A decisão antitruste do Google traça paralelos com o caso da Microsoft de 25 anos: veja como

Uma decisão significativa do juiz norte-americano Amit Mehta determinou que o Google detém o monopólio no mercado de buscas na Internet, uma reminiscência do histórico caso antitruste contra a Microsoft. Este julgamento marcou um momento crucial no escrutínio contínuo das principais empresas tecnológicas e das suas práticas de mercado.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O caso, iniciado pelo governo dos EUA em 2020, acusou o Google de manter o seu domínio no mercado de buscas através do estabelecimento de barreiras formidáveis à entrada e de mecanismos de feedback que solidificaram a sua posição.

A decisão do juiz Mehta, abrangendo 300 páginas, considerou o Google uma violação da Seção 2 da Lei Sherman, que proíbe práticas monopolistas.

Comparações com o caso antitruste da Microsoft de 1999

Copy link to section

A decisão traça paralelos claros com o caso antitruste de 1999 contra a Microsoft, onde se descobriu que a gigante do software usou seu sistema operacional Windows para reprimir a concorrência de navegadores rivais como o Netscape Navigator. Um acordo em 2001 exigia que a Microsoft parasse de prejudicar os concorrentes nos negócios de PCs.

O juiz Mehta destacou a semelhança na forma como ambas as empresas alavancaram as suas posições dominantes no mercado. Ele observou que, tal como os acordos da Microsoft restringiram a penetração do Navigator no mercado, os acordos de distribuição do Google reduziram os volumes de pesquisa dos seus concorrentes, protegendo assim a quota de mercado do Google.

Um aspecto fundamental da estratégia do Google, conforme identificado na decisão, é o “poder do default”. Os acordos do Google com a Apple e a Samsung, que custam milhares de milhões de dólares anualmente, garantem que o Google continua a ser o motor de busca padrão nestes dispositivos populares, uma posição que limita significativamente a migração dos utilizadores para motores de busca rivais.

Implicações para as práticas comerciais do Google

Copy link to section

Um teste separado agendado para 4 de setembro determinará as penalidades ou soluções que o Google enfrentará. Durante este julgamento, o Google tem a opção de recorrer, um processo que pode se estender por dois anos, semelhante ao recurso da Microsoft e posterior acordo com o Departamento de Justiça (DOJ).

Especialistas jurídicos sugerem que o tribunal pode obrigar o Google a rescindir certos acordos exclusivos e tornar mais simples para os usuários o acesso a outros mecanismos de busca. Embora sejam possíveis sanções financeiras, o risco mais substancial para a Google reside em potenciais alterações nas suas práticas comerciais, que podem afetar a sua rentabilidade. Por exemplo, perder o status de busca padrão em smartphones poderia levar a uma redução significativa no principal negócio de busca do Google.

No segundo trimestre, “Google Search & Other” gerou US$ 48,5 bilhões em receitas, constituindo 57% da receita total da Alphabet. Quaisquer alterações obrigatórias poderão, portanto, ter um impacto profundo no desempenho financeiro da empresa.

O papel da inteligência artificial na competição

Copy link to section

Em sua defesa, o Google provavelmente argumentará que o cenário competitivo evoluiu com o advento da inteligência artificial (IA). Esta nova dinâmica não estava presente quando o DOJ apresentou a sua ação inicial. O Google pode apresentar evidências que mostrem como os desenvolvimentos de IA intensificaram a concorrência, um ponto que tentou minimizar na esteira do surgimento de serviços orientados por IA, como o ChatGPT da OpenAI.

Neil Chilson, ex-tecnólogo-chefe da Comissão Federal de Comércio, observou que a IA poderia de fato perturbar o domínio do Google no mercado. Ele sugeriu que, embora a definição de mercado do tribunal implique atualmente o Google, as tecnologias emergentes em busca e publicidade poderiam apresentar uma concorrência significativa.

Incerteza para investidores e resultados potenciais

Copy link to section

Após a decisão, as ações do Google registaram uma ligeira queda, refletindo tendências mais amplas do mercado e não uma resposta direta à decisão. Os investidores permanecem cautelosos, uma vez que o Juiz Mehta não delineou possíveis soluções, deixando uma incerteza significativa.

Os especialistas acreditam que, embora o desmembramento do Google seja improvável, mudanças no seu modelo de negócios podem estar no horizonte. Ao contrário do caso da Microsoft, onde linhas de negócios distintas poderiam ser separadas, os serviços integrados do Google apresentam um cenário mais complexo para um potencial desinvestimento.

Espera-se que o próximo julgamento esclareça essas questões. Bill Baer, ex-chefe das divisões antitruste da FTC e do DOJ, indicou que o precedente do caso da Microsoft fortalece o argumento contra o Google. Os detalhes sobre o que o DOJ buscará e o que o juiz aprovará permanecem incertos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.