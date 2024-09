Upstart Holdings salta mais de 45% depois que os lucros do segundo trimestre superaram as estimativas, atualização do Citi: você deve comprar?

Após um impressionante relatório de lucros do segundo trimestre, a Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) testemunhou uma mudança significativa nas percepções dos analistas.

Notavelmente, o Citi atualizou a empresa de ‘Venda/Alto Risco’ para ‘Neutro/Alto Risco’, aumentando simultaneamente o seu preço-alvo de US$ 15 para US$ 33.

Este ajustamento reflecte uma melhoria das perspectivas com base em vários factores, incluindo um aumento do rácio de conversão e um impacto reduzido das variáveis macroeconómicas nas perdas de crédito.

Enquanto isso, Piper Sandler manteve uma classificação ‘Neutra’, mas aumentou seu preço-alvo de US$ 28 para US$ 31, sugerindo uma visão cautelosa, porém otimista, das perspectivas de curto prazo da Upstart.

As ações iniciais sobem após os lucros do segundo trimestre

Os ajustes positivos nas classificações dos analistas seguiram de perto o anúncio dos resultados do segundo trimestre, impulsionando um aumento dramático no preço das ações da Upstart.

Inicialmente, as ações subiram mais de 25% na abertura do mercado e continuaram a subir, sendo atualmente negociadas acima de 45%.

Visão geral dos ganhos do segundo trimestre

A Upstart relatou um lucro por ação não-GAAP no segundo trimestre de -US$ 0,17, superando as expectativas em US$ 0,22, com uma receita de US$ 128 milhões, que também superou as previsões em US$ 3,47 milhões.

Apesar de um declínio anual nas receitas de 5,7%, estes resultados indicam uma melhoria significativa em relação aos números previstos.

A empresa alcançou um volume de transações com 143,9 mil empréstimos originados, apresentando uma taxa de conversão robusta de 15%, o que marca um aumento substancial em relação à taxa do ano anterior.

Os resultados financeiros também revelaram alguns desafios, com uma perda de rendimento líquido a aumentar para 54,5 milhões de dólares, contra 28,2 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior.

Contudo, as métricas operacionais fornecem uma visão mista; embora o rendimento operacional e o lucro líquido tenham diminuído, o lucro de contribuição ficou em US$ 76,1 milhões, com uma margem de contribuição de 58%.

Avanços da IA e perspectivas financeiras

O CEO Dave Girouard destacou avanços significativos no modelo de IA e eficiências operacionais da Upstart como os principais impulsionadores do desempenho do trimestre.

A plataforma de empréstimos orientada por IA da empresa continua a atrair e reter parceiros de crédito, um aspecto crucial do seu modelo de negócios que aproveita a tecnologia para agilizar o processo de empréstimo pessoal.

Olhando para o futuro, a Upstart forneceu uma perspectiva financeira otimista para o terceiro trimestre, projetando receitas de cerca de US$ 150 milhões contra um consenso de US$ 135,33 milhões.

Esta projeção é apoiada pela receita antecipada de taxas e um EBITDA positivo esperado no quarto trimestre, sugerindo confiança no crescimento sustentado das receitas e na rentabilidade potencial.

Implicações económicas e de mercado

As perspectivas e o desempenho positivos surgem num contexto de indicadores económicos mistos e de um ambiente macroeconómico desafiante.

O Upstart Macro Index, que estima os impactos macroeconómicos nas perdas de crédito, juntamente com comentários de analistas, sugere um optimismo cauteloso, mas destaca a necessidade de tendências positivas sustentadas antes de uma perspectiva mais optimista poder ser estabelecida com confiança.

Preocupações de avaliação e perspectivas de longo prazo

Apesar das perspectivas promissoras, alguns analistas expressaram preocupações em termos de avaliação, destacando particularmente o elevado múltiplo EBITDA da empresa e os níveis substanciais de dívida.

O foco da Upstart na integração de IA para avaliações de risco mais precisas e melhores condições de empréstimo é uma prova do seu papel pioneiro na transformação do setor de empréstimos.

No entanto, a necessidade contínua de gerir a dívida e de navegar num cenário económico flutuante coloca desafios significativos que poderão afectar a sua trajectória de crescimento a longo prazo e a sua posição no mercado.

Depois de nos aprofundarmos nas complexidades da saúde financeira, da posição de mercado e das implicações económicas mais amplas da Upstart, passamos agora a outro aspecto crucial da nossa análise de investimento.

Vamos mudar nosso foco para os gráficos técnicos para decifrar a trajetória dos preços das ações.

Este exame técnico complementará a nossa análise fundamental, proporcionando uma visão holística do potencial da Upstart como uma oportunidade de investimento no setor fintech.

A Upstart tornou-se uma queridinha do mercado de ações imediatamente após seu IPO em dezembro de 2020, com suas ações subindo acima de US$ 400.

No entanto, essa excitação durou pouco, pois as ações caíram rapidamente pouco depois, perdendo mais de 95% do seu valor no início de 2023.

Em seguida, viu novamente um rápido aumento de menos de US$ 12 para mais de US$ 70 em agosto de 2023, que foi novamente seguido por uma queda abaixo de US$ 20 logo depois. No entanto, desde então, encontrou regularmente suporte perto do nível de US$ 20,60 e resistência acima de US$ 37.



Forte impulso ascendente, mas resistência imediata próxima

À medida que a ação continua seu rápido aumento hoje, os investidores devem prestar atenção em como ela se comporta em torno de US$ 35,1, que é o nível de retração de Fibonacci de 61,8% da oscilação mínima e máxima anteriores.

Além disso, eles também devem observar como ele se comporta em torno de seu nível de resistência de médio prazo acima de US$ 37.





Gráfico UPST por TradingView



Somente se ultrapassar esses dois níveis e fechar semanalmente acima deles poderemos dizer com segurança que a ação entrou em uma nova tendência de alta e novas posições longas poderão ser iniciadas.



Os traders que continuam a ter uma perspectiva pessimista sobre as ações têm agora uma entrada de baixo risco em mãos.

Mas esteja ciente de que esta entrada é de baixo risco apenas porque o nível de stop loss em US$ 38,10 está próximo de onde a ação está sendo negociada agora e apresenta alta volatilidade em direção ao lado positivo, o que pode ser de alto risco.



Se a ação enfrentar novamente resistência em torno de US$ 37 e mudanças de impulso, ela poderá cair para níveis de US$ 21 nas próximas semanas ou meses, onde será possível registrar lucros.





Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.