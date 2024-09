O CEO da Maersk, Vincent Clerc, abordou as preocupações sobre uma potencial recessão nos EUA, citando a procura robusta de frete como prova de estabilidade económica.

Apesar dos recentes receios de um abrandamento económico, exacerbados por dados de emprego mais fracos do que o esperado, Clerc continua optimista quanto à resiliência da economia dos EUA.

Os seus comentários surgem num momento crucial, uma vez que a procura de contentores é muitas vezes vista como um barómetro da saúde económica mais ampla.

Clerc enfatizou que, embora os estoques dos EUA sejam mais elevados em comparação com o início de 2024, eles não estão em níveis que sinalizariam uma desaceleração económica significativa.

De acordo com Clerc, a actual procura de frete reflecte a confiança contínua dos consumidores e um ambiente económico estável.

Esta resiliência é particularmente notável dado que a procura de contentores é frequentemente utilizada para avaliar a força macroeconómica.

Resultados financeiros do segundo trimestre da Maersk

Os resultados financeiros do segundo trimestre da Maersk revelam um quadro misto.

A empresa relatou um declínio ano após ano nos lucros e receitas, em parte devido ao aumento dos custos dos desvios do Mar Vermelho.

Apesar destes desafios, Clerc continua esperançoso, atribuindo a procura sustentada de frete à forte actividade de exportação chinesa.

A gigante da navegação reportou uma margem EBIT de 5,6% no segundo trimestre, uma melhoria significativa em relação à margem de -2,0% no trimestre anterior.

No entanto, isto não foi suficiente para evitar uma queda no preço das ações da Maersk na quarta-feira.

O fluxo de caixa livre da empresa também diminuiu para US$ 397 milhões no segundo trimestre, embora a Maersk tenha aumentado sua orientação para o ano inteiro de fluxo de caixa livre de US$ 1,0 bilhão para US$ 2,0 bilhões.

A empresa prevê um crescimento do mercado global de contêineres de até 6,0% para o ano.

Visões contrastantes sobre os indicadores económicos

A perspectiva otimista da Maersk sobre a demanda por transporte marítimo contrasta com um relatório recente da Container xChange.

Os dados da plataforma de leasing sugerem que a procura está aquém dos stocks, indicando potencialmente desafios futuros para os retalhistas e comerciantes de contentores.

Esta perspetiva está alinhada com os dados do US Census Bureau, que mostraram um aumento de 5,33% nos inventários do comércio a retalho dos EUA, para 793,86 mil milhões de dólares em maio, em comparação com o ano anterior.

Apesar das opiniões divergentes sobre os indicadores económicos, o forte desempenho da Maersk em volumes de contentores e as previsões financeiras ajustadas sugerem uma perspectiva positiva para a indústria naval.

A confiança de Clerc na resiliência do mercado dos EUA reflecte uma crença mais ampla de que os actuais níveis de consumo sustentarão a procura de serviços de transporte de mercadorias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.