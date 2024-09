Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB) relatou um retorno à lucratividade em seu primeiro trimestre fiscal, impulsionado pela força de sua divisão de cannabis medicinal.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

As ações do produtor licenciado de cannabis subiram 11% na quarta-feira após o anúncio.

Recuperação financeira impressionante

Copy link to section

A empresa canadense reportou lucro líquido de C$ 4,8 milhões no trimestre, uma reviravolta significativa em relação ao prejuízo de C$ 20,2 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

Este desempenho notável foi reforçado por um aumento de 16% em relação ao ano anterior na receita de propagação de plantas, que atingiu C$ 23,1 milhões (US$ 16,84 milhões).

Consequentemente, a receita geral da Aurora subiu para C$ 83,4 milhões, superando as expectativas dos analistas de C$ 77,6 milhões e os C$ 74,7 milhões relatados no ano anterior.

Cannabis medicinal: a força motriz

Copy link to section

O segmento de cannabis medicinal da Aurora experimentou um crescimento robusto de 13,5%, com receitas atingindo C$ 47,2 milhões.

Este crescimento compensou um declínio de 10% nas receitas de consumo de cannabis, que caíram para 11,5 milhões de dólares canadenses.

A força do setor de cannabis medicinal também contribuiu para um aumento de 87% no EBITDA ajustado, que subiu para C$ 4,9 milhões.

O CEO Miguel Martin expressou confiança na capacidade da empresa de desenvolver as suas realizações em mercados-chave como a Alemanha, a Austrália e o Reino Unido.

Martin destacou o compromisso da Aurora com a excelência operacional e o crescimento estratégico, com o objetivo de sustentar um impulso positivo e melhorar a sua posição no mercado.

Fluxo de caixa livre positivo e disciplina fiscal

Copy link to section

Aurora Cannabis também relatou um fluxo de caixa livre positivo de US$ 6,5 milhões no trimestre.

A empresa atribuiu este sucesso à força contínua da cannabis medicinal, à disciplina fiscal e a um balanço sólido.

Martin enfatizou esses fatores como críticos para manter o fluxo de caixa livre positivo e apoiar a estratégia de crescimento de longo prazo da Aurora.

Apesar do relatório de lucros positivos, as ações da Aurora Cannabis ainda caíram mais de 30% em relação ao seu máximo acumulado no ano, no final de abril.

No entanto, as ações subiram mais de 100% nos últimos cinco meses, refletindo a crescente confiança dos investidores nos esforços de recuperação da empresa.

Analista diz ‘espera’

Copy link to section

Os analistas de Wall Street têm uma classificação consensual de “manter” as ações da Aurora Cannabis, com um preço-alvo de aproximadamente US$ 6,34 por ação.

Esta avaliação está aproximadamente em linha com o preço de negociação pré-mercado das ações na quarta-feira, sugerindo que o sentimento atual do mercado pode considerar as ações razoavelmente valorizadas.

É tarde demais para investir?

Copy link to section

O relatório de lucros positivos e o crescimento significativo no segmento de cannabis medicinal revigoraram o interesse dos investidores na Aurora Cannabis.

No entanto, os potenciais investidores devem ter em atenção que as ações não pagam atualmente dividendos e, com a recente subida de preços, podem ser vistas como totalmente valorizadas pelo mercado.

Como tal, poderá ser prudente considerar cuidadosamente o potencial de crescimento futuro das ações e as condições de mercado antes de tomar uma decisão de investimento.

O retorno da Aurora Cannabis à rentabilidade e ao forte desempenho no setor de cannabis medicinal marca um marco significativo para a empresa.

No entanto, os investidores devem permanecer cautelosos e considerar a avaliação das ações e a dinâmica do mercado antes de tomarem qualquer decisão de investimento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.