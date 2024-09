Wall Street sangra mais nas últimas horas de negociação de segunda-feira, S&P 500 cai 3,3%

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O mercado de ações dos EUA enfrentou quedas significativas quando as negociações entraram na sua hora final na segunda-feira, dando continuidade a uma tendência recente de maior volatilidade.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O S&P 500 caiu 3,3%, com perdas oscilando ao longo do dia.

Durante a sessão da manhã, o índice caiu até 4,3%, mas na hora do almoço conseguiu reduzir a queda para aproximadamente 1,8%.

S&P 500 e Nasdaq Composite lideram quedas

Copy link to section

A queda de 3,3% do S&P 500 reflecte as dificuldades do mercado mais amplo, mas o Nasdaq Composite, com forte peso tecnológico, enfrentou perdas ainda mais severas.

O Nasdaq caiu 3,8%, à medida que as ações de tecnologia, que estiveram sob pressão nos últimos dias, retomaram a liquidação. Além disso, o índice Russell 2000, centrado nas pequenas capitalizações, também registou um declínio acentuado, caindo 3,7%.

Os rendimentos do Tesouro aumentam a volatilidade do mercado

Copy link to section

Para aumentar a turbulência do mercado, o rendimento da nota do Tesouro de dois anos, sensível à política, registou flutuações notáveis. Terminou o dia ligeiramente superior, em 3,89%.

Durante a noite, o rendimento caiu para o mínimo de 16 meses, mas conseguiu subir até 3,95% à tarde. Esta inversão nos rendimentos do Tesouro sublinha o ambiente incerto que os investidores estão a navegar.

Sentimento do mercado e perspectivas futuras

Copy link to section

A volatilidade persistente no mercado de ações dos EUA tem sido impulsionada por uma combinação de dados económicos, preocupações geopolíticas e sentimento dos investidores.

O declínio acentuado da manhã, seguido por uma recuperação parcial e depois por outra desaceleração, indica um mercado que luta para encontrar uma direção em meio a sinais conflitantes.

Os investidores estão a debater-se com vários factores, incluindo a orientação da política monetária da Reserva Federal, pressões inflacionistas e potenciais abrandamentos económicos.

O setor tecnológico, que anteriormente tinha sido um motor significativo de ganhos de mercado, está agora a registar vendas pronunciadas, contribuindo para uma instabilidade mais ampla do mercado.

Impacto nos investidores e estratégias

Copy link to section

Para os investidores, as atuais condições de mercado exigem uma reavaliação cuidadosa das estratégias. A diversificação continua a ser crucial, uma vez que os sectores e as classes de activos reagem de forma diferente às mudanças económicas.

As ações tecnológicas, que demonstraram vulnerabilidade, poderão exigir uma reavaliação cautelosa, enquanto as obrigações e outros ativos mais seguros poderão oferecer alguma estabilidade no meio da volatilidade.

À medida que as negociações foram concluídas na segunda-feira, as descidas acentuadas do mercado de ações dos EUA realçaram a volatilidade e a incerteza contínuas que os investidores enfrentam.

Com o S&P 500 a cair 3,3%, o Nasdaq Composite a cair 3,8% e os rendimentos do Tesouro a flutuar, os participantes no mercado estão a preparar-se para uma imprevisibilidade contínua.

Nos próximos dias, os investidores irão provavelmente acompanhar de perto os indicadores económicos e os sinais da Reserva Federal para navegar nestes tempos turbulentos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.