

Moedas meme despencam com liquidação de BTC e ETH

Copy link to section

Assim como Bitcoin, Ethereum e as principais altcoins, as moedas meme passaram por dificuldades na semana passada.

Dogecoin, Shiba Inu e outros tokens meme de destaque no ecossistema despencaram drasticamente, com os dois principais por capitalização de mercado perdendo 35% e 32%, respectivamente. Recentes destaques como Dogwifhat, Popcat e Cat in a dogs world também despencaram à medida que o sentimento do mercado caiu vertiginosamente.

As liquidações globais de criptomoedas atingiram mais de US$ 1,1 bilhão em 24 horas – mais de US$ 944 milhões foram para posições longas.

No entanto, apesar dos declínios para WIF, POPCAT e outras moedas meme, houve uma tração notável para Poodlana.

Pré-venda de Poodlana atinge US$ 4,9 milhões, apesar da liquidação

Copy link to section

Poodlana é um projeto de criptomoeda temático de cães. Mas, em vez de trazer mais uma cópia do Dogecoin para o mercado, o projeto une a cultura meme à moda de luxo.

No coração do projeto está a estrela em ascensão entre os cachorros – o poodle. Amado na Ásia e no mundo todo como um acessório de moda de alto nível, o interesse que esse elegante canino inspira é visível no ritmo que a Poodlana da Solana tem mostrado desde o lançamento de sua pré-venda de 30 dias.

Como um novo projeto de criptomoeda no espaço das moedas meme temáticas de cães, Poodlana surpreendeu o mercado mais amplo com sua pré-venda de sucesso.

Desde a empolgação nos dias que antecederam seu lançamento em 17 de julho, Poodlana desfilou para impressionantes US$ 4,9 milhões em menos de três semanas.

Em menos de dez dias, essa moeda meme inspirada em poodles entrará em sua fase final de pré-venda – com listagem imediata em DEX no dia 16 de agosto.

Analistas de criptomoedas permanecem otimistas

Copy link to section

Embora as criptomoedas tenham sofrido liquidações massivas em meio à queda do Bitcoin para a mínima de seis meses, os analistas de criptomoedas estão otimistas quanto às perspectivas de longo prazo do mercado. A recuperação do BTC para acima de US$ 52 mil também contribui para uma possível reversão no curto prazo.

Analistas estão apontando para uma possível mudança na performance do mercado nos meses finais do ano. No entanto, isso dependerá de fatores como o cenário geopolítico global, as eleições nos EUA e a política de taxas de juros do Fed. Também será crucial observar se as criptomoedas se mantêm acima do suporte após as últimas notícias envolvendo a Jump Trading. Analistas da QCP Capital observaram:

QCP: The immediate trigger in crypto seems to have been aggressive ETH selling from Jump Trading and Paradigm VC. The move was probably exacerbated by market makers scrambling to cut short gamma as front-end ETH vols spiked more than 30% to 120%. Surprisingly, forward basis and… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 5, 2024

Por que Poodlana pode ser uma boa compra?

Copy link to section

O que entusiasma os amantes de memes e os proprietários de poodles focados em moda é o potencial do Poodlana para se tornar o crème de la crème no espaço das moedas meme.

Enquanto o whitepaper descreve o POODL como a “Hermès das Criptomoedas,” há mais por trás disso na forma de uma tokenômica clara e um roteiro detalhado.

O suprimento total de 1 bilhão de POODL tem 500 milhões destinados à comunidade por meio da pré-venda de 30 dias. De acordo com a página de tokenômica do projeto, o restante do suprimento é alocado para marketing, liquidez, recompensas e tesouraria.

Incluindo os brindes da pré-venda, os detentores de POODL também se beneficiarão de airdrops. Além disso, é possível aumentar suas participações ao fazer staking para ganhar recompensas.

Se o mercado conseguir superar a pressão negativa, o POODL provavelmente será uma das moedas meme a se observar nos próximos meses.

Para saber mais sobre Poodlana, visite o site oficial.