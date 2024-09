Os preços do petróleo sobem um pouco, mas ainda perto dos mínimos de 7 meses em meio às tensões no Oriente Médio, temores de recessão nos EUA

Os preços do petróleo registaram uma ligeira subida na quarta-feira, com os futuros do petróleo Brent a subir 45 cêntimos, ou 0,6%, para 76,93 dólares por barril.

Enquanto isso, o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) aumentou 47 centavos, também 0,6%, para US$ 73,67 o barril.

Apesar deste movimento ascendente, o petróleo Brent permanece perto do seu nível mais baixo em sete meses, pressionado pelas preocupações contínuas sobre a fraca procura e o potencial de uma recessão nos Estados Unidos.

As tensões no Médio Oriente proporcionam algum apoio aos preços do petróleo

A ameaça de escalada do conflito no Médio Oriente deu algum apoio aos preços do petróleo desde terça-feira.

As preocupações com as interrupções no fornecimento surgiram à medida que a região se preparava para potenciais novos ataques por parte do Irão e dos seus aliados, após o assassinato de membros importantes dos grupos militantes Hamas e Hezbollah na semana passada.

Autoridades dos EUA, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken, têm estado em contacto constante com aliados para evitar qualquer escalada.

O analista da ANZ, Daniel Hynes, observou:

Qualquer escalada do conflito no Médio Oriente poderá representar um risco maior de interrupções no abastecimento da região.

Dados económicos dos EUA e da China impactam os preços do petróleo

No início da semana, os futuros do Brent caíram para o nível mais baixo desde o início de janeiro, enquanto os futuros do WTI atingiram o nível mais baixo desde fevereiro.

Esta descida fez parte de uma derrocada mais ampla do mercado bolsista, impulsionada por preocupações de uma potencial recessão nos EUA na sequência de dados fracos sobre o emprego.

Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM, destacou a incerteza do mercado, afirmando:

Se a inversão nos preços dos activos de risco se revelará uma mera escolha do fundo do poço antes da continuação da liquidação ou se os investidores dedicaram algum tempo para avaliar minuciosamente as implicações a médio prazo dos dados de emprego nos EUA está em aberto para debate.

Somando-se à perspectiva pessimista, os dados comerciais chineses revelaram que as importações diárias de petróleo bruto em julho caíram para o nível mais baixo desde setembro de 2022. Além disso, os dados dos EUA mostraram um aumento inesperado nos estoques de petróleo bruto e gasolina.

Fontes do mercado citando números do American Petroleum Institute na terça-feira relataram que os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados dos EUA aumentaram na semana passada. A Administração de Informações de Energia dos EUA deve divulgar dados semanais de inventário às 10h30 (14h30 GMT) de quarta-feira.

Perspectivas dos analistas sobre os movimentos futuros dos preços do petróleo

David Morrison, analista de mercado sênior da Trade Nation, discutiu os aspectos técnicos que influenciam os preços do WTI. Ele observou,

Na segunda-feira, o WTI do primeiro mês caiu para o nível mais baixo desde meados de janeiro. Desde então, este mínimo manteve-se e o petróleo conseguiu uma modesta recuperação e consolidação. O gráfico horário sugere uma recuperação no impulso ascendente, e isso encorajará aqueles que esperam que o fundo esteja chegando.

No entanto, Morrison também apontou resistência potencial em torno de US$ 74, o que pode indicar uma queda adicional ou uma recuperação mais sustentada, dependendo das reações do mercado.

No geral, as perspectivas fundamentais para os preços do petróleo continuam influenciadas pelas preocupações quanto ao enfraquecimento do crescimento da procura.

Dados recentes da China indicaram uma queda significativa na sua balança comercial, com as importações diárias de petróleo bruto a caírem para os níveis mais baixos em quase dois anos.

Isto, combinado com sinais de um abrandamento da economia dos EUA, contribui para a pressão descendente sobre os preços do petróleo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.