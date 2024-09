SEC pede ao tribunal que negue o pedido de descoberta da Coinbase no último processo

A batalha legal entre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a exchange cripto Coinbase continua. A SEC está tentando frustrar a solicitação da bolsa de documentos internos da agência, incluindo e-mails privados do presidente da SEC, Gary Gensler.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Em seu último pedido de 5 de agosto, os advogados da SEC alegaram que o pedido de descoberta da Coinbase para acessar os e-mails internos e externos da agência é excessivamente amplo e irrelevante para o caso.

A SEC acrescentou que produziu 240 mil documentos e pretende apresentar mais 117 mil documentos.

SEC diz que é irrelevante

Copy link to section

De acordo com os advogados da SEC, a “descoberta abrangente adicional” sobre as comunicações internas e externas solicitadas não é “relevante” porque “a análise de Howey ou a defesa do aviso justo” decidirá o caso da Coinbase.

O processo afirma que o “ônus de pesquisar e produzir” três milhões de documentos adicionais, que considera “irrelevantes”, é “totalmente desproporcional às necessidades do caso”.

No entanto, o diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, não concordou com as afirmações da SEC em uma postagem de 6 de agosto no X. Grewal reiterou que os documentos eram necessários para registrar as “visões inconsistentes do regulador sobre os ativos digitais e seu próprio alcance regulatório”.

Ele adicionou:

Se a SEC pretende envolver-se numa regulamentação sem precedentes através de uma campanha de fiscalização, o mínimo que deve àqueles que visa – e ao público – é a transparência.

Por outro lado, o recente pedido da SEC afirma que a agência “satisfez suas obrigações de descoberta”. Como tal, o regulador pediu ao tribunal que negasse a moção da Coinbase.

Soluços ao longo do caminho

Copy link to section

A Coinbase inicialmente solicitou à SEC que produzisse documentos relacionados às discussões internas da SEC sobre regulamentação de criptografia. O pedido também incluía documentos relacionados a comunicações privadas de Gensler durante e quatro anos antes de seu mandato como presidente.

A exchange cripto afirmou que os documentos eram cruciais em sua defesa contra a SEC para destacar as inconsistências na abordagem do regulador, ao mesmo tempo que provavam a falta de orientação clara.

No entanto, após uma conferência preliminar com o tribunal, a bolsa reduziu o âmbito dos seus pedidos a documentos de comunicação durante o mandato de Gensler como presidente da SEC, que começou em 2021. O novo pedido foi refletido numa moção para obrigar apresentada em 23 de julho.

A moção também solicitou documentos relacionados à decisão da Coinbase de se tornar pública em 2021. O processo envolveu um período de revisão de seis meses da SEC. No entanto, a Coinbase alegou que, durante esse período, a SEC não rotulou a bolsa ou os tokens que oferecia como títulos não registrados.

Na ocasião, Grewal destacou ainda que a SEC havia negado pedidos de busca dos documentos solicitados, alegando ônus indevido.

A batalha jurídica entre as duas partes ocorreu em 6 de junho de 2023, quando a SEC entrou com uma ação judicial contra a exchange de criptomoedas, alegando que ela estava oferecendo títulos não registrados e não havia se registrado como corretora ou agência de compensação.

Além disso, o processo nomeou vários tokens, como Polygon, Cardano, Solana e Axie Infinity, como títulos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.