Ações da Palantir sobem 6% após parceria estratégica com a Microsoft

A Palantir Technologies viu um aumento de 6% no preço de suas ações na quinta-feira, após o anúncio de uma parceria estratégica com a Microsoft.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta colaboração visa melhorar as capacidades seguras de nuvem, análise e inteligência artificial (IA) para as comunidades de defesa e inteligência dos EUA, reforçando a forte presença da Palantir no setor governamental.

A Palantir, conhecida por suas soluções de software avançadas adaptadas para uso governamental, aproveitará esta parceria integrando seus principais produtos – incluindo Gotham, Foundry, Apollo e a nova AI Platform (AIP) – com os serviços de nuvem especializados da Microsoft para agências governamentais.

Espera-se que esta colaboração não só aumente as capacidades operacionais da Palantir, mas também solidifique a sua presença no mercado no sector público, uma área crítica para a empresa.

A Palantir gerou 54% de sua receita de clientes governamentais

Copy link to section

No início desta semana, a Palantir divulgou seus últimos lucros e revisou para cima sua previsão de receita anual.

A empresa agora prevê receitas anuais entre US$ 2,74 bilhões e US$ 2,75 bilhões, superando sua previsão anterior de US$ 2,68 bilhões a US$ 2,69 bilhões.

Esse ajuste também supera a estimativa de consenso da LSEG de US$ 2,7 bilhões, refletindo a confiança da empresa em sua trajetória de crescimento.

Numa carta aos acionistas, o CEO Alex Karp destacou que a receita dos últimos 12 meses da Palantir proveniente dos seus negócios no governo dos EUA, que inclui agências de inteligência e defesa, ultrapassou mil milhões de dólares pela primeira vez.

Notavelmente, a empresa gerou 54% das suas receitas provenientes de clientes governamentais no segundo trimestre, enfatizando a importância estratégica dos seus compromissos com o sector público.

As ações da Palantir valorizaram cerca de 60% no acumulado do ano, e esta última parceria com a Microsoft provavelmente aumentará ainda mais a confiança dos investidores.

Para a Microsoft, esta parceria sublinha o seu objetivo de fornecer soluções avançadas de nuvem e IA adaptadas às necessidades específicas das agências governamentais.

Ao associar-se à Palantir, a Microsoft pode solidificar ainda mais a sua posição como fornecedor chave de soluções tecnológicas seguras e eficientes para o setor público.

Por que essa parceria é importante?

Copy link to section

A parceria entre Palantir e Microsoft representa uma vitória estratégica para ambas as empresas.

Para a Palantir, fornece uma plataforma para expandir o seu alcance e melhorar a implantação dos seus produtos de ponta num setor crucial.

Para a Microsoft, reforça o seu compromisso de apoiar agências governamentais com capacidades avançadas de nuvem e IA, cruciais para modernizar as operações e melhorar os resultados.

Esta colaboração marca um marco significativo na integração de tecnologia sofisticada nas comunidades de defesa e inteligência dos EUA.

Ao combinar a experiência da Palantir em soluções de software com a robusta infraestrutura em nuvem da Microsoft, a parceria promete fornecer capacidades aprimoradas e melhorias operacionais, estabelecendo um novo padrão para integração tecnológica em operações governamentais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.