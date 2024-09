A correção ‘saudável’ entre dólar e iene estava atrasada, diz Trichet, ex-chefe do BCE

O recente fortalecimento do iene japonês, que resultou numa queda significativa na taxa de câmbio dólar-iene, é visto como uma correção tardia e saudável, e não como motivo de pânico, segundo Jean-Claude Trichet, ex-presidente do Banco Central Europeu. .

A perspectiva de Trichet surge num contexto de mudanças nas políticas monetárias, tensões geopolíticas e dados económicos que agitam os mercados globais.

Três principais impulsionadores da recente subida do iene

A recente subida do iene pode ser atribuída a múltiplos factores.

Trichet destacou três factores principais: a mudança agressiva da política monetária do Japão, as tensões geopolíticas no Médio Oriente e os dados decepcionantes sobre o emprego nos EUA.

Esses elementos coletivamente desencadearam uma correção na taxa de câmbio dólar-iene, que Trichet descreveu como tardia, dada a sobrevalorização de longa data do iene e o uso extensivo de carry trades de ienes.

Uma carry trade envolve tomar emprestado uma moeda com taxas de juros baixas, como o iene, e investi-la em ativos de maior rendimento.

O iene tem sido o favorito para esta estratégia devido às taxas de juro historicamente baixas e à baixa volatilidade do Japão.

No entanto, a recente decisão do Banco do Japão de aumentar a sua taxa de juro de referência e de reduzir o seu programa de compra de obrigações provocou uma rápida valorização do iene, fazendo com que o dólar caísse quase 5% face ao iene na semana passada.

A correção dólar-iene também teve efeitos em cascata nos mercados globais.

Ativos seguros, como o franco suíço e os títulos do Tesouro dos EUA, registaram um aumento da procura, enquanto os mercados bolsistas registaram volatilidade.

Trichet enfatizou a importância de manter a perspectiva, sugerindo que a correção pode ser benéfica para a saúde do mercado a longo prazo.

Salientou que, apesar da volatilidade, existem aspectos positivos nas economias dos EUA, da Europa e do mundo que atenuam a necessidade de pânico.

Perspectivas econômicas dos EUA e política do Fed

O cenário económico dos EUA tem sido um ponto focal nos movimentos recentes do mercado. Um relatório de emprego de Julho mais fraco do que o esperado alimentou preocupações de recessão, levando a um aumento das expectativas do mercado para um corte nas taxas da Reserva Federal.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados antecipam agora uma probabilidade de 75% de um corte de 50 pontos base na próxima reunião do Fed, acima das expectativas anteriores de uma redução de 25 pontos base.

Apesar destes desenvolvimentos, Trichet alertou contra a reacção exagerada aos dados de curto prazo.

Trichet disse ao “Squawk Box Europe” da CNBC que os dados actuais não apoiam um corte de emergência nas taxas, sugerindo que a Fed deve evitar acções que possam induzir ansiedade desnecessária no mercado.

Ele também destacou o período sustentado de desinflação nos EUA e na zona euro como um indicador positivo da estabilidade económica.

Trichet enfatiza a importância da prudência e cautela

Embora reconhecendo a natureza inesperada dos movimentos recentes do mercado, Trichet manteve uma perspectiva cautelosamente optimista.

Ele enfatizou a importância da prudência e da cautela, desaconselhando o pânico e enfatizando a necessidade de uma análise minuciosa dos dados recebidos.

A valorização do iene e a consequente correcção do mercado, sugeriu ele, poderiam, em última análise, ser vistas como um ajustamento saudável, desde que os fundamentos económicos mais amplos permaneçam sólidos.

A recente correcção dólar-iene, impulsionada pela mudança na política monetária do Japão, pelas tensões geopolíticas e pelos dados económicos dos EUA, é vista por Trichet como um ajustamento necessário.

Embora a volatilidade do mercado seja inevitável durante essas correcções, as perspectivas económicas globais permanecem positivas, sem motivo imediato para pânico.