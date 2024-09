Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O renomado investidor Jim Cramer está otimista quanto ao futuro da Robinhood, prevendo mais ganhos para as ações nos próximos dias.

Apesar de um aumento modesto no preço das ações da Robinhood Markets Inc. na quinta-feira, o recente relatório de lucros da empresa superou as expectativas de Wall Street para o segundo trimestre.

Relatório de ganhos do segundo trimestre de Robinhood

O desempenho da Robinhood no segundo trimestre apresentou um crescimento robusto de 69% ano após ano na receita baseada em transações, impulsionado pelo aumento da negociação de ações e criptomoedas.

O ressurgimento do fenómeno das ações meme também contribuiu para os impressionantes resultados trimestrais da empresa.

Cramer, falando no programa “ Squawk on the Street ” da CNBC, destacou a abordagem inovadora do CEO da Robinhood, Vladimir Tenev, que ele acredita que diferencia a empresa de outras corretoras.

As iniciativas de Tenev, como a oferta de negociação de margem e melhorias para contas individuais de aposentadoria (IRAs), são vistas como fatores-chave no potencial de crescimento do Robinhood.

Por que Jim Cramer está otimista em relação ao Robinhood

A confiança de Cramer nas ações da Robinhood decorre de vários fatores.

A expansão da empresa para novos produtos financeiros, incluindo negociação de margem e um consultor de investimentos orientado por IA, demonstra o seu compromisso em atender às crescentes exigências do mercado.

Embora Cramer tenha expressado algumas reservas sobre o assistente de IA, ele reconheceu seu apelo à base de usuários da empresa.

Além disso, analistas de Wall Street compartilham o entusiasmo de Cramer.

O preço-alvo médio para as ações da Robinhood é de US$ 23, sugerindo uma valorização potencial de aproximadamente 35% em relação ao seu nível atual.

No entanto, é importante notar que a falta de pagamento de dividendos do Robinhood o torna menos atraente para investidores focados no rendimento.

A crescente base de assinantes do Robinhood

O crescimento recente da Robinhood também é evidente no seu serviço de assinatura.

A empresa relatou mais de 2 milhões de assinantes Gold, marcando um aumento substancial de 61% ano após ano.

Este crescimento sublinha o sucesso da Robinhood em atrair e reter clientes, especialmente entre os investidores mais jovens.

As diversas ofertas da empresa, incluindo uma presença significativa nos mercados de opções e criptomoedas, contribuem para a sua forte posição no mercado.

Cramer elogiou o Robinhood por sua capacidade de atender a vários interesses comerciais, observando o apelo da plataforma tanto para traders casuais quanto ativos.

Mudanças de liderança e movimentos estratégicos

As iniciativas estratégicas da Robinhood são ainda apoiadas pelas recentes mudanças de liderança.

A empresa nomeou recentemente David Schwed como Diretor de Segurança da Informação de sua divisão de corretagem.

Schwed traz ampla experiência em segurança cibernética, tendo atuado anteriormente como COO na Halborn, uma empresa de soluções de segurança web3 e blockchain com sede em Miami.

Espera-se que esta nomeação reforce as medidas de segurança do Robinhood e aumente a confiança dos usuários.

À medida que a Robinhood continua a expandir as suas ofertas de produtos e a melhorar a sua plataforma, está bem posicionada para ganhos futuros.

Tanto investidores como analistas estão a observar atentamente as ações, com expectativas de um potencial de valorização significativo, apesar da falta de rendimentos de dividendos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.