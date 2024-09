Ações da Fastly caem para mínima histórica de US$ 5,52: é hora de comprar?

A Fastly Inc. (NYSE: FSLY) sofreu uma queda significativa esta semana, com o preço de suas ações caindo para uma mínima histórica de US$ 5,52 e fechando com queda de 14,33% na quinta-feira.

Essa queda ocorreu após uma série de eventos começando com o relatório de lucros do Q2 da empresa divulgado após o mercado na quarta-feira, onde a Fastly anunciou um corte de 5% em sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024. A previsão ajustada agora varia entre US$ 530 milhões e US$ 540 milhões.

Analistas reagem à orientação revisada da Fastly

Analistas, como James Fish, da Piper Sandler, reagiram rebaixando a Fastly de ‘Overweight’ para ‘Neutral’ e reduzindo o preço-alvo de US$ 10 para US$ 6, citando problemas de demanda principalmente com seus maiores clientes que têm contratos de serviços públicos.

A orientação revisada e a queda subsequente no preço das ações foram fortemente influenciadas por previsões de demanda reduzidas dos principais clientes da Fastly. Em sua nota, Fish destacou preocupações sobre as perspectivas futuras de receita da Fastly, levando ao rebaixamento.

A Fastly relatou uma receita no segundo trimestre de US$ 132,37 milhões, um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior, superando ligeiramente as expectativas em US$ 0,85 milhão.

No entanto, apesar desse crescimento, a empresa enfrentou um prejuízo líquido GAAP de US$ 43,7 milhões, aprofundando-se em relação ao prejuízo de US$ 10,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

Desafios para Fastly

Os detalhes dos lucros revelaram mais do que apenas números financeiros; eles pintaram um quadro de uma empresa enfrentando desafios operacionais e de mercado significativos.



Notavelmente, a Taxa de Retenção Líquida dos Últimos Doze Meses (LTM NRR) da Fastly diminuiu, destacando problemas na retenção de clientes e possivelmente sinalizando redução nas receitas futuras de clientes existentes.

A Fastly enfrenta não apenas a redução da demanda, mas também o aumento da concorrência no setor de rede de distribuição de conteúdo.

A forte dependência da empresa de um pequeno número de grandes empresas de mídia exacerba sua vulnerabilidade a pressões de preços e mudanças nos padrões de gastos.

Apesar de alguns sucessos fora de sua maior base de clientes, a expansão da Fastly para segurança e computação ainda não compensou esses desafios de forma eficaz.

Em resposta a esses desafios, o CEO da Fastly, Todd Nightingale, descreveu a estratégia da empresa para mitigar esses desafios de demanda. No Q2, a Fastly avançou com seus esforços de aquisição de clientes, notavelmente alcançando um crescimento sequencial de 4% na contagem de clientes Enterprise.



Além disso, a Fastly introduziu o Fastly AI Accelerator em beta, com o objetivo de melhorar o desempenho de aplicativos com tecnologia ChatGPT e reduzir custos operacionais. Esse movimento significa a mudança da Fastly em direção à alavancagem da IA para diversificar e fortalecer suas ofertas de serviços.

Redução da força de trabalho como medida de alinhamento de custos

Somando-se a sua série de desafios, a Fastly também anunciou uma redução de 11% em sua força de trabalho global. Espera-se que esta decisão incorra em uma despesa de aproximadamente US$ 9,5 milhões a US$ 10 milhões, principalmente relacionada a indenizações e custos relacionados, com previsão de conclusão até o final de 2024.

Apesar dos indicadores de curto prazo preocupantes, a Fastly está fazendo esforços concentrados para mudar sua estratégia. Isso inclui investimento aprimorado em serviços de segurança e computação, que devem fornecer oportunidades de vendas cruzadas e potencialmente estabilizar fluxos de receita.

No entanto, a eficácia dessas mudanças estratégicas ainda precisa ser verificada, principalmente porque elas ocorrem em um cenário de desafios de mercado mais amplos e reestruturação interna.

À medida que a Fastly navega por esses tempos tumultuados, a questão fundamental para os investidores é se o baixo preço atual das ações representa uma oportunidade de compra ou uma potencial armadilha de valor.

Para responder a isso, vamos nos aprofundar no que os gráficos têm a dizer sobre a trajetória de preços da Fastly e explorar se os indicadores técnicos se alinham com a análise fundamental apresentada.

Uma jogada de recuperação de curto prazo?

As ações da Fastly permaneceram em uma tendência de baixa prolongada desde o final de 2020, que as viu cair de mais de US$ 130 para a mínima de ontem em US$ 5,52. Embora as ações possam sofrer mais quedas, uma coisa interessante a se notar sobre o movimento de ontem é que as ações fecharam mais de 5% acima de onde abriram em US$ 5,58.

Gráfico FSLY por TradingView

Considerando que os traders de curto prazo que querem apostar em uma recuperação de curto prazo podem assumir uma posição longa na ação perto de US$ 5,85 com um stop loss estrito em US$ 5,50. No entanto, os investidores devem ficar longe da ação até que ela possa recapturar sua alta de oscilação de médio prazo acima de US$ 8,46.

Os traders que desejam vender a descoberto as ações devem esperar que elas se recuperem acima de US$ 6 ou caiam abaixo de US$ 5,52 para iniciar novas posições vendidas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.