Regulador do Reino Unido investiga investimento de US$ 4 bilhões da Amazon na empresa de IA Anthropic

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) lançou uma investigação formal sobre o investimento multibilionário da Amazon na empresa norte-americana de inteligência artificial Anthropic.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A investigação visa determinar se a parceria pode potencialmente prejudicar a concorrência no Reino Unido. A CMA anunciou na quinta-feira que iniciou uma investigação de “Fase 1” para avaliar se o acordo Amazon-Anthropic constitui uma situação de fusão relevante que pode impactar negativamente o cenário competitivo.

As descobertas iniciais levam a uma investigação formal

Copy link to section

Após um exame preliminar, a CMA concluiu que reuniu informações suficientes para iniciar uma investigação formal sobre a aliança Amazônia-Antrópica. O aviso do regulador no seu website indica que tem agora até 40 dias úteis para decidir se a transação justifica uma investigação mais profunda, a “Fase 2”.

Esta etapa determinará se o acordo poderá de facto prejudicar a concorrência e, em caso afirmativo, que medidas poderão ser necessárias para mitigar tais efeitos.

Detalhes do investimento da Amazon na Antrópica

Copy link to section

A Amazon concluiu seu investimento de US$ 4 bilhões na Anthropic em março. O acordo, finalizado em duas etapas, incluiu uma participação acionária inicial de US$ 1,25 bilhão adquirida em setembro, seguida por uma transação adicional de US$ 2,75 bilhões no início deste ano.

Como parte do acordo, os modelos avançados de linguagem de grande porte da Anthropic serão integrados à plataforma Bedrock da Amazon, que é usada para desenvolver aplicativos generativos de IA. Esses modelos serão treinados e implantados em chips de IA personalizados da Amazon, desenvolvidos por sua divisão de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS).

Respostas da Amazon e da Antrópica à investigação

Copy link to section

Em resposta à decisão da CMA de prosseguir com uma investigação inicial de fusão da Fase 1, um porta-voz da Amazon expressou decepção. O porta-voz enfatizou que a colaboração com a Anthropic não levanta quaisquer preocupações de concorrência nem atende ao limite de revisão do CMA.

A Amazon destacou o seu papel na expansão da escolha e da concorrência no setor tecnológico através do seu investimento na Antrópica. Eles também observaram que a Amazon não detém assento no conselho ou poder de decisão na Anthropic, que mantém a liberdade de fazer parceria com outros fornecedores.

A Anthropic ecoou os sentimentos da Amazon, reafirmando sua independência como empresa. Um porta-voz da Anthropic afirmou que as parcerias estratégicas e as relações com investidores da empresa não comprometem sua governança corporativa ou a liberdade de colaborar com terceiros.

O porta-voz acolheu com satisfação a oportunidade de cooperar com a CMA e fornecer uma compreensão abrangente do investimento da Amazon e da sua colaboração comercial.

Contexto mais amplo de escrutínio regulatório

Copy link to section

A parceria Amazônia-Antrópica não é o único acordo sob o escrutínio da CMA. O regulador também está examinando a parceria multibilionária entre a gigante de software norte-americana Microsoft e a líder de IA OpenAI. A CMA ainda não anunciou se lançará uma investigação de Fase 1 do acordo Microsoft-OpenAI.

Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comércio (FTC) também demonstrou interesse em investimentos e parcerias recentes no setor tecnológico. Em Janeiro, a FTC emitiu ordens para grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft, Amazon e Google, bem como empresas de IA como OpenAI e Anthropic, exigindo-lhes que divulgassem informações sobre as suas recentes colaborações e investimentos.

Essa medida ressalta um foco regulatório crescente nas implicações de investimentos e parcerias significativas no campo em rápida evolução da inteligência artificial.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.