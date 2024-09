RBC atualiza a Lockheed Martin para Outperform com um preço-alvo de US$ 600: você deve adicioná-lo ao seu portfólio?

A Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), importante empresa aeroespacial e de defesa, recebeu recentemente uma atualização substancial da RBC Capital, elevando as ações de “Sector Perform” para “Outperform” com um preço-alvo revisado de US$ 600, acima dos US$ 500.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A retomada da entrega do F-35 é um grande impulso

Copy link to section

Esta revisão optimista antecipa uma subida de mais de 9%, impulsionada por uma dinâmica positiva de crescimento das vendas e uma avaliação atractiva.

Os analistas apontaram os cronogramas de entrega aprimorados da Lockheed dos caças F-35 e uma demanda robusta por seus sistemas avançados de mísseis como principais impulsionadores desta confiança renovada.

A atualização do RBC é sustentada pela retomada bem-sucedida das entregas do F-35 no mês passado, que são críticas para aumentar o fluxo de caixa da Lockheed.

As estimativas da RBC sugerem a entrega de 95 jatos F-35 para 2024, indicando forte capacidade de produção e gestão de estoque.

Este ressurgimento nas entregas de F-35 é vital, não apenas para receitas, mas também para manter a vantagem competitiva da Lockheed na defesa aeroespacial.

Simultaneamente, o segmento de mísseis e controle de fogo (MFC) da Lockheed deverá ver um crescimento contínuo.

Esta unidade, responsável por sistemas como os mísseis HIMARS e Javelin, beneficia directamente do aumento dos gastos militares dos EUA e dos aliados, que está a ser impulsionado por preocupações crescentes de segurança global.

Os analistas do RBC, após passarem dois dias com a administração da Lockheed, expressaram grande confiança no crescimento sustentado do segmento MFC, apoiado por investimentos em diversos programas de defesa.

Bank of America atualizou Lockheed para ‘Comprar’

Copy link to section

Outras grandes instituições financeiras, incluindo o Bank of America e o TD Cowen, têm opiniões igualmente optimistas. Em 30 de julho, o Bank of America atualizou a Lockheed para “Comprar”, projetando um preço-alvo de US$ 635, reconhecendo o potencial de ganhos acelerados em meio ao crescimento das entregas do F-35 e à forte demanda global.

A recente atualização da TD Cowen para “Comprar” com um preço-alvo de US$ 560 após a aprovação do Departamento de Defesa da retomada das entregas do F-35 também contribui para a narrativa mais ampla de recuperação e crescimento.

Eles observaram especificamente o reinício das entregas no âmbito do programa Technology Refresh 3 (TR-3), que aprimora as capacidades tecnológicas do F-35, garantindo que a Lockheed permaneça na vanguarda da tecnologia de aviação militar.

Lucros do segundo trimestre da Lockheed

Copy link to section

Essa série de atualizações e relatórios positivos de analistas vem na sequência do forte relatório de lucros do segundo trimestre da Lockheed Martin. A empresa registrou um lucro por ação não-GAAP de US$ 7,11, superando as expectativas em US$ 0,66, com receitas aumentando 9% A/A, para US$ 18,1 bilhões.

Esses números não apenas superaram as projeções dos analistas, mas também significam uma eficiência operacional robusta e uma demanda crescente do mercado pelas ofertas da Lockheed.

Os destaques operacionais incluem a acumulação substancial de quase 160 mil milhões de dólares, refletindo compromissos contratuais novos e em curso que representam mais do dobro da receita anual.

Os resultados do segmento da Lockheed no trimestre ilustram ainda mais seu crescimento impressionante. O segmento Aeronáutico registou um aumento de 6% nas vendas líquidas, enquanto o segmento de Mísseis e Controlo de Fogo reportou um aumento de 13%, impulsionado pelo aumento da produção de sistemas de mísseis.

Os segmentos Rotary e Mission Systems and Space também relataram aumentos significativos nas vendas, ressaltando a força diversificada da empresa em vários domínios da tecnologia de defesa.

As iniciativas estratégicas da empresa, incluindo investimentos significativos em tecnologias digitais e IA, estão a melhorar a sua oferta de produtos e capacidades operacionais.

Isto fica evidente pela integração da IA em plataformas como o Aegis Combat System e pelos avanços nas tecnologias hipersônicas, posicionando a Lockheed como líder em tecnologias de defesa de última geração.

À medida que a Lockheed continua a expandir a sua presença tecnológica e operacional, as suas perspectivas financeiras permanecem fortes. A empresa elevou sua orientação anual para vendas, lucro operacional do segmento e lucro por ação, refletindo a confiança no crescimento contínuo e na lucratividade.

Considerando os avanços estratégicos da Lockheed Martin, o desempenho financeiro robusto e as atualizações favoráveis dos analistas, a empresa está bem preparada para o crescimento futuro.

Esses pontos fortes fundamentais fornecem um cenário sólido à medida que examinamos agora os aspectos técnicos do desempenho das ações da Lockheed. Vamos nos aprofundar nos gráficos para discernir a trajetória potencial das ações da Lockheed Martin à luz de seus recentes desenvolvimentos positivos.

Momentum de alta após movimento de variação de 2 anos

Copy link to section

Depois de negociar na faixa de US$ 400 a US$ 500 por mais de dois anos, as ações da Lockheed Martin finalmente ultrapassaram o limite superior dessa faixa no mês passado, depois que a empresa anunciou seus lucros do segundo trimestre.



Gráfico LMT da TradingView

Desde então, o forte tem mostrado forte impulso de alta em todos os períodos de tempo, embora esteja enfrentando alguma resistência negociada acima de US$ 550. Conseqüentemente, os investidores que continuam otimistas com as ações, como uma série de analistas, têm duas opções em mãos agora.



Primeiro, eles podem esperar que a ação recue um pouco mais e comprá-la perto do nível de US$ 520. Em segundo lugar, eles podem comprar a ação se ela fechar diariamente acima de US$ 550.

Os traders que têm uma perspetiva de baixa sobre a ação devem abster-se de abrir uma posição curta, a menos que esta comece a mostrar fraqueza, o que se tornará claro se cair abaixo da sua média móvel de 50 dias ou da banda inferior do seu canal Donchian de 25 dias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.