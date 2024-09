Transak permite transferências eletrônicas para compras de criptografia nos EUA

O provedor de infraestrutura de pagamentos Web3, Transak, permitiu transferências eletrônicas para investidores em criptografia nos Estados Unidos. Com isso, a empresa se tornou a primeira rampa de acesso fiat-to-crypto a oferecer transferências eletrônicas.

De acordo com um anúncio de 6 de julho, o novo recurso está disponível por um valor mínimo de transferência de US$ 2.000, com o limite máximo definido em US$ 25.000 por transação. Transak escreveu no anúncio:

Esta medida visa tornar as grandes transações mais simples e mais económicas para os utilizadores, alinhando-se com o objetivo da Transak de alargar as suas opções de pagamento.

Uma adição já bem sucedida

O lançamento nos EUA ocorre depois que a empresa testemunhou um aumento na demanda pelo método de pagamento em mercados como o Reino Unido.

O volume de transferências bancárias da Transak supostamente aumentou quatro vezes após a introdução de transferências eletrônicas na região, em comparação com outros métodos como cartões e Apple Pay.

Além disso, as transferências bancárias também são mais baratas em comparação com outras alternativas, como cartões de crédito, incorrendo em uma taxa de 1%. Existem também restrições adicionais, como limites de transação com esses métodos de pagamento.

Outros benefícios que acompanham as transferências eletrônicas são a segurança adicional do processo de várias etapas de adição de beneficiários, envio de fundos e aprovação de transações. Segundo Transak, esta abordagem adiciona uma “camada de verificação” e também “reduz o risco de fraude”.

A empresa espera agora imitar o sucesso do Reino Unido no mercado dos EUA, que acredita já estar confortável com este método de pagamento.

Como tal, espera que o novo sistema ajude a impulsionar ainda mais a adoção da criptografia.

A Transak está licenciada como transmissora de dinheiro nos EUA desde 2022. De acordo com o anúncio, ela já integrou 13 de seus parceiros nos EUA, o que inclui nomes notáveis como a exchange de criptomoedas Binance.

No momento da publicação, o recurso está disponível apenas para usuários do Transak que passaram no nível 2 KYC, que inclui verificação de vivacidade, identidade e endereço.

A expansão agressiva da Transak

Lançado em 2018, o Transak afirma atender mais de 5 milhões de usuários em 160 países.

A empresa levantou US$ 20 milhões em uma rodada de financiamento da Série A em maio de 2023 e, desde então, expandiu suas operações em um ritmo rápido. Ao longo do ano passado, a empresa fez várias parcerias notáveis.

Em janeiro de 2024, a plataforma fez uma parceria com a gigante de pagamentos Visa como parte de seu programa Visa Direct. A parceria permitiu que os usuários da Transak convertessem diretamente seus saldos de cripto em fiat.

A Transak oferece suporte a mais de 40 criptomoedas e adicionou a moeda estável do PayPal, PayPal USD (PYUSD), à sua plataforma em junho de 2024.

Ao longo dos anos, a empresa fez parceria com vários fornecedores de carteiras criptografadas como Metamask e, mais recentemente, adicionou suporte para VeWorld, a carteira de autocustódia para o blockchain VeChainThor em julho.

A integração seguiu sua parceria com o desenvolvedor de jogos Cometh, permitindo compras diretas de criptografia para seu jogo Cosmik Battle.

A Transak também deu as mãos à plataforma de identidade descentralizada Privado ID em junho para introduzir um novo sistema de verificação de identidade na rede denominado Reusable KYC.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.