O preço das ações da Entain (LON: ENT) sofreu uma forte liquidação este ano, tornando-a um dos piores desempenhos no índice FTSE 100. Ele caiu para 528p na quinta-feira, sua menor oscilação em anos. Caiu mais de 78% em relação ao seu ponto mais alto em 2021.

A Entain caiu quase 50% este ano, enquanto a DraftKings recuou menos de 1%, enquanto a Flutter Entertainment (FLUT) subiu cerca de 10% este ano.

Os negócios da Entain estão sob pressão

A indústria de apostas esportivas e jogos online cresceu durante a pandemia, à medida que milhões de usuários participavam usando seus cheques de estímulo.

Na época, a Entain era uma das empresas mais importantes do setor, graças à sua família de marcas, incluindo Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin e PartyPoker.

Como resultado, a MGM e a DraftKings fizeram uma grande oferta que avaliou a empresa em mais de £ 11 bilhões. A Entain, anteriormente conhecida como GVC Holdings, rejeitou a oferta, observando que a subvalorizava gravemente.

Acontece que a Entain estava errada quando as suas ações caíram, avaliando-as em mais de 3 mil milhões de libras. O crescimento das suas receitas estagnou, a concorrência aumentou e a empresa foi forçada a pagar multas pesadas.

Entain é um dos muitos vencedores da pandemia que têm enfrentado dificuldades. Alguns dos outros nomes são empresas fintech como PayPal e Block e empresas de telemedicina como Teladoc Health.

Obtenha ganhos futuros

Os resultados anuais mais recentes mostraram que a receita líquida de jogos da Entain aumentou 11% em 2023, para 4,7 mil milhões de libras, enquanto o seu lucro bruto aumentou para 2,9 mil milhões de libras. No entanto, a empresa teve um grande prejuízo de mais de £ 878 milhões.

Esta perda ocorreu porque a empresa concordou em pagar £ 585 milhões para resolver um caso movido pela divisão HM Revenue & Customs. O caso alegou que a empresa não implementou medidas suficientes para prevenir a corrupção na Turquia.

Entretanto, em Abril, a empresa publicou o seu balanço comercial, que mostrava que o seu negócio não estava a crescer como esperado. A sua receita total de jogos aumentou 6% em moeda corrente, enquanto o seu negócio, excluindo os EUA, caiu 2%. No Reino Unido e na Irlanda, o seu NGR caiu 7%, enquanto no internacional aumentou 8%.

Portanto, o preço das ações da Entain estará em destaque na quinta-feira, ao publicar seus resultados financeiros. Na sua declaração, a empresa provavelmente irá destacar algumas das medidas que está a tomar para recuperar a sua marca em dificuldades.

Há alguns meses, foi relatado que a empresa havia contratado Moelis para aconselhar sobre vendas potenciais de algumas de suas principais marcas internacionais, como BetCity, Enlabs, CrystalBet e Enlabs. Tal venda simplificaria a empresa, reduziria custos e potencialmente levaria a um dividendo especial para os investidores.

Marcaria também o fim da história de aquisições da empresa que a tornou um dos maiores players nas indústrias de apostas desportivas e jogos de azar.

A Entain também enfrenta outros desafios num dos seus mercados importantes: os Estados Unidos. Seu principal negócio é uma grande participação na BetMGM, empresa que busca competir com empresas como DraftKings e Fanduel, de propriedade da Flutter Entertainment.

O desafio é que o BetMGM é um incinerador de dinheiro que espera perder mais de US$ 240 milhões, enquanto a administração vê seu EBITDA em US$ 500 milhões em 2026.

O desafio da Entain é que ela está competindo com empresas muito maiores que possuem caixa e patrimônio substanciais. Embora as apostas online nos EUA tenham disparado para US$ 11 bilhões em 2023, a maior parte disso veio de DraftKings e FanDuel, que faturaram mais de US$ 7 bilhões.

Conquistar os EUA será um empreendimento caro que consumirá dinheiro substancial do balanço da Entain. Na verdade, a Evoke, anteriormente conhecida como 888 Holdings, saiu dos EUA, argumentando que os custos eram proibitivos.

Entain é um bom estoque?

A indústria mais ampla de apostas e jogos de azar online não está indo bem, com a maioria das ações do setor atrás do mercado mais amplo. A Flutter Entertainment, que transferiu sua listagem para os Estados Unidos, entrou em um mercado em baixa, ao cair 20% em relação ao seu pico.

Da mesma forma, as ações da DraftKings caíram mais de 36% em relação ao seu nível mais alto este ano, à medida que surgem sinais de desaceleração.

Tecnicamente, o preço das ações da Entain parece bastante barato. Permanece abaixo de todas as médias móveis, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI), o Oscilador Estocástico e o Índice de Vigor Relativo (RVI) apontaram para baixo.

Portanto, há uma probabilidade de que as ações se recuperem à medida que o novo CEO, Gavin Isaacs, trabalha para implementar uma recuperação. Isaacs é um veterano da indústria com mais de 25 anos no setor.

Portanto, uma recuperação poderá fazer com que o preço das ações da Entain suba para mais de 643p, a sua oscilação mais baixa em maio. Além disso, a Entain é uma empresa bem conhecida com algumas das principais marcas do setor e que está implementando bem sua recuperação/

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.