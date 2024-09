As ações da Super Micro Computer despencam 20% enquanto o CEO atribui o baixo desempenho aos atrasos da Nvidia

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

(NASDAQ: SMCI) viu suas ações caírem 20% hoje, após seu relatório de lucros do quarto trimestre.

Apesar de anunciar uma previsão melhor do que o esperado e um próximo desdobramento de ações de 10 por 1 a partir de 1 de outubro, a reação do mercado foi esmagadoramente negativa.

Atraso nas GPUs Balckwell da Nvidia

Na teleconferência de resultados da empresa, o CEO Charles Liang mencionou que não esperava nenhuma remessa significativa de GPUs Nvidia Blackwell até o início do segundo trimestre de 2025.

Para o quarto trimestre, quero dizer, trimestre de dezembro, acho que será muito pequeno. Amostra de engenharia de pequeno volume. Então o volume real, eu acredito, deveria ser o trimestre de março do ano que vem. E é por isso que prevemos apenas entre 26 mil milhões e 30 mil milhões de dólares. Charles Liang

Empresas como Microsoft e Google já confirmaram os atrasos nos seus relatórios de lucros. Portanto, mesmo quando o CEO da Nvidia afirma que muitas das remessas serão processadas até o final deste ano, os clientes possivelmente estão dando uma imagem mais verdadeira.

Quando as empresas descobrem uma falha de design tão tarde no processo de fabricação, como fez a Nvidia, geralmente não é uma boa notícia.

A fabricação de semicondutores é um processo complicado e a Nvidia e a Taiwan Semiconductor terão muito trabalho a fazer para corrigir as falhas. Porém, considerando que a Nvidia não tem grande concorrência, alguns meses de atraso não afetam a empresa.

No entanto, isso afeta uma empresa como a Super Micro Computer, que deu uma orientação conservadora, pois não vê muito impacto das GPUs Blackwell em suas vendas de racks de resfriamento líquido até o último trimestre do ano fiscal de 2025, que termina em junho de 2025.

Dito isto, a receita prevista já contabiliza um crescimento anual de 87%, o que é impressionante. O que é ainda mais impressionante é que isso se soma ao crescimento de 110% da receita no ano fiscal de 2024.

O que os analistas estão dizendo?

A ação recebeu um rebaixamento do BofA, que lhe atribuiu uma classificação Neutra em relação à classificação de Compra anterior. Os analistas da empresa esperam que as margens da empresa permaneçam deprimidas, apesar da expectativa de receitas fortes.

No entanto, o facto de os analistas concordarem com a previsão da empresa de aumento das receitas mostra que a indústria de IA ainda deverá permanecer forte. Isto pode ser um bom presságio para as ações que atendem à infraestrutura de IA.

O Wells Fargo manteve uma classificação de peso igual com um preço-alvo de US$ 650. A empresa acredita que o aumento da receita compensa a redução das margens, não trazendo nenhum benefício global nem causando grande preocupação.

A equipe de analistas do JP Morgan liderada por Samik Chatterjee manteve sua classificação de sobreponderação e o preço-alvo de US$ 950. Eles acreditam que as margens fracas da empresa já foram precificadas.

A ação foi negociada pela última vez a US$ 492, o que representa um desconto de 48% em relação ao preço-alvo do JP Morgan.

