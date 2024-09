Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Pershing Square Capital Management de Bill Ackman está explorando uma grande aquisição, visando Howard Hughes Holdings Inc (NYSE: HHH) com planos de fechar o capital da imobiliária.

Ackman pretende adquirir os 62% restantes da Howard Hughes que a Pershing Square não possui atualmente.

A avaliação deste potencial negócio permanece não divulgada, mas a notícia já teve um efeito positivo nas ações de Howard Hughes, que subiram quase 5% esta manhã.

Howard Hughes viveu um ano desafiador

A mudança ocorre em um momento crucial tanto para a Pershing Square quanto para a Howard Hughes.

Esta última viveu um ano desafiante, com as suas ações a caírem mais de 18% antes do anúncio.

Em contraste, o índice S&P 500 ganhou aproximadamente 9% no mesmo período.

A imobiliária, que leva o nome do lendário magnata dos negócios Howard Hughes, está passando por dificuldades em 2024, o que pode ter despertado o interesse de Ackman e sua equipe.

A Howard Hughes Holdings respondeu à oferta formando um comité especial para explorar “várias alternativas potenciais”, indicando que o conselho está a levar a sério a proposta da Pershing Square.

A mudança para a propriedade privada poderia permitir que Howard Hughes tomasse decisões estratégicas de longo prazo longe das pressões dos mercados públicos, posicionando potencialmente a empresa para o crescimento futuro.

Por que a Pershing Square está interessada em Howard Hughes?

O interesse da Pershing Square em Howard Hughes segue-se à sua recente decisão de cancelar planos para uma oferta pública inicial (IPO), uma medida que gerou especulações consideráveis.

Ao adquirir a Howard Hughes, a Pershing Square ganharia o controle de um portfólio imobiliário substancial, o que poderia impactar significativamente a direção estratégica da empresa e sua presença no mercado.

A empresa de gestão de capital contratou Jefferies como seu consultor para a potencial aquisição, sinalizando um compromisso sério com o negócio.

Howard Hughes, que emergiu da General Growth Properties após a sua falência durante a crise financeira de 2008, reestruturou-se recentemente para se concentrar exclusivamente no setor imobiliário.

No mês passado, desmembrou sua franquia de beisebol Las Vegas Aviators e South Street Seaport, simplificando suas operações.

No seu último relatório fiscal do segundo trimestre, Howard Hughes superou as expectativas dos analistas.

O CEO da empresa, David R. O’Reilly, expressou otimismo sobre a demanda futura por novas áreas por parte das construtoras residenciais, sugerindo uma perspectiva positiva para o mercado imobiliário.

Este sentimento reflecte-se na classificação consensual de “compra” dos analistas de Wall Street, que projectam um preço-alvo médio de 84 dólares para as acções de Howard Hughes, indicando potencial para um ganho de mais de 20%.

A potencial aquisição pela Pershing Square poderá remodelar o futuro da Howard Hughes Holdings, proporcionando à empresa novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

À medida que o mercado reagir a estes desenvolvimentos, os investidores estarão atentos ao desenrolar do negócio e ao que significa para o sector imobiliário em geral.

Com a aquisição potencialmente trazendo mudanças significativas para a Howard Hughes, as partes interessadas são aconselhadas a se manterem informadas sobre futuras atualizações e mudanças estratégicas.

A evolução deste negócio será crucial para compreender o seu impacto tanto nas empresas como no mercado imobiliário em geral.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.