A Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) está prosperando apesar das condições do mercado, com o CEO Dara Khosrowshahi afirmando que a empresa está “realmente atingindo todos os cilindros”.

Numa entrevista à CNBC, Khosrowshahi destacou que os últimos resultados trimestrais da Uber superaram as expectativas do mercado, sinalizando um desempenho robusto em toda a sua plataforma.

De acordo com o relatório de lucros do segundo trimestre da Uber, a empresa não mostrou sinais de enfraquecimento da demanda do consumidor.

Notavelmente, os utilizadores com rendimentos mais baixos estão a aumentar os seus gastos nos serviços da Uber a um ritmo mais rápido do que os grupos com rendimentos mais elevados.

Após o anúncio dos lucros, as ações da Uber subiram aproximadamente 10% no início do pregão.

A vantagem anticíclica da Uber

Khosrowshahi atribui o sucesso contínuo da Uber à sua capacidade de crescer mais rapidamente do que o mercado global. Este crescimento é apoiado pela vantagem tecnológica da Uber e pela forte posição de mercado em serviços de mobilidade.

Além disso, o modelo de negócio da Uber revela-se resiliente em condições económicas desafiantes. Um mercado de trabalho mais fraco tende a aumentar o número de motoristas que aderem à plataforma Uber, o que pode levar a preços mais baixos para os consumidores e impulsionar ainda mais a procura.

Atualmente, a Uber tem cerca de 7,4 milhões de motoristas, que ganharam coletivamente quase US$ 18 bilhões no ano passado, marcando um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior.

Apesar das recentes quedas de mais de 20% nos preços das ações desde meados de fevereiro, a Uber continua a ser uma opção atraente para os investidores, embora não pague dividendos.

As ações da Uber são uma compra após os resultados do segundo trimestre?

Khosrowshahi destacou o Uber Eats como uma área de crescimento significativo, descrevendo o serviço como um “hábito que se revelou muito mais persistente”.

Embora o desempenho do Uber Eats tenha ficado ligeiramente aquém das estimativas no segundo trimestre, os volumes aumentaram 17%. A empresa pretende continuar investindo em preços mais baixos e incentivando os restaurantes a oferecerem mais promoções nos principais mercados.

O analista da Oppenheimer, Jason Helfstein, permanece otimista em relação às ações da Uber. Ele manteve uma classificação de “desempenho superior” com um preço-alvo de US$ 90, sugerindo uma vantagem potencial de quase 50% em relação aos níveis atuais.

Helfstein acredita que a Uber está bem posicionada para beneficiar das tendências entre os consumidores ricos, do aumento da procura de viagens e do aumento dos gastos com serviços.

O foco estratégico da Uber na expansão dos seus serviços e no aproveitamento da sua forte posição no mercado continua a impulsionar o seu crescimento.

Apesar de enfrentar desafios no sector do transporte de mercadorias e da flutuação dos preços das acções, os diversos fluxos de receitas da empresa e a capacidade de adaptação às mudanças nas condições económicas sublinham a sua resiliência.

À medida que a Uber navega nestas condições dinâmicas de mercado, o seu compromisso com a inovação tecnológica e a expansão do mercado poderá solidificar a sua posição como um interveniente líder no setor da mobilidade.

Os investidores e observadores da indústria observarão atentamente o desenrolar das estratégias da Uber nos próximos trimestres.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.