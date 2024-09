Ripple faz parceria com DIFC para acelerar a inovação blockchain nos Emirados Árabes Unidos

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Ripple, a empresa sediada nos EUA por trás do blockchain público descentralizado XRP Ledger, anunciou uma parceria estratégica com o DIFC Innovation Hub.

A parceria visa explorar as soluções criptográficas da XRPL e da Ripple para avançar no espaço de inovação de blockchain e ativos digitais nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com um anúncio publicado pela Ripple em 7 de agosto, a colaboração ajudará a trazer mais desenvolvedores para o ecossistema de inovação do Centro Financeiro Internacional de Dubai. Esta comunidade constitui o DIFC Innovation Hub, que é o maior do Médio Oriente.

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, disse em comunicado:

Os EAU são uma das jurisdições mais avançadas a nível mundial quando se trata de oferecer clareza regulamentar às empresas licenciadas para oferecer serviços de activos virtuais e promover um ambiente no qual a próxima geração de inovação financeira possa florescer.

Impulsionando o crescimento para startups de blockchain em estágio inicial

A crescente atração dos Emirados Árabes Unidos pela comunidade blockchain e criptográfica fez com que mais de 1.000 empresas em estágio de crescimento se estabelecessem no Centro de Inovação DIFC. Atualmente, incluem empresas de tecnologia, laboratórios digitais, reguladores, empresas de capital de risco e entidades educacionais.

Agora, a Ripple e o DIFC estão procurando atrair a próxima onda de desenvolvedores – especificamente startups e expansões em estágio inicial.

A colaboração também visa fornecer um ambiente e programas de incentivo que farão com que as empresas usem o hub para criar e implantar casos de uso do mundo real.

Comentando sobre a parceria Ripple, o CEO do DIFC, Arif Amiri, observou:

O dia de hoje marca mais um marco na jornada contínua do DIFC para ajudar a facilitar o crescimento e equipar a próxima geração de líderes com tudo o que precisam para ter sucesso. A colaboração da Ripple consolida ainda mais o papel do DIFC como um centro global líder de talento, tecnologia e inovação, à medida que continuamos a melhorar o nosso ecossistema alimentado por uma jurisdição regulatória de classe mundial, para impulsionar o futuro das finanças.

Programa XRP de 1 bilhão da Ripple

A parceria entre a Ripple e o DIFC Innovation Hub se beneficiará do fundo XRP de 1 bilhão que a Ripple lançou em março de 2022. O fundo para desenvolvedores foi uma extensão dos XRP Grants da Ripple anunciados no final de 2021.

Como a empresa destacou na época, o fundo de 1 bilhão de XRP visa ajudar a acelerar a adoção e o desenvolvimento do XRP Ledger.

O fundo oferece apoio financeiro, técnico e empresarial, com mais de 160 equipas em 47 países beneficiadas até à data. Os projetos que chegaram ao XRPL através da iniciativa incluem finanças descentralizadas e ativos do mundo real.

XRP aprovado no DIFC

A mais recente parceria da Ripple nos Emirados Árabes Unidos ocorre menos de um ano depois que o DIFC aprovou o uso do XRP, a criptomoeda nativa do XRPL. A aprovação em novembro de 2023 permitiu que provedores licenciados de ativos virtuais integrassem XRP.

O XRP é atualmente a sétima maior criptomoeda do mundo, com um valor de mercado de mais de US$ 28,8 bilhões.

