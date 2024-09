(NASDAQ: DDOG), a plataforma líder de monitoramento e segurança para aplicativos em nuvem, relatou ganhos impressionantes no segundo trimestre que excedem as expectativas do mercado, levando os investidores a reavaliar o potencial das ações.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Na quinta-feira, a Datadog anunciou um lucro por ação não-GAAP de US$ 0,43 para o segundo trimestre de 2024, superando as previsões dos analistas em US$ 0,07.

Além disso, a empresa obteve uma receita de US$ 645 milhões, marcando um aumento robusto de 26,7% em relação ao ano anterior e superando as previsões em US$ 19,9 milhões.

O sólido desempenho da empresa destaca sua eficiência operacional, com fluxo de caixa operacional atingindo US$ 164 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 144 milhões.

Este forte desempenho financeiro levou a um aumento notável de 9% no preço das ações da Datadog no mercado aberto hoje.

A estabilidade financeira da Datadog é ressaltada por sua liquidez, com caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis totalizando US$ 3,0 bilhões em 30 de junho de 2024.

A empresa também viu sua base de clientes com receita anual recorrente (ARR) de US$ 100.000 ou mais crescer 13% ano após ano, para aproximadamente 3.390 clientes.

Alvos ambiciosos

Copy link to section

Olhando para o futuro, a Datadog estabeleceu metas ambiciosas para os próximos trimestres. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa projeta receitas entre US$ 660 milhões e US$ 664 milhões e espera um lucro líquido não-GAAP por ação entre US$ 0,38 e US$ 0,40.

Para o ano inteiro, a Datadog prevê receitas na faixa de US$ 2,62 bilhões a US$ 2,63 bilhões, com lucro operacional não-GAAP esperado entre US$ 620 milhões e US$ 630 milhões.

Essas projeções superam as previsões anteriores da empresa compartilhadas durante a divulgação dos resultados do primeiro trimestre.

O CEO Olivier Pomel creditou o sucesso do trimestre à execução excepcional e à crescente adoção da plataforma multiprodutos da Datadog.

O compromisso da empresa com a inovação foi demonstrado na conferência de usuários DASH 2024, onde foram apresentados novos produtos como verificação sem agente, segurança de dados e segurança de código.

Essas melhorias fortalecem as ofertas de segurança da Datadog e reforçam sua liderança em monitoramento em nuvem.

O lançamento da ferramenta Live Debugger, juntamente com a disponibilidade geral das soluções LLM Observability e Kubernetes Autoscaling, solidificou ainda mais a posição de mercado da Datadog como pioneira em monitoramento em nuvem.

nomeações importantes na equipe de liderança

Copy link to section

A Datadog também reforçou sua equipe de liderança com nomeações importantes.

Yanbing Li foi nomeado Diretor de Produtos, trazendo a valiosa experiência do Google, enquanto David Galloreese ingressa como Diretor de Pessoas, trazendo uma vasta experiência do Walmart.

A plataforma integrada da Datadog oferece um conjunto abrangente de soluções de monitoramento e segurança, diferenciando-a de concorrentes como New Relic e Dynatrace.

Esse posicionamento exclusivo permite que a Datadog capture uma parcela maior da crescente demanda por monitoramento baseado em nuvem.

No entanto, o cenário competitivo no setor de tecnologia exige inovação e adaptação contínuas.

A capacidade da Datadog de se manter à frente das mudanças tecnológicas e atender às crescentes expectativas dos clientes será fundamental para sustentar sua trajetória de crescimento.

Avaliação

Copy link to section

Em termos de avaliação, o rácio preço-lucro (P/L) futuro da Datadog, com base no limite superior da sua orientação EPS ($1,66 para o exercício de 2024), reflete um prémio em comparação com a média da indústria, sinalizando uma forte confiança dos investidores.

No entanto, o rácio preço/vendas (P/S) da empresa, considerando as actuais previsões de receitas, sugere uma avaliação de prémio em relação às médias históricas.

À medida que analisamos o desempenho das ações da Datadog, será crucial monitorar se a atual trajetória de preços está alinhada com seus fundamentos robustos.

Após um aumento no preço das ações após seu IPO em setembro de 2020, as ações da Datadog atingiram um pico próximo a US$ 200 em novembro de 2021 antes de um declínio significativo, atingindo mínimas próximas a US$ 62 no início do ano passado.

Os recentes resultados do segundo trimestre podem sinalizar um potencial ponto de viragem, tornando a Datadog uma ação intrigante a ser observada tanto pelos investidores de longo como de curto prazo.

A resistência acima de US$ 138 é um grande obstáculo

Copy link to section

Embora a ação tenha dobrado desde então, ela enfrentou resistência significativa sendo negociada acima de US$ 138 desde o início de 2024. Outra coisa a notar é que a média móvel de 100 dias da ação está prestes a cruzar abaixo de sua média móvel de 200 dias, que é um sinal potencial para uma tendência de baixa de longo prazo.

Gráfico DDOG por TradingView

Portanto, os investidores, otimistas em relação às ações, mas que ainda não as compraram, devem agir com cautela e não iniciar uma posição comprada significativa até que as ações fechem acima de US$ 138 no gráfico diário. Eles podem acumular o estoque nos níveis atuais, mas devem manter uma perda estrita abaixo do mínimo de oscilação de curto prazo em US$ 98,80.



Os traders que estão pessimistas em relação às ações podem usar a recuperação de hoje para uma nova oportunidade de venda a descoberto.

Se a ação desistir do ganho de hoje nos próximos dias, isso indicará que a dinâmica de baixa persistirá no médio prazo e a ação poderá cair novamente para menos de US$ 100, onde é possível registrar lucros em posições curtas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.