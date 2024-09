Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O renomado investidor Jim Cramer identificou duas ações que ele acredita estarem subvalorizadas após seus recentes relatórios de lucros. Cramer está otimista em relação à Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) e à Eaton Corporation PLC (NYSE: ETN), instando os investidores a considerarem essas ações em meio à sua atual fraqueza.

Jim Cramer, apresentador do programa “Mad Money” da CNBC, aumentou suas participações em ambas as empresas. Na terça-feira, ele adicionou 75 ações da AMD e 25 ações da Eaton ao seu portfólio.

Seu Charitable Trust agora detém um total de 425 ações da AMD e 300 ações da Eaton. Ambas as empresas relataram fortes resultados trimestrais e orientações futuras positivas na semana passada, mas as suas ações caíram aproximadamente 7% nos últimos dias.

Por que Cramer está otimista em relação à AMD

A Advanced Micro Devices superou as expectativas de Wall Street para o segundo trimestre, em grande parte devido a um aumento significativo na receita do data center, que mais que dobrou ano após ano. Com sede em Santa Clara, Califórnia, a AMD é a segunda maior fabricante de chips para data centers, atrás apenas da Nvidia.

O otimismo de Cramer em relação à AMD é alimentado pela recente revisão para cima da empresa em sua previsão de vendas de chips MI300X AI em US$ 500 milhões.

Além disso, ele prevê que as dificuldades da Intel para estabelecer uma presença forte no mercado de IA beneficiarão a AMD, permitindo-lhe conquistar mais participação de mercado.

Analistas de Wall Street compartilham a perspectiva positiva de Cramer sobre a AMD, classificando as ações como “sobreponderadas”, com um preço-alvo médio de US$ 188.

Isto sugere uma vantagem potencial de 40% em relação ao seu preço atual.

Por que Jim Cramer comprou ações da Eaton

A Eaton Corporation também registrou lucros melhores do que o esperado no segundo trimestre e aumentou sua orientação para o ano inteiro para vendas orgânicas, margem e lucro ajustado por ação.

Apesar disso, as ações sofreram uma queda de 20% nos últimos três meses, o que Cramer acredita ser uma oportunidade de compra.

Cramer elogiou a forte orientação da Eaton para o terceiro trimestre, que contrasta com as preocupações económicas mais amplas sobre um potencial abrandamento.

Ele observou que as ações são atualmente tão acessíveis quanto algumas de suas concorrentes, o que as torna um investimento atraente.

Os analistas também compartilham o sentimento positivo de Cramer em relação à Eaton, classificando as ações como “sobreponderadas”.

O preço-alvo médio das ações da Eaton é de US$ 344, indicando uma valorização potencial de mais de 20%. Além disso, a Eaton oferece um rendimento de dividendos de 1,34%, proporcionando um incentivo adicional para os investidores incluírem-no nas suas carteiras.

Tanto a AMD como a Eaton demonstraram resiliência e potencial de crescimento, mesmo face à recente volatilidade do mercado.

A forte posição da AMD no mercado de chips para data centers e seus avanços na tecnologia de IA a posicionam bem para ganhos futuros.

Entretanto, os lucros robustos e a orientação positiva da Eaton sugerem que esta pode enfrentar melhor os desafios económicos do que alguns dos seus concorrentes.

O endosso destas acções por parte de Cramer é um reflexo dos seus sólidos fundamentos e perspectivas de crescimento. Os investidores que procuram oportunidades em meio às flutuações do mercado podem considerar a AMD e a Eaton escolhas atraentes.

As recentes escolhas de ações de Jim Cramer, Advanced Micro Devices e Eaton Corporation, apresentam oportunidades de investimento atraentes, apesar das recentes quedas após fortes relatórios de lucros. Com fundamentos sólidos, orientação futura positiva e fortes apoios dos analistas de Wall Street, estas ações estão bem posicionadas para ganhos potenciais. Os investidores podem querer considerar adicionar AMD e Eaton aos seus portfólios para capitalizar estas oportunidades.

